Expectativa por el fallo de la Corte Suprema sobre los jueces desplazados

Fuente: LA NACION

Hernán Cappiello 21 de octubre de 2020

Nuevo contacto entre los integrantes de la Corte Suprema, expectativas renovadas de que se defina el caso de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Parecía que iba a pasar el martes y finalmente los jueces del máximo tribunal resolvieron tomarse más tiempo.

Ayer circuló información contradictoria sobre lo que podría pasar hoy, cuando tomen contacto virtual durante la mañana. Hasta la mitad de la tarde parecía indefectible que la Corte fallaría hoy; sin embargo, hacia el final de la jornada la información que surgió del Palacio de Tribunales fue en sentido contrario, que hoy no se produciría una definición y que solo habría firma de dictámenes sin mayor relevancia.

Sigue vigente como la posibilidad más factible que la Corte Suprema adopte una solución intermedia reconociendo la validez de sus traslados, pero de manera interina, hasta tanto se cubran sus cargos con jueces elegidos en nuevos concursos con acuerdo del Senado.

Los jueces se reunieron este martes en un encuentro virtual pero aún no habían llegado a aunar posiciones.

Esta decisión implica por un lado dar a la razón al Gobierno, que quiere retrotraer los traslados de los camaristas a los cargo que ocupaban en 2018, al dejarlos en sus cargos, pero en la práctica implica un revés para esos magistrados que deberán dejar esos lugares en breve cuando concluyan los concursos.

Castelli, Bruglia y Bertuzzi analizan los pasos a seguir si es que la Corte falla de este modo. Sus allegados dejaron trascender que consideran la renuncia como una posibilidad. "No existe ninguna posibilidad de decisión salomónica, en los hechos lo que se presenta como tal no sería más que darle un ropaje elegante a la decisión del gobierno de desplazarlos, acataran el fallo, pero no lo comparten jurídicamente, sería un paso más en el atropello de afectar sus garantías de inamovilidad e independencia", dijo a LA NACION un allegado a los magistrados.

La Corte anularía la resolución del Consejo de la Magistratura que había dispuesto sus traslados, pero indicando que sus cargos actuales no son definitivos porque no intervino el Senado para designarlos allí.

El asunto (que parece un debate técnico-constitucional) enfrentó con intensidad política al Gobierno con la Corte. El expediente alineó a los partidarios de Cambiemos del lado del trío de jueces ("en defensa de la República") y a los partidarios del Gobierno, al otro lado, reclamando que los magistrados deberían haber conseguido un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en sus nuevos cargos.

El juez Carlos Rosenkrantz tiene una postura que ya hizo pública en su disidencia a la acordada 4 de 2018, firmada con su colega Elena Highton de Nolasco cuando sostuvo que los traslados de jueces eran mecanismos constitucionalmente válidos y que no era necesario instrumentar un nuevo procedimiento de designación ni requerir un nuevo acuerdo del Senado. Al abrir el per saltum por el reclamo de los camaristas, Rosenkrantz dijo que estaban en juego valores republicanos y la suerte de decenas de jueces trasladados en los últimos 20 años.

En paralelo los jueces que firmaron la acordada 7 de 2018 donde dijeron que los traslados sin acuerdo del Senado son avanzan en la redacción de una sentencia. Allí dijeron que los traslados eran posibles para "desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material".

Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti buscan acercar posiciones pues está en juego la decisión de fallar con una decisión limitada a los camaristas o establecer un principio general para los traslados, por ejemplo, que son válidos y definitivos aquellos que hayan tenido aval del Senado y sin transitorios los que no lo tuvieron.

