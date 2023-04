Otro municipio dio de baja al IOMA como obra social obligatoria de sus empleados

escuchar

Tigre se sumó a la lista de municipios bonaerenses que dieron de baja al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) como cobertura obligatoria para sus empleados. Es el primer distrito gobernado por el Frente de Todos que lo resuelve, aunque en este caso no fue por decisión del intendente sino de la oposición, que impuso su número en el Concejo Deliberante local, donde se exhibe una dura interna oficialista. El precandidato a jefe comunal por Juntos por el Cambio Segundo Cernadas, que es el presidente del cuerpo legislativo, torció la votación con su desempate, mientras que los concejales leales a Sergio Massa y Malena Galmarini le reclamaron al intendente Julio Zamora -con quien están enfrentados- que derogue la norma y denunciaron que sus concejales habilitaron el tratamiento del proyecto opositor.

La ordenanza que se aprobó en el Concejo Deliberante de Tigre otorga a los empleados municipales la alternativa de continuar aportando al IOMA, pero obliga a la municipalidad “a suscribir convenios con obras sociales del sistema nacional” , según se informó en un comunicado de Juntos por el Cambio de Tigre. Agregaron que “se trata del mismo régimen que tienen los trabajadores del sector privado, los monotributistas o los empleados públicos del Estado Nacional” y que se establecen 90 días de plazo para que la intendencia ponga en marcha la medida.

El IOMA es una obra social que tiene más de dos millones de afiliados y que es gestionada por Homero Giles, ligado a La Cámpora. Algunos municipios opositores la rechazan por el servicio deficiente de la prestadora, que tiene la mayoría de sus afiliados a trabajadores del Estado.

Malena Galmarini, Sergio Massa y Julio Zamora, enfrentados en Tigre Archivo

La votación para dejar de lado al IOMA como obra social a la que los empleados municipales deben aportar obligatoriamente finalizó 12 a 12. Desempató Cernadas y la norma se aprobó. Juntos por el Cambio tiene un bloque de 12 concejales, al igual que el Frente de Todos (que en su interior está dividido, con nueve concejales que responden a Massa y Galmarini, y tres que son fieles a Zamora).

La ajustada votación dejó polémicas dentro del Frente de Todos y un festejo de Juntos por el Cambio, que sumó otro distrito que se separa del IOMA, como lo anunciaron anteriormente Capitán Sarmiento y San Nicolás, donde gobiernan Javier Iguacel y Manuel Passaglia, ambos alineados con Patricia Bullrich.

“Axel Kicillof ya no les va a seguir metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores municipales”, dijo Cernadas tras la sesión. “Cualquier obra social del sistema le descuenta un 3% al trabajador y el IOMA le saca casi el 5% a cambio de prestaciones que no existen o son muy malas. No hay prestadores en Tigre y es una odisea si un afiliado tiene que viajar a otra provincia”, agregó el titular del Concejo.

Segundo Cernadas, presidente del Concejo Deliberante de Tigre y precandidato a intendente por Juntos por el Cambio Gentileza

Los doce ediles que tiene el Frente de Todos en Tigre votaron en contra, pero esa coincidencia no ocultó la interna que disputan Zamora y Galmarini, ambos en carrera por la candidatura para la intendencia en las elecciones de este año. Los nueve concejales que responden a la titular de Aysa y a Massa reprocharon que los tres que están alineados con el jefe comunal hayan habilitado el tratamiento de la iniciativa opositora.

“Lamentamos que los tres concejales del intendente hayan permitido que se trate esta ordenanza y que Cambiemos avance poniendo en riesgo la cobertura de salud de los trabajadores. Cambiemos dice todo el tiempo ‘libertad’, pero, sin un plan estratégico, esta ordenanza es solo desprotección”, afirmó la concejala Micaela Ferraro (Frente Renovador-Frente de Todos). Ferraro reclamó que “el intendente Julio Zamora derogue la ordenanza y proteja a los trabajadores urgentemente”, según se indicó en un comunicado del Frente Renovador tigrense.

Micaela Ferraro, concejala del Frente Renovador en Tigre, alineada con Massa y Galmarini FR Tigre

Fuentes del municipio de Tigre señalaron a LA NACION que Zamora se tomará un tiempo para definir si veta o promulga la ordenanza . La intendencia, indicaron, activó consultas con la conducción del IOMA, a cargo del camporista Homero Giles, y recibió como respuesta que “si se desprenden y dejan abierta la posibilidad de la libre elección, IOMA se desprende de todos los empleados, elijan o no elijan IOMA”.

Desde la intendencia rechazaron las críticas que les dedicaron los concejales del Frente Renovador por debatir la ordenanza. “Bajamos [al recinto] como tenemos que bajar a votar un montón de cosas. Entre esas cosas estaba este tema. Tenía cuatro firmas en comisión para ser tratado. ¿Qué vamos a hacer, no vamos a sesionar más? Bajamos y votamos en contra. Si no era esta semana, era la que viene. Si no fuera así, no se podía gestionar más, porque el presidente [por Cernadas] nos iba a poner siempre este tema en el orden del día”, subrayaron desde el oficialismo municipal.

La votación exhibió una vez más la interna en el Frente de Todos de Tigre. Zamora pretende ir por la reelección, pero también Galmarini quiere ser la candidata del Frente de Todos en el distrito. En la oposición, Cernadas (alineado con Horacio Rodríguez Larreta) quiere erigirse como candidato, en una disputa en la que también se anota Nicolás Massot (enrolado en las filas de Bullrich).