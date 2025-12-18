Pablo Echarri expuso en el Senado contra la reforma laboral y reclamó por la eliminación de tres artículos

En pleno debate de la reforma laboral, Pablo Echarri expuso este jueves en el Senado como representante de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) y apuntó contra la iniciativa del Gobierno, a la que tildó de “ruinosa” y “regresiva”. Pese a ello, el artista reclamó que, de continuarse su discusión, se quiten una serie de artículos que aplican gravámenes a la industria. “Eliminar la cultura nacional y la comunicación nacional es patearnos verdaderamente en contra”, sentenció.

“No es la primera vez que estamos intentando defender los intereses de la cultura en general y de los institutos que promueven esa cultura y a los espacios de comunicación. Nos tocó con la Ley Ómnibus y con la Ley Bases”, dijo Echarri frente a los senadores que integran la Comisión de Trabajo, presidida por Patricia Bullrich.

“Hoy estamos con la reforma laboral que consideramos regresiva y ruinosa para todos los trabajadores del país en un marco de retracción y pobreza extrema”, advirtió el actor.

Pablo Echarri criticó la reforma laboral

Así, sostuvo que el proyecto que intenta impulsar el gobierno de Javier Milei no representa “una salida” al conflicto laboral. “No es una concertación o una discusión entre empleadores y empleados, sino un sometimiento de los que generan el trabajo hacia los trabajadores”, aseguró el representante de Sagai.

Y en esa misma línea, continuó: “Lo que trato de entender a lo largo de todo este tiempo y con el comienzo de este Gobierno es por qué el ataque tan directo a la cultura. Una herramienta que el mundo impulsa cada vez más, donde no solo se se ve que es una difusora de identidad, la que permite el acceso democrático a los distintos conocimientos, sino también una herramienta de expansión económica. Lo han visto todos los países”.

Bajo ese contexto, Echarri tomó como ejemplo a los Estados Unidos por haber “creado un imperio” a partir del apoyo a su industria audiovisual. “Al día de hoy EE.UU. impulsa y subvenciona a todas las producciones cinematográficas para que vayan a filmar a cada uno de sus estados y a la vez genera e impulsa el espacio de distribución a lo largo del mundo creando no solamente un impacto económico a sus propias arcas, sino un impacto muy grande cultural. Logra emancipar a todo el mundo y hacer se conozcan sus historias y que el mundo vaya detrás de sus artistas”, destacó.

El actor cuestionó específicamente los artículos 193,194,195 y 196 en el proyecto de reforma laboral, que, según indicó, eliminan una serie de gravámenes, entre ellos al alquiler de espacios radioeléctricos.

“Entendemos que las empresas de televisión argentinas están en desigualdad de condiciones con las plataformas que entraron hace un tiempo en el país. Tributan un montón de cosas que las plataformas no, porque no le hemos podido colocarle el cascabel al gato. Pero ¿es la salida realmente eliminar los gravámenes que pagan los canales de televisión? ¿No sería mejor sumar a las plataformas a un esquema de gravámenes para generar un esquema de impulso y de producción mucho más grande?“, cuestionó Echarri.

Tras ello, el actor aseveró que solo en la Argentina se derrumbó la producción por fuera de las plataformas, a diferencia de lo que ocurre en el resto de la región. “México acaba de anunciar un paquete de impulso a su industria audiovisual, porque entiende que esa economía del conocimiento es una economía del talento que al impulsarla genera grandes dividendos con poca inversión. Es decir, que es la economía del talento”, marcó

“¿Por qué vamos a matar la economía del talento? Queremos sacar a la Argentina del pozo en el que está sumergida, queremos generar mejores condiciones para los trabajadores y los que dan trabajo. Pero eliminar la cultura nacional y la comunicación nacional es patearnos verdaderamente en contra”, remarcó Echarri, quien volvió a enfatizar frente a la audiencia su rechazo a la reforma laboral.

Aun así, Echarri insistió sobre su pedido de eliminar los artículos 193,194,195 y 196. “Curiosamente, están al final de la ley. Casi que ese recorte está señalado”, ironizó al final de su discurso en el Senado.

Las declaraciones de Echarri se dieron antes de que el oficialismo consiguiera dictamen para la iniciativa, en las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda. No obstante, desde el Gobierno decidieron posponer el debate en el recinto para principios de febrero.