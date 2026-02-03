El fotógrafo Pablo Grillo visitó su casa por primera vez tras 10 meses de internación

“Comimos pastas y la pasó bárbaro”, contó Fabián Grillo, padre del fotógrafo Pablo Grillo, a LA NACION. El sábado al mediodía, el reportero gráfico herido por un cartucho de gas lacrimógeno en una marcha de jubilados en marzo de 2025 regresó por primera vez a su casa, en medio de una larga recuperación.

El momento del reencuentro fue difundido en redes sociales por su hermano Emiliano Grillo, quien escribió: “Unos días en casa después de 10 meses de espera. Ver a Pablo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro da fuerzas para seguir. Nuestra alegría exige justicia”.

“El solo hecho de venir es parte de la recuperación. La idea es que venga periódicamente y los días en casa vayan aumentando. Funciona de estímulo para él”, explicó Fabián. “Tenemos consignas en cuanto a la comida y las visitas, es bastante estricto todo”, detalló.

Pablo Grillo debe continuar con su recuperación, producto de las graves heridas en el cráneo ocasionadas por el disparo de un efectivo de Gendarmería. El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025, cuando cubría una marcha de jubilados frente al Congreso Nacional. Una investigación a fondo de LA NACION realizó una reconstrucción detallada de los hechos.

Fabián Grillo, padre del fotógrafo Pablo Grillo. Nicolas Suárez

“Pablo está trabajando bien, la gente en el hospital es atenta. Él sigue con sus terapias y trabajos multidisciplinarios. Lo próximo es que pase las noches en casa y los días en el hospital”, agregó Fabián. “En lo cognitivo, que es lo importante, está perfecto. Está débil físicamente pero va mejorando, los 10 meses en cama lo debilitaron mucho”.

El fotoperiodista de 35 años fue internado inicialmente en el hospital Ramos Mejía, y continúa con su rehabilitación ambulatoria en el hospital neurológico Manuel Rocca desde septiembre pasado. “Vino el sábado al mediodía, se quedó a dormir en su cuarto y el domingo a las 7 de la tarde volvió. Se fue agotado, los estímulos lo cansan mucho”, recordó su padre Fabián.

El gendarme Héctor Guerrero, citado a declarar en Comodoro Py. Pilar Camacho

Mientras tanto, la causa judicial avanza. En octubre pasado, el cabo de la Gendarmería Héctor Jesús Guerrero, identificado como autor del disparo, fue procesado por la jueza federal María Servini por el delito de abuso de armas agravado. En diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento por unanimidad. De todos modos, la familia Grillo insiste en que la investigación debe alcanzar a los mandos superiores.

Patricia Bullrich volvió a defender el accionar de Gendarmería durante la marcha de jubilados del 12 de marzo pasado, cuando ella era ministra de Seguridad. “Las fuerzas de seguridad frente a la violencia tienen que responder, no se pueden quedar inermes”, analizó en diálogo con El Cronista.

Foto de Kaloian Santos Cabrera, prueba que sirvió para identificar al gendarme Guerrero. Kaloian Santos Cabrera - Gentileza Kaloian Santos Cabrera

“Emiliano solicitó un derecho a réplica y se lo aceptaron. Va a ir en la semana”, adelantó la familia Grillo. “Bullrich niega lo que vimos todos. A esta altura es absurdo, si el hecho fue registrado por cientos de cámaras”, dijeron cerca de Pablo Grillo tras su visita a la casa familiar.