Tras el fallo de la Cámara del Trabajo que suspendió la reforma laboral incluida en el DNU de Javier Milei, el líder camionero Pablo Moyano celebró esta mañana la resolución y aseguró que “se empezó a hacer justicia” y que fue “un triunfo de los laburantes”. Además, arremetió contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por cuestionar el paro general pautado para el 24 de enero. “Le sale todo mal”, lanzó el gremialista.

Este jueves, Moyano afirmó que el fallo “no fue un triunfo de la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), sino de los laburantes”. En ese sentido, dijo que con el fallo de ayer, “se empezó a hacer justicia”. “Ojalá la Justicia no sea presionada por el Gobierno y trabaje en favor de los laburantes”, agregó el líder camionero en una entrevista para Futurock.

La Corte Suprema aceptó esta semana tratar la legalidad del Decreto 70/2023 una vez que se levante la feria judicial, luego del planteo hecho por el gobernador de San Juan, Ricardo Quintela. Con respecto a este tema, Moyano deseó que “ojalá la Corte pueda reivindicarse y anule definitivamente este DNU, que perjudica a los argentinos, a la soberanía y a las empresas del Estado, y que fue un error”.

Además, apuntó contra la ministra de Seguridad. Desde el comienzo de la campaña presidencial que dejó a Bullrich tercera y luego uniéndose al gabinete de Javier Milei, ambas figuras se han cruzado entre advertencias y amenazas. La integrante del Gobierno cuestionó a la CGT por anunciar un paro general para el 24 de enero y demostró desacuerdo ante la decisión de la Cámara del Trabajo.

Tras ello, Moyano apuntó contra la funcionaria. “No se banca que le paramos la reforma laboral de Mauricio Macri y Milei, creo que debería ir dedicándose a otra actividad, le sale todo mal” , remarcó el gremialista.

La ministra de Seguridad de Nación Patricia Bullrich, junto a su par de Ciudad Waldo Wolff, el Jefe de la Policía Diego Kravetz y las fuerzas federales y de Ciudad, monitorean la marcha de la CGT desde el Comando Unificado de la PFA.

“Fue ministra en el 2001 y fue responsable de la muerte de 39 argentinos en la crisis. Fue ministra de seguridad de Macri y no pudo llevar adelante la reforma laboral. Hoy armó esta payasada de los protocolos. No sé qué quiere demostrar. Fue repudiada por el pueblo argentino, salió tercera. No tiene autoridad moral de criticar”, fustigó Moyano.

También se refirió a la ley ómnibus que mandó el Presidente al Congreso, que implica una reforma electoral y luz verde para privatizar 41 empresas del Estado. “Es peor que el DNU”, subrayó el dirigente. En la misma línea, adelantó que, luego de reunirse con diputados de Unión por la Patria, pedirán dialogar con legisladores de Izquierda, del bloque de Miguel Ángel Pichetto y con los radicales. “Les vamos a decir cuáles son las leyes que van a perjudicar a los argentinos”, expresó.

Sobre una reconfiguración del peronismo en el marco opositor, el gremialista dijo: “Hay una anarquía del peronismo, queremos que el pueblo argentino sienta respaldado por el peronismo, tenemos que presentar una propuesta. El peronismo va a ser nuevamente gobierno dentro de 4 años”.

El líder camionero, por último, se refirió al pedido de varios dirigentes políticos del kirchnerismo sobre que el expresidente Alberto Fernández debería dejar la presidencia del Partido Justicialista (PJ). “Creo que tiene que dar un paso al costado y darle lugar a las nuevas generaciones. Le tocó presidir el PJ en un momento muy complicado del país”, dijo.

El fallo que dejó sin efecto la reforma laboral

La decisión la tomaron ayer al mediodía los camaristas Andrea García Vior y Alejandro Sudera, con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, María Dora González.

Lo suspendido, de acuerdo con el fallo, es “la aplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023″, que incluye modificaciones profundas, como límites al derecho a huelga, cambios en las indemnizaciones y un golpe a los ingresos de los sindicatos.

La CGT convocó a un paro general el 24 de enero de 2024 Santiago Filipuzzi - LA NACION

El argumento central del fallo es que no están acreditadas ni la necesidad ni la urgencia que justifiquen eludir al Congreso, que es el poder del Estado que legisla, y dictar un DNU con tan importantes y numerosas medidas en materia laboral. El voto de Sudera, al que adhirió García Vior, se apoyó sobre todo en la jurisprudencia de la Corte. Recordó, por ejemplo, que “una inveterada doctrina del máximo tribunal [sostiene] que las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos de los Decretos de Necesidad y Urgencia resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.

Para suspender el capítulo laboral del DNU, los camaristas revocaron un fallo de la semana pasada del juez laboral de primera instancia José Ignacio Ramonet, que se había negado a conceder la medida cautelar interina promovida por la CGT con el argumento de que en ese momento todavía no estaba vigente el decreto (su fallo fue la semana pasada). La Cámara, por mayoría, entendió que ese argumento no tenía la “importancia” suficiente como para rechazar la cautelar. El decreto empezó a regir el 30 de diciembre, advierten los camaristas.

Sudera -en su voto al que se sumó su colega- afirmó que “aún en la hipótesis” de que el fuero laboral no fuera el competente, la ley 26.854 establece que tribunales incompetentes pueden dictar medidas cautelares contra el Estado Nacional sólo cuando “se trate de sectores socialmente vulnerables”. Y Sudera afirmó: “Resultando insoslayable que es un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, no tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados”.

El camarista explicó que existía el “peligro en la demora” imprescindible para justificar cualquier cautelar porque “las disposiciones del DNU cuestionado establecen importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia de interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos, etc”.

