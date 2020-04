El secretario general de Camioneros se sumó al apoyo del presidente Alberto Fernández Fuente: Télam

El secretario general de Camioneros, Pablo Moyano respaldó el proyecto del diputado nacional Máximo Kirchner (Frente de Todos) de incrementar los impuestos a las empresas que se adhirieron al último blanqueo de capitales. Se sumó así al apoyo que recibió la propuesta de parte del presidente Alberto Fernández, en el marco de la buena sintonía en la relación entre el jefe del Ejecutivo y Hugo Moyano.

"No he visto a ningún sector de lo bancos o del campo donar dos bolsas de papas", dijo Pablo Moyano en diálogo con la radio El Destape. "Vemos una falta de solidaridad en gran parte de la población. Y gran parte de estos sectores siguen ganando dinero. No vi empresarios donando a comedores o a parroquias, dando mercadería donde muchos pasan necesidades por la cuarentena", sostuvo.

En ese sentido, agregó que está "totalmente de acuerdo" con el proyecto "que está presentando el diputado Máximo Kirchener para que estos tipos, que han blanqueado guita de afuera, y los grandes empresarios, pongan parte de sus ganancias para ayudar".

"Que acompañen a los millones de argentinos que la están pasando mal en los barrios humildes, donde no hay laburo y mucha gente necesita medicamentos o un plato de comida", lanzó Moyano.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y diputado nacional por el oficialismo, Máximo Kirchner dijo que presentará un proyecto de ley para crear un impuesto "extraordinario" para aquellas personas que entraron en el último blanqueo de capitales. Sin embargo, distintos especialistas consultados por LA NACION alertaron que la iniciativa de Máximo Kirchner sería inconstitucional.

La propuesta tuvo el apoyo del Presidente, quien sostuvo que tendría "más lógica" exigir un aporte excepcional a los que "más han ganado o se beneficiaron con el blanqueo después de defraudar al Estado y no pagar impuestos", que a los funcionarios o legisladores.

Así, el primer mandatario apoyó a Máximo Kirchner y volvió a rechazar la propuesta impulsada por la oposición en el Congreso para que los dirigentes políticos se bajen los sueldos como un gesto ante la crisis por el coronavirus.

Las declaraciones de Pablo Moyano se suman a la buena sintonía entre su padre, Hugo, y el Presidente. La semana pasada, Alberto Fernández calificó al histórico líder camionero como un "dirigente ejemplar" al inaugurar el sanatorio Antártida. Antes, había cuestionado a los empresarios por las subas de precios y generó una reacción crítica de parte del sector.

"La segunda semana de cuarentena, el empresario más rico del país sale a despedir trabajadores", sostuvo hoy Pablo Moyano. "Hay un sector que hace lobby para presionar al Gobierno. Las pequeñas y medianas empresas son las que más sufren. Pero los grandes empresarios, como Paolo Rocca y los bancos, no", dijo, en referencia al CEO del Grupo Techint.

Y agregó: "La jugada de los bancos fue vergonzosa. No hablo de los trabajadores, sino de los bancos extranjeros. La derecha sigue agazapada, tratando de sacar ventaja en un contexto como este, han salido desde la oposición también".