Choclo, nafta, café: cuáles son los precios en las playas de Brasil en 2026

La temporada de 2026 expone un nuevo mapa de costos para los veraneantes argentinos en el exterior tras la estabilización de la economía doméstica. El análisis de los tickets de consumo diario determina la capacidad de compra real y detalla los precios en las playas de Brasil frente a la oferta local.

Los precios en las playas de Brasil en 2026

El gigante sudamericano modificó su estatus de oportunidad financiera perfecta debido a un tipo de cambio menos favorable que en 2025 y al aumento de los valores en reales. El destino mantiene, aun así, ventajas claras en productos específicos de alta demanda en la arena.

Los precios en Brasil aumentaron respuecto a la temporada pasada Tomás Cuesta� - LA NACION�

El choclo en la costa brasileña cuesta en promedio $4000. Esta cifra se ubica por debajo de los $5000 requeridos en Mar del Plata o Pinamar y lejos de los $6500 de Punta del Este. La brecha a favor del visitante se amplía en las infusiones y bebidas. Un café chico en un parador de Brasil cotiza a $2230. El mismo producto asciende a $4000 en la costa bonaerense y trepa a $8000 en Uruguay. La cerveza ofrece un panorama similar: el porrón cuesta $3250 en suelo brasileño, frente a los $5000 y $6000 de los balnearios argentinos.

Existen excepciones donde el consumo nacional cuida mejor el bolsillo. La media docena de churros en Brasil alcanza los $10.000, mientras que en Mar del Plata desciende a $7000. El agua caliente para el mate representa otro costo elevado en el país vecino, con un precio de $3930, casi cuatro veces más que los $1000 cobrados en Mar del Plata.

Una hamburguesa completa en un parador brasileño tiene un valor promedio de $14.525. Este monto resulta inferior a los $17.000 de Mar del Plata y los $30.000 que se abonan en Punta del Este. Las rabas en un restaurante brasileño cuestan $26.855, cifra menor a los $32.000 y $34.000 de los destinos locales.

El litro de nafta súper en Brasil se consigue a $1590 Nicolás Suárez

El valor del combustible influye en el presupuesto de quienes se movilizan en vehículo propio o alquilado. El litro de nafta súper en Brasil se consigue a $1590. El precio es ligeramente inferior al de Mar del Plata (1655) y Pinamar ($1672). Uruguay sostiene una diferencia sustancial con un costo por litro de $2902.

El rubro de entretenimiento nocturno exhibe una paridad entre Brasil y la costa argentina exclusiva. La entrada a una fiesta o boliche en Brasil promedia los $19.980. Este número se alinea con los $20.000 de Pinamar y supera los $15.000 de Mar del Plata. Punta del Este se despega del resto con tickets cercanos a los $100.000.

El consumo en paradores de Brasil ofrece ventajas en café y cerveza, aunque el tipo de cambio recortó la brecha con la costa argentina respecto a 2025 Tomás Cuesta� - LA NACION�

La afluencia de visitantes al país vecino se mantiene alta pese a los cambios económicos y el costo del pasaje aéreo. El Turistômetro de Río de Janeiro marca la recepción de más de 9,2 millones de turistas este año.

Contrastes con la costa nacional

Mar del Plata y Pinamar presentan valores considerados razonables tras la ausencia de saltos inflacionarios bruscos durante el último año. Los precios en gastronomía no muestran cambios abruptos respecto a la temporada anterior. Comer cuesta alrededor de un 25% más que en el bimestre enero-febrero pasado. La encargada de un restaurante explicó la estrategia: “Tratamos de no irnos mucho. Subimos entre un 15% y un 20%, porque si no la gente deja de salir”.

Vista aérea de la playa de Cariló durante una jornada de verano, con alta ocupación de carpas, sombrillas y sectores de playa. Las imágenes reflejan el intenso movimiento turístico registrado en el inicio de la temporada estival en el partido de Pinamar, favorecido por condiciones climáticas estables y una sostenida afluencia de visitantes. Marcelo Aguilar López - La Nación

Los turistas validan esta percepción de estabilidad relativa. Mariana Almirón, quien llegó a Pinamar con su familia, detalló: “Vinimos el verano pasado y este año está un poco más caro, pero nada que nos haya sorprendido. En las comidas y en el súper notamos aumentos, pero más o menos lo que esperábamos”.

El mayor ajuste se registra en los servicios de sombra. Un responsable de un parador histórico confirmó el incremento: “En carpas y sombrillas el aumento fue de entre un 30% y un 35% respecto al verano pasado”. La demanda no cayó y existen listas de espera.

