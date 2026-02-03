Pablo Quirno llega a Washington para la cumbre de minerales críticos que convocó Estados Unidos

WASHINGTON.- El canciller Pablo Quirno llega a la capital norteamericana este martes con el objetivo central de participar de una reunión el miércoles sobre minerales críticos convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para “socios de todo el mundo” y centrada en fortalecer las cadenas de suministro.

Antes, en su primera jornada en esta capital, este martes desde las 11 (hora local, las 13 en la Argentina) Quirno participará como invitado central en una mesa redonda privada con directivos de compañías en la sede del Atlantic Council, una de las organizaciones en Washington más enfocadas en la Argentina y su relación con Estados Unidos. No trascendieron detalles de los participantes del encuentro -está previsto que dure una hora-, aunque habrá representantes de distintos sectores.

El canciller Pablo Quirno. JUAN MABROMATA - AFP

Más tarde, a las 14 (hora local), el canciller argentino será recibido por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, funcionario que tiene un activo enfoque sobre América Latina. Ambos ya se habían encontrado el 8 de noviembre pasado en Bolivia, durante la asunción del presidente Rodrigo Paz, a la que asistió Javier Milei.

El Presidente Javier Milei, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno, junto a la Delegación Oficial de los Estados Unidos encabezada por el Subsecretario de Estado, Christopher Landau, en la asunción presidencial de Bolivia. pic.twitter.com/EguXN7FiWL — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 8, 2025

El miércoles, Quirno será el representante de la Argentina -uno de los países invitados- en la reunión en el Departamento de Estado sobre minerales críticos, que la administración de Donald Trump considera esenciales. El canciller estará acompañado por el secretario de Minería, Luis Lucero, quien llegó el lunes a esta capital.

Quirno había señalado en un posteo en sus redes sociales el 21 de enero -cuando confirmó su asistencia a la reunión- que buscaría “fortalecer la cooperación y atraer inversiones” para el país.

Argentina fue convocada a participar del encuentro inaugural sobre Minerales Críticos que encabezará @SecRubio el 4 de febrero en el Departamento de Estado.



Será un honor representar a nuestro país y trabajar con socios internacionales en cadenas de suministro estratégicas para… https://t.co/mlTUYbkMST — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 21, 2026

El gobierno norteamericano busca acuerdos que permitan reducir la dependencia de China de esos materiales, cruciales en la elaboración de productos de alta tecnología, incluidos celulares, vehículos eléctricos, aviones de combate y misiles.

En un comunicado difundido este lunes, el Departamento de Estado señaló que la llamada Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos busca “impulsar los esfuerzos colectivos destinados a fortalecer y diversificar las cadenas de suministro”, y catalogó el encuentro como “histórico”.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en una comparecencia en el Senado, en Washington. J. Scott Applewhite - AP

“Impulsará la colaboración para garantizar el suministro de estos componentes esenciales, vitales para la innovación tecnológica, la solidez económica y la seguridad nacional”, amplió la nota sobre la cumbre, de la que participarán los miembros del G7 (además de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania, Italia y Canadá), la Argentina, la India, Corea del Sur, México, Australia y Nueva Zelanda.

En agosto de 2024, la Argentina y Estados Unidos habían firmado un memorando de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos, como el litio, del cual nuestro país es el cuarto productor mundial y el tercero en reservas.

La apertura del encuentro en Washington, a partir de las 9 (hora local) contará con discursos del vicepresidente norteamericano, JD Vance; de Rubio; del asistente especial del presidente y director principal de cadenas de suministro globales, David Copley, y del subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg.

El vicepresidente norteamericano, JD Vance, en Minneapolis. Angelina Katsanis� - FR172095 AP�

Luego habrá dos sesiones plenarias y, cerca del mediodía local, los jefes de cada delegación participarán en la foto oficial. Tras el almuerzo, habrá una mesa redonda sobre inversión en minerales, un discurso de clausura del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la ceremonia final para la firma de un acuerdo marco, según el programa oficial.

Luis Lucero, el secretario de Minería de la Argentina.

La iniciativa del Departamento de Estado se produce en momentos en que la Casa Blanca ya ha tomado acciones agresivas para poner fin al dominio de China en el mercado de los minerales críticos. En el ámbito internacional, ya anunció acuerdos con Australia, Japón y Malasia.

Poner fin a la dependencia estadounidense ha sido una prioridad para Washington desde el año pasado, cuando Pekín impuso restricciones a la exportación de las llamadas tierras raras. Esas restricciones se aplazaron un año a fin de octubre como parte de un acuerdo entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

Fuentes europeas citadas por el diario británico The Guardian indicaron que, de tener éxito las conversaciones de este miércoles en Washington, se emitiría una declaración conjunta que podría considerarse un hito en las relaciones con los aliados que colaboran con Estados Unidos para reducir la dependencia de China, en lugar de tener que hacer frente constantemente a las amenazas arancelarias de Trump.

Por otra parte, Trump anunció formalmente este lunes los planes para crear una reserva estratégica de minerales críticos con una inversión inicial de 12.000 millones de dólares, en un intento por proteger a los fabricantes de las interrupciones en el suministro.

.@POTUS: "For years, American businesses have risked running out of critical minerals during market disruptions. Today, we're launching what will be known as Project Vault to ensure that American businesses and workers are never harmed by any shortage." pic.twitter.com/e22KRzvqK1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 2, 2026

El plan, denominado Proyecto Vault, combinará unos 2000 millones de dólares de capital privado con un préstamo de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM, por sus siglas en inglés) para adquirir y almacenar los minerales destinados a fabricantes de vehículos, empresas tecnológicas y otros sectores industriales.

Según Trump en la Casa Blanca, tiene como objetivo “garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por la escasez”.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

“No queremos volver a pasar por lo que pasamos hace un año”, añadió el presidente, en referencia a las disputas comerciales entre Washington y Pekín que provocaron restricciones en el acceso al suministro de tierras raras, del que el gigante asiático es el principal proveedor.

Se prevé que la reserva incluya tanto tierras raras como minerales críticos, así como otros elementos de importancia estratégica cuyos precios son volátiles en el mercado internacional.

“Temas de confidencialidad”

Por otra parte, el viaje de Quirno a Washington se produce cuatro días después de que The New York Times revelara que los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina se encuentran en negociaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a la administración Trump deportar al país a inmigrantes de otras nacionalidades.

Si bien ninguna de las fuentes consultadas por LA NACION, tanto en Estados Unidos como en la Argentina, negaron la existencia de las negociaciones, el presiente Javier Milei enfrió la posibilidad de un acuerdo al repostar el viernes en su cuenta de X un mensaje del militante oficialista Daniel Parisini, que se hace llamar el Gordo Dan, en el que calificó de “falsas” las tratativas.

Javier Milei, presidente de la Argentina, en el Foro de Davos. Evan Vucci - AP

Según el diario neoyorquino, los documentos oficiales a los que accedió revelaban que “Quirno se había comprometido con las autoridades estadounidenses a firmar dicho acuerdo". Desde Cancillería evitaron hacer “comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”.

Este lunes, al ser consultado en Radio Mitre, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, respondió que no podía hablar al respecto “por temas de confidencialidad”.