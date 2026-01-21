La Argentina participará de una reunión en EE.UU. sobre minerales críticos convocada para “socios” internacionales

WASHINGTON.- Mientras acompaña al presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, el canciller Pablo Quirno confirmó su participación en representación de la Argentina de una reunión en Estados Unidos el 4 de febrero próximo sobre minerales críticos, convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para “socios de todo el mundo”.

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado señaló que la reunión ministerial, que se desarrollará en Washington, se centrará en fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, que la administración de Donald Trump considera esenciales para la “seguridad económica y nacional de Estados Unidos, su liderazgo tecnológico y un futuro energético resiliente”.

El presidente Donald Trump habla durante una reunión en la Casa Blanca, el 9 de enero de 2026, en Washington, junto al vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. Evan Vucci - AP

Estados Unidos -que convocó a decenas de ministros de Relaciones Exteriores de países aliados- busca un acuerdo que ayude a reducir su dependencia de los minerales críticos chinos.

“La Argentina fue convocada a participar del encuentro inaugural sobre minerales críticos que encabezará Marco Rubio. Será un honor representar a nuestro país y trabajar con socios internacionales en cadenas de suministro estratégicas para fortalecer la cooperación y atraer inversiones para la Argentina“, señaló Quirno en un posteo en sus redes sociales, en el que confirmó su presencia.

En agosto de 2024, la Argentina y Estados Unidos habían firmado un memorando de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos, como el litio, del cual nuestro país es el cuarto productor mundial y el tercero en reservas.

Además, en el acuerdo marco de comercio e inversiones sellado entre ambos países en noviembre pasado -del que aún resta la firma final- los gobiernos se comprometieron a “cooperar para facilitar la inversión y el comercio en minerales críticos”.

La iniciativa del Departamento de Estado se produce mientras el gobierno del presidente Donald Trump ya ha tomado acciones agresivas para poner fin al dominio de China en el mercado de estos materiales cruciales en la elaboración de productos de alta tecnología, incluidos celulares, vehículos eléctricos, aviones de combate y misiles.

Poner fin a la dependencia estadounidense de este tipo de minerales ha sido una prioridad para Washington desde el año pasado, cuando Pekín impuso restricciones a la exportación de las llamadas tierras raras. Esas restricciones se aplazaron un año a fin de octubre como parte de un acuerdo entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, pero los funcionarios norteamericanos están decididos a avanzar rápidamente en ese asunto, según diplomáticos europeos citados por la agencia Bloomberg.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, se dan la mano antes de su reunión en el Aeropuerto Internacional Gimhae en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025. Mark Schiefelbein - AP

La tregua implicó que China continuaría exportando minerales críticos mientras Estados Unidos aliviaba sus controles de exportación de tecnología al gigante asiático.

“No es un secreto que necesitamos cadenas de suministro más resilientes para los minerales críticos”, dijo en los últimos días el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, que agregó que el objetivo es “crear un mercado económicamente viable para los minerales críticos” mediante la colaboración con países socios.

Por su parte, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, artífice del auxilio financiero al gobierno de Javier Milei el año pasado, abordó el tema con ministros de Finanzas de varios países aliados en Washington la semana pasada.

El tema también llegó al Congreso norteamericano. Un grupo bipartidista de legisladores norteamericanos presentó el jueves pasado una propuesta para crear una nueva agencia para impulsar la producción de tierras raras y otros minerales críticos.

El proyecto de ley que presentaron la senadora demócrata Jeanne Shaheen y el senador republicano Todd Young impulsaría un enfoque que se base más en el mercado, al establecer un organismo independiente encargado de “construir una reserva de minerales críticos y productos relacionados, estabilizar los precios y fomentar la producción nacional y aliada para ayudar a garantizar un suministro estable”, no solo para el Ejército, sino también para la economía en general y los fabricantes.

El Pentágono desembolsó unos 5000 millones de dólares en el último año para ayudar a garantizar su acceso a este tipo de materiales después de que la guerra comercial dejara al descubierto la dependencia norteamericana de China, que procesa más del 90% de los minerales críticos a nivel mundial.