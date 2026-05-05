Día 67 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este martes 5 de mayo en su 67° día de guerra. Estados Unidos e Irán intercambian propuestas para avanzar en un acuerdo que permite el fin de la guerra, sin embargo, las tensiones continúan y el gobierno de Trump emite una alerta sobre “posibles amenazas aéreas”.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

La embajada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos emite una alerta sobre “posibles amenazas aéreas”.

Dos buques de guerra transitaron el estrecho de Ormuz bajo ataque iraní.

Trump se niega a responder si el alto el fuego se mantiene vigente.

se niega a responder si el alto el fuego se mantiene vigente. Macron criticó los ataques contra los Emiratos Árabes.

criticó los ataques contra los Emiratos Árabes. Las reservas mundiales de petróleo caen a mínimos en ocho años y sacuden a los mercados.

El ministro iraní advierte a EE.UU.: “No hay solución militar para una crisis política”.

Trump no asegura que el alto al fuego vaya a mantenerse Instagram @realdonaldtrump

Otros hechos de importancia

Trump revela conversaciones “positivas” con Irán y un plan para escoltar barcos varados en Ormuz.

revela conversaciones “positivas” con Irán y un plan para escoltar barcos varados en Ormuz. Irán respondió a la propuesta enviada por Estados Unidos con una nueva oferta. La enviada por el país persa incluye 14 puntos.

El Líbano reportó 20 muertos y 46 heridos durante ataques aéreos israelíes en las últimas 24 horas.

Hezbollah afirmó haber atacado a las fuerzas israelíes en el Líbano.

Trump amenaza con sancionar a las empresas navieras que paguen peajes a Irán para transitar por el estrecho de Ormuz.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Irán también advierte a Estados Unidos Vahid Salemi - AP