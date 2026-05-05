Día 67 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entró este martes 5 de mayo en su 67° día de guerra. Estados Unidos e Irán intercambian propuestas para avanzar en un acuerdo que permite el fin de la guerra, sin embargo, las tensiones continúan y el gobierno de Trump emite una alerta sobre “posibles amenazas aéreas”.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- La embajada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos emite una alerta sobre “posibles amenazas aéreas”.
- Dos buques de guerra transitaron el estrecho de Ormuz bajo ataque iraní.
- Trump se niega a responder si el alto el fuego se mantiene vigente.
- Macron criticó los ataques contra los Emiratos Árabes.
- Las reservas mundiales de petróleo caen a mínimos en ocho años y sacuden a los mercados.
- El ministro iraní advierte a EE.UU.: “No hay solución militar para una crisis política”.
Otros hechos de importancia
- Trump revela conversaciones “positivas” con Irán y un plan para escoltar barcos varados en Ormuz.
- Irán respondió a la propuesta enviada por Estados Unidos con una nueva oferta. La enviada por el país persa incluye 14 puntos.
- El Líbano reportó 20 muertos y 46 heridos durante ataques aéreos israelíes en las últimas 24 horas.
- Hezbollah afirmó haber atacado a las fuerzas israelíes en el Líbano.
- Trump amenaza con sancionar a las empresas navieras que paguen peajes a Irán para transitar por el estrecho de Ormuz.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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