Pacto de Mayo: ausencias, presencias confirmadas, firmantes y la invitación a los Kirchner

El Gobierno comenzó a enviar las invitaciones para el acto patrio en la Casa de Tucumán, en la víspera del Día de la Independencia, en el que Javier Milei espera suscribir el mentado “Pacto de Mayo” con sus diez mandamientos para reformar a la Argentina. La tarjeta ya comenzó a ser remitida a los gobernadores y a todos los diputados y senadores a través de los correos electrónicos de las áreas de ceremonial. Serán convocados desde Máximo Kirchner (Unión por la Patria) hasta Cristian Ritondo (Pro) y Rodrigo De Loredo (UCR). Y desde el mandatario bonaerense Axel Kicillof hasta los gobernadores aliados Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil.

En la política reinó esta mañana cierta confusión. La invitación oficial convoca a participar del evento, que comenzará a las 23 del 8 de julio, e incluso tiene indicaciones en torno a la vestimenta (se especifica que hay que asistir con “traje oscuro”). Pero no menciona la firma de un acuerdo nacional. “Habla de un acto, no de la firma de nada”, se quejó un gobernador que -de todas formas- no tiene previsto asistir. “No se entiende a qué vamos”, acotó un diputado dialoguista que también está en duda.

Consultados por LA NACION, en la Casa Rosada explicaron que los únicos que invitados a estampar su firma en el Pacto de Mayo serán los 24 gobernadores. De todas formas habrá un número importante que no asistirá, en desacuerdo con el rumbo del gobierno libertario y con la iniciativa en sí.

Según pudo reconstruir este medio, esta mañana fue enviado un mail desde el área de ceremonial y protocolo de Diputados y del Senado con destino a todos los legisladores. Y en las últimas horas, poco a poco, los gobernadores fueron recibiendo la invitación formal en sus provincias.

Javier Milei recibe los atributos del mando de manos de Alberto Fernández

Altas fuentes de la Casa Rosada señalaron que también serán invitados líderes gremiales y referentes de cámaras empresarias. Y el Gobierno dijo que extenderá la invitación a expresidentes, tanto a Mauricio Macri como a Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Esta mañana, no obstante, la tarjeta todavía no había llegado a manos de los dos exmandatarios peronistas, que, de todas formas, no se prestarán a la convocatoria de Milei.

“Un pacto es un lugar donde hay posiciones diferentes y se suscribe un acuerdo. E sto es un contrato de adhesión que obviamente no voy a firmar. La Argentina está cada vez peor”, dijo Fernández a LA NACION. La ausencia de Cristina en el evento se da por sentada.

Gobernadores que sí y que no

Respecto a los gobernadores, hasta ahora, solo están confirmados Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). El salteño y los dos gobernadores peronistas fueron probados aliados de la Casa Rosada durante el tratamiento de la Ley Bases. También dio el sí el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que el martes a última hora estuvo con los tres anteriores en la Casa Rosada reunido con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria General de la Presidencia -y organizadora del evento- Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el Gobierno se descuenta que los diez mandatarios de Juntos por el Cambio también firmarán el pacto. Lo mismo se espera de otros gobernadores que responden a sus espacios provinciales, como Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Axel Kicillof dijo que no asistirá y llamó a crear un frente de resistencia Nicolas Suárez - LA NACION

El santacruceño Claudio Vidal está en duda. Cerca suyo señalaron que la clave pasará por la cuestión climática, ya que Santa Cruz está siendo azotada por “fuertes tormentas”. El gobernador tiene varios asuntos pendientes con la Nación, vinculadas al control de las represas hidroeléctricas, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) e YPF. Nunca llegó a un total entendimiento con la gestión de Milei. También está escurridizo, a los ojos de la Casa Rosada, el santiagueño Gerardo Zamora, que ayer se reunió con Francos para firmar convenios para el traspaso de obras públicas.

Un grupo de gobernadores opositores, en tanto, ya advirtió que no participará del “Pacto de Mayo” que propone Milei. Kicillof y Ricardo Quintela (La Rioja) ya avisaron que no serán de la partida y en las últimas horas, según pudo confirmar LA NACION, tomó la misma decisión Gustavo Melella (Tierra del Fuego). También se descuenta que Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Ziliotto (La Pampa) -que en las últimas horas criticó el contenido del pacto- no se prestarán a firmar.

Respecto al sector gremial, en principio, se espera un faltazo de la cúpula de la CGT. Al menos Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la central obrera, ya dejó trascender que no tiene interés en ir a Tucumán. Todavía está en duda el pope camionero, Hugo Moyano, que supo exhibir momentos de entendimiento con la gestión libertaria.

Las autoridades de las principales cámaras empresarias estaban siendo invitadas en las últimas horas. Ya confirmó su presencia, por caso, el presidente de IDEA, Santiago Mignone, senior partner de PwC.

El contenido del Pacto

En las últimas horas, la Casa Rosada dio a conocer la versión final del texto del Pacto de Mayo que Milei quiere firmar con los gobernadores. Tal como anticipó LA NACION, el texto que Milei había presentado el 1° de marzo en el Congreso sufrió algunas mutaciones. La principal es que se incluyó un compromiso con la educación, tal como reclamaron la UCR e importantes organismos de la sociedad civil, como la Coalición por la Educación.

“El Presidente convocó a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a participar el próximo 9 de julio en Tucumán, en el marco de la celebración por el aniversario del Día de la Independencia, de la firma del Pacto de Mayo con el objetivo de sellar los acuerdos básicos para sacar a la Argentina adelante”, informó esta mañana la Casa Rosada.

Los diez puntos del Pacto de Mayo que Milei quiere firmar con los gobernadores son:

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.

2. El equilibrio fiscal innegociable.

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias.

7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron.

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.