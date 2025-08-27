Padrón electoral: dónde voto en las elecciones Corrientes 2025 este domingo

Los ciudadanos de Corrientes habilitados para votar en las elecciones provinciales de este domingo 31 de agosto de 2025 ya pueden consultar el padrón electoral definitivo.

La consulta del padrón agilizará el proceso de votación del domingo Marcelo Manera / LA NACION - Archivo

Este proceso, puesto a disposición por la Justicia Electoral, busca agilizar la jornada cívica al brindar información pormenorizada sobre el establecimiento, la mesa y el orden en que cada ciudadano figura para emitir su voto.

La consulta virtual del padrón electoral 2025 se realiza de manera sencilla a través de la página web oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes.

Dónde voto en las elecciones Corrientes 2025 este domingo

Para conocer los detalles precisos del centro de votación, los correntinos deben seguir pasos claros.

Primero, ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral correntina.

Luego, escribir el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Posteriormente, seleccionar el género tal como aparece registrado en su DNI.

Finalmente, clickear en “Consultar”.

Inmediatamente, el sistema desplegará la información requerida.

El resultado de la consulta mostrará el nombre de la escuela o establecimiento de votación, la dirección completa y el distrito al que corresponde el votante.

Además, para facilitar el proceso de sufragio, el sistema indicará el número de mesa asignado y el orden específico en que el votante figura en el padrón. Esta información es crucial para que cada persona pueda dirigirse directamente a su mesa y agilizar su participación en la jornada electoral.

Qué se elige en Corrientes

En estas elecciones, los correntinos definirán a sus autoridades provinciales y locales para los próximos cuatro años. Entre los cargos más destacados, se elegirá un nuevo gobernador y vicegobernador.

La Legislatura provincial se renovará con la elección de cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.

La jornada electoral tendrá un alcance municipal, incluyendo comicios en 73 localidades, donde se elegirán intendentes y concejales, abarcando importantes centros urbanos como la ciudad de Corrientes.

La convocatoria a estas elecciones fue realizada por el gobernador Gustavo Valdés mediante el decreto 1056, publicado el 26 de mayo en el Boletín Oficial correntino. El propio mandatario confirmó la fecha y los cargos a elegir a través de su cuenta de X: “Mediante el decreto 1056/25, convoqué a elecciones provinciales para el 31 de agosto. Ese día, los correntinos elegiremos gobernador y vice, así como senadores y diputados provinciales”.

Quiénes están exentos de votar en Corrientes

Es importante recordar que el voto en la provincia de Corrientes es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados. Quienes se ausenten sin justificación válida enfrentarán una multa económica de 50 a 500 pesos. Adicionalmente, la ley establece que no podrán desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años.

No obstante, la normativa contempla exenciones para determinados grupos: mayores de 70 años, jueces, personas a más de 500 kilómetros del lugar de votación con justificación, enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, y personal de servicios públicos con tareas impostergables.

Los correntinos eligen gobernador y vice, entre otros cargos Marcelo Aguilar - LA NACION

Quiénes compiten en las elecciones del 31 de agosto

Las listas de candidatos se oficializaron el 31 de julio, presentando siete fórmulas que competirán por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial.

Los candidatos a gobernador y vice para las elecciones 2025 de Corrientes son:

Vamos Corrientes

Gobernador: Juan Pablo Valdés

Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard

La Libertad Avanza

Gobernador: Claudio Lisandro Almirón

Vicegobernador: Evelyn Karsten

Partido De la Esperanza

Gobernador: Adriana Leila Vega

Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza

Partido Ahora

Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero

Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones

Encuentro por Corrientes - Eco

Gobernador: Horacio Ricardo Colombi

Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo

Cambiá Corrientes

Gobernador: Sonia Beatriz López

Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago

Limpiar Corrientes

Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa

Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.