Cuándo son las elecciones en Corrientes 2025

Corrientes se prepara para una jornada electoral clave el próximo domingo 31 de agosto de 2025, fecha en la que los ciudadanos de la provincia elegirán a su próximo gobernador y vicegobernador. Este desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de la votación nacional, que se realizará el 26 de octubre, marca una particularidad en el calendario electoral correntino.

La convocatoria fue establecida por el gobernador Gustavo Valdés a través del decreto 1056, publicado el 26 de mayo en el Boletín Oficial correntino. Valdés comunicó la decisión en su cuenta de X: “Mediante el decreto 1056/25, convoqué a elecciones provinciales para el 31 de agosto. Ese día, los correntinos elegiremos gobernador y vice, así como senadores y diputados provinciales. Invito a todos los municipios a que nos acompañen en esa fecha para elegir sus autoridades”.

Además de la fórmula ejecutiva, los correntinos deberán sufragar para renovar cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. La jornada también será crucial para 73 municipios de la provincia, que definirán a sus representantes locales, incluyendo intendentes y concejales.

Quiénes se postulan a la gobernación de Corrientes

El pasado 31 de julio se oficializaron las listas de candidatos, con un total de siete fórmulas que competirán por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial.

Vamos Corrientes

Gobernador: Juan Pablo Valdés

Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard

La Libertad Avanza

Gobernador: Claudio Lisandro Almirón

Vicegobernador: Evelyn Karsten

Partido De la Esperanza

Gobernador: Adriana Leila Vega

Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza

Partido Ahora

Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero

Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones

Encuentro por Corrientes - Eco

Gobernador: Horacio Ricardo Colombi

Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo

Cambiá Corrientes

Gobernador: Sonia Beatriz López

Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago

Limpiar Corrientes

Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa

Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano

Por qué los correntinos votan dos veces este año

El esquema de desdoblamiento implica que los correntinos asistirán a los centros de votación en dos ocasiones durante el año: primero para las elecciones provinciales, del 31 de agosto, y luego para las nacionales, el 26 de octubre.

Si ningún candidato gana en primera vuelta, cuándo es la fecha de balotaje

El artículo 157 de la Constitución Provincial de Corrientes establece que “si ninguna de las fórmulas intervinientes alcanzare la mayoría requerida, se convocará a un nuevo comicio, que deberá celebrarse dentro de los veintiún (21) días posteriores al primero. En esta segunda compulsa la elección se contraerá a las dos fórmulas que en la primera vuelta resultaron más votadas, adjudicándose los cargos en disputa a aquella que obtuviera la mayoría”.

Es decir que, en el balotaje, la elección se limitará a las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta, y los cargos se adjudicarán a la que obtenga la mayoría. Como la segunda vuelta se debe celebrar dentro de los 21 días posteriores a la primera vuelta, se estableció en el cronograma electoral que será el domingo 21 de septiembre de ser necesario.

