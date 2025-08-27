Las elecciones de Corrientes se llevan a cabo este domingo 31 de agosto. La provincia se prepara para una jornada electoral clave, en la que los ciudadanos de la provincia elegirán a su próximo gobernador y vicegobernador.

Este desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de la votación nacional es el motivo por el cual los correntinos votarán dos veces este año. Deberán acercarse a las urnas nuevamente el próximo domingo 26 de octubre, en que el distrito renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los preparativos para las elecciones de Corrientes 2025

Qué se vota en las elecciones 2025 de Corrientes

La convocatoria a elecciones fue establecida por el gobernador Gustavo Valdés a través del decreto 1056, publicado el 26 de mayo en el Boletín Oficial correntino. Comunicó la decisión en su cuenta de X: “Mediante el decreto 1056/25, convoqué a elecciones provinciales para el 31 de agosto. Ese día, los correntinos elegiremos gobernador y vice, así como senadores y diputados provinciales. Invito a todos los municipios a que nos acompañen en esa fecha para elegir sus autoridades”.

Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, anunció la fecha de las elecciones provinciales X

Además de la fórmula ejecutiva, los correntinos deberán sufragar para renovar cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. La jornada también será crucial para 73 municipios de la provincia, que definirán a sus representantes locales, incluyendo intendentes y concejales.

Quiénes son los candidatos a gobernador

El pasado 31 de julio se oficializaron las listas de postulantes, con un total de siete fórmulas que competirán por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial. A continuación, los candidatos a gobernador y vice para las elecciones 2025 de Corrientes:

Vamos Corrientes

Gobernador: Juan Pablo Valdés.

Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard.

Juan Pablo, hermano del gobernador de Gustavo Valdés, es el candidato del oficialismo correntino.

La Libertad Avanza

Gobernador: Claudio Lisandro Almirón.

Vicegobernador: Evelyn Karsten.

Partido De la Esperanza

Gobernador: Adriana Leila Vega.

Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza.

Partido Ahora

Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero.

Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones.

Encuentro por Corrientes - Eco

Gobernador: Horacio Ricardo Colombi.

Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo.

Cambiá Corrientes

Gobernador: Sonia Beatriz López.

Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago.

Limpiar Corrientes

Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa.

Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano.

Dónde voto en las elecciones 2025 en Corrientes

Para agilizar el proceso de votación, la Justicia Electoral pone a disposición de la población el padrón definitivo de electores. Es posible realizar la consulta virtual a través del sitio oficial del organismo. Los ciudadanos correntinos habilitados para votar pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación siguiendo estos pasos:

1. Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral correntina.

2. Escribir el número de DNI del votante.

3. Elegir el género tal como aparece en el DNI.

4. Hacer click en “Consultar”.

Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.

El voto en Corrientes es obligatorio, y quienes se ausenten sin justificación enfrentarán una multa de 50 a 500 pesos, además de no poder desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años. La ley contempla exenciones para mayores de 70 años, jueces, personas a más de 500 km del lugar de votación con justificación, enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, y personal de servicios públicos con tareas impostergables.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.