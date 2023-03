Para Kicillof, el país tiene una “democracia restringida” por la “proscripción” de Cristina

escuchar

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que en la Argentina hay una “democracia limitada, restringida, de baja calidad”, a su juicio debido a la “proscripción” de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El mandatario bonaerense se pronunció hoy en estos términos durante un acto por el día de la Memoria, Verdad y Justicia, al cumplirse 47 años del golpe de Estado de 1976.

“Uno puede tener una democracia, pero teñida de dificultades para llevar adelante la representación política. Este 24 de marzo tenemos una democracia restringida, de baja calidad. Es un año electoral (...) y a través de medios de comunicación, de sectores corporativos y a través del partido judicial se han atrevido a condenar a Cristina ”, remarcó Kicillof.

El mandatario habló acompañado de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y advirtió que la última vez que un líder en Argentina fue proscripto se desencadenó una “tragedia enorme”. Kicillof agregó: “Es imposible comparar nada con el horror de la dictadura más atroz de que tengamos memoria, pero hay que saber sentir, detectar, oler, cuando las cosas tienen sabor, gusto y aroma a podrido”.

Kicillof junto a Cristina Kirchner y Wado de Pedro, en un acto el año pasado en La Plata Captura de Video

El mandatario bonaerense habló así en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de esta capital. “Quedó en claro, confirmamos que la condena a Cristina es absolutamente infundada . No hay ninguna duda de su inocencia. A veces esos fallos judiciales tienen proporción inversa entre la cantidad de hojas y la ausencia de argumentos. Necesitaron miles de hojas para no decir nada porque no tenían una sola prueba para llegar a la condena”, aseguró.

Y fue más allá: “Este año nos tomó la infamia. Por cadena nacional de medios privados y macristas se pasaron diciendo que había argumentos para condenar a Cristina. Todos sabemos que fueron inventos para llegar a la condena. Que es una condena a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Claro que es esto una causa de derechos humanos”, consideró.

Comparación histórica

Luego hizo una comparación histórica entre 1976 y la actualidad. “ El golpe de Estado del 76 estuvo precedido por proscripciones . El golpe se venía hablando. Tuvo diferentes manifestaciones. Esta condena tiene el mismo objetivo”.

“Que un grupo de jueces se haya animado a firmar una condena sin ningún fundamento es un llamado de atención. La última vez que hubo una persona que no pudo ser elegida, que era (Juan Domingo) Perón, eso desencadenó en una tragedia enorme. Hay que tener alertas tempranas. Nada de esto es gratis. Ni inocente. Ni casual”, insistió el Gobernador.

“Este es un 24 que aparece con una proscripción de Cristina. Ya firmada. Ya hay condena. No seamos ingenuos. Hay una condena que le prohíbe a la dirigente del campo popular con más intención de voto presentarse a elecciones. Esto es un llamado de atención. Los que están absolutamente irresponsables son los que jugaban al fútbol con Mauricio Macri. Esos jueces de la Corte Suprema que acompañaron el lawfare”,enfatizó.

“Hoy el peronismo tiene que pergeñar una estrategia electoral con la dirigente más representantiva proscripta. Es tremendamente injusto. Es profundamente antidemocrático”, consideró. “Hay que romper con esa proscripción”, dijo. El jefe de Estado provincial fue interrumpido una y otra vez por los cánticos del auditorio, que coreó “Presidenta, Cristina presidenta” .