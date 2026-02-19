Paro general de la CGT: el impacto de la medida en el interior del país

El cuarto paro general de la CGT contra la gestión de Javier Milei en rechazo de la reforma laboral tuvo impacto en el interior del país, sobre todo, en los principales centros urbanos.

La principal razón de la baja en la circulación tuvo que ver en la adhesión del transporte público de pasajeros. Ante la falta de colectivos, a muchos se les dificultó llegar a sus trabajos. Pero también hubo otros rubros afectados, como el polo agroexportador de Rosario, paralizado por la adhesión total de los portuarios y los aceiteros.

Rosario

Durante el paro general decretado por la CGT las plantas cerealera del gran Rosario permanecen sin actividad debido a que sindicato de aceiteros se adhirió a la protesta Marcelo Manera

El paro de la CGT se sintió fuerte en Rosario, luego de que se adhirieran todos los gremios vinculados al transporte urbano de pasajeros como la UTA. A esto se suma que a la medida de fuerza se plegaron los choferes nucleados en el Sindicato de Peones de Taxis, aunque algunos propietarios de vehículos decidieron salir a trabajar por su cuenta. Las dificultades en el transporte provocó que el centro de Rosario quedara desierto durante la mañana, con la mayoría de los comercios cerrados, en un día de lluvia intensa. No se producen piquetes en la ciudad ni manifestaciones, y está paralizado el polo agroexportador.

El sindicato de aceiteros se adhirió al paro en Rosario Marcelo Manera

La Plata y Mar del Plata

El paro se sintió con fuerza en la provincia de Buenos Aires. El servicio de transporte de media y corta distancia está interrumpido. Los hospitales públicos solo atienden urgencias en las guardias. Hay cortes de tránsito en el ingreso de la autopista La Plata Buenos Aires. También hay protestas en otros puntos: 520 y 161 (Melchor Romero), 72 y 25 (Altos de San Lorenzo) y 44 y 155.

El paro tiene en Mar del Plata una importante adhesión por la ausencia de colectivos del transporte urbano de pasajeros y adhesión de ramas fuertes que alcanzan a la industria pesquera, docentes, bancos, hotelería, gastronomía y trabajadores de dependencias públicas.

En Mar del Plata no hay recolección de residuos Mauro V. Rizzi

El reclamo contra la reforma laboral se había iniciado este miércoles con una medida de fuerza de 48 horas lanzada por los gremios vinculados a la pesca, acompañamiento de todos aquellos que representan a las tripulaciones. Por eso la inactividad en los muelles del puerto local es total desde entonces hasta esta medianoche.

El transporte se percibe reducido, con algunos taxis y remises en circulación y gran demanda de las plataformas digitales, que en este distrito están prohibidas por ordenanza municipal.

Carteles contra la reforma laboral en las calles de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

En el comercio se ve un funcionamiento casi normal, con pocos cierres y persianas levantadas tanto en grandes cadenas de supermercados como de locales de barrio.

El municipio y la provincia garantizaron guardias mínimas en servicios esenciales, lo mismo que el gremio de guardavidas, que aseguró presencia del personal en sus puestos para brindar el servicio de seguridad en playas.

El impacto del paro en Mar del Plata, con calles desérticas Mauro V. Rizzi

Córdoba

Es prácticamente nula la actividad en la ciudad de Córdoba por el acatamiento del paro por parte de los gremios más fuertes en la provincia. El movimiento en la zona céntrica está muy resentido.

Además, los sindicatos agrupados en la Confederación General de Trabajo local se concentran en su casa histórica ubicada sobre Avenida Vélez Sarsfield 137. Entre los gremios que adhieren a la protesta se cuentan el Sindicato de Empleados Públicos, La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), La Bancaria, los Gráficos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren).

Las estaciones de YPF estuvieron cerradas en casi todo el país Mauro V. Rizzi

Misiones

El paro en Misiones se sintió fuerte también por la adhesión de la UTA, que dejó sin colectivos desde la medianoche a Posadas. Mucha gente se movió con aplicaciones o incluso en bicicleta. Tampoco hubo bancos por la adhesión de La Bancaria, que no atendió al público. Adhirieron también los empleados de las estaciones de servicios entre otros gremios clave que generan impacto en l a medida de fuerza.

Chubut

Sin colectivos ni actividad en organismos públicos, el paro registró fuerte impacto en Chubut. Las principales ciudades de la provincia no tuvieron actividad bancaria y escasa presencia en comercios. Hubo protestas y manifestación del gremio de los camioneros en la intersección de rutas 3 y 26, en Comodoro Rivadavia. En salud solo se cubrieron guardias mínimas.

Río Negro

La adhesión al paro de la CGT es rotunda en Viedma, Bariloche, General Roca y Cipolletti, entre otras ciudades de Río Negro. A la medida se sumaron en la provincia la CTA Autónoma, la UTA, ATE, el sindicato estatal UPCN, los sindicatos de trabajadores de la educación, la salud y judiciales (UnTER, Asspur y Sitrajur) y la Asociación Bancaria.

En ese sentido, hay una paralización total en transporte público, educación, atención en organismos públicos y recolección de residuos. Tampoco hay actividad en los aeropuertos, mientras que los hospitales públicos mantienen guardias mínimas. Los gremios convocaron a movilizaciones y volanteadas en múltiples puntos de la provincia.

Mendoza

En Mendoza, la actividad se desarrolla casi con normalidad, más allá de los bancos cerrados, la reprogramación de vuelos y los comercios con poca presencia de empleados. Según explicaron desde el Gobierno provincial, ha sido clave el funcionamiento del transporte, desde la madrugada. Sí se registraron estaciones de servicio de YPF que no abrieron sus puertas. En tanto, se prevé una manifestación de diferentes gremios en el nudo vial de Costanera, el principal acceso a la capital provincial.

“Mendoza no es la postal de Buenos Aires. La provincia está funcionando con normalidad, sobre todo el transporte, más allá de algunos afectaciones puntuales”, señaló el gobernador Alfredo Cornejo.

Informes de Germán de los Santos, María José Lucesole, Darío Palavecino, Ana Tronfi, Martín Boerr, Paz García Pastormerlo, Gabriela Origlia y Pablo Mannino