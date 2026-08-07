Pase de facturas por los recortes a la ley: Bullrich culpó a Adorni y Benegas Lynch, a los “tibios del medio”

El oficialismo logró aprobar esta madrugada el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar gran parte de su iniciativa original. No se trató la ley de Tierras y, con el debate ya avanzado, se retiró también el capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.

Eso motivó pases de facturas. Terminado el debate, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, dijo que seguramente hubieran aprobado la ley completa si la hubieran tratado antes del mundial, pero que el caso Adorni se los impidió. No podían sesionar porque corrían el riesgo de que el Senado avanzara contra el entonces jefe de Gabinete, acorralado por las sospechas sobre su crecimiento patrimonial. También molesto, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch, en pleno debate, acusó de los recortes a los “tibios del medio”, que es el universo donde el Gobierno encuentra a sus aliados. Los culpó de no haber aceptado, por su “ignorancia”, votar la ley completa.

“El show mediático, el statu quo, la presión de la izquierda más rabiosa, la ignorancia de los tibios del medio nos lleva hoy lamentablemente a no poder votar este capítulo tercero, que es para los argentinos”, dijo el senador.

Benegas Lynch apunta contra los "tibios"

Se quejaba de haber tenido que dejar fuera la reforma que atenuaba límites a la venta de tierras a extranjeros. Aunque ya se sabía desde el miércoles a la tarde, el retiro de este capítulo se hizo oficial ayer, en el inicio del debate. Cayó por la pérdida de apoyos en la oposición dialoguista como consecuencia de la presión política y social que suscitó el tema en las últimas dos semanas y que se tradujo en la marcha ante el Congreso que concluyó con incidentes.

El Mundial y Adorni

En una entrevista con TN en la puerta del Congreso, con la sesión ya terminada, Patricia Bullrich aludió a los problemas que tuvieron para avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y dijo que, si se hubiera tratado antes, se hubiera aprobado completo.

“Durante meses fue muy importante que cada vez que se hablaba de algo, se hablaba de Adorni; después vino el Mundial”, afirmó Bullrich. Consultada si frenaron la actividad del Senado por miedo a que la Cámara avanzara contra el entonces jefe de Gabinete, respondió: “No fue el miedo. Fue una cuestión institucional. Considerábamos que no podíamos permitir una interpelación. Tenía que tomarse una determinación, pero no era la interpelación”. Bullrich se diferenciaba entonces del Gobierno porque se quejaba del costo político que les estaba implicando sostener a Adorni, cada vez más complicado en la Justicia.

“Seguramente se hubiera aprobado. Con la ley de tierras, con todo”, se lamentó Bullrich esta madrugada.

Benegas Lynch vs. Di Tullio

La senadora peronista Juliana Di Tullio sostuvo ayer, en el recinto, que Benegas Lynch no debía participar del debate de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por ser el dueño de una empresa que gestiona la venta de tierras extranjeras.

Benegas Lynch le respondió: “El capítulo tres no se va a votar hoy. La senadora hizo la presentación a sabiendas de que no se iba a votar. Pero por supuesto, esta es la vieja política”, se quejó.

El senador dijo que la iniciativa de Di Tullio debía ser rechazada y agregó: “Si no, apliquemos el criterio contrario y veamos dónde llega: que se abstenga el que tiene empleados cuando votamos modernización [laboral]; el que exporta, cuando votamos un tratado, no podría legislar. Si alguno de ustedes exporta algún producto, sean aceitunas o sea lo que sea, no podrían votar esto. Ni a favor ni en contra”, dijo el libertario, que ironizó: “Acá muchos venimos del sector privado... miro la banca opositora y no estoy muy seguro de eso”.

Joaquín Benegas Lynch es director de una empresa que se dedica a gestionar ventas de tierras a extranjeros en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. La firma se llama Glocal Terra, y el senador es su fundador y director, según consta en la página de internet (íntegramente en inglés) de la empresa. Glocal Terra ofrece a sus clientes inversiones y cotizaciones de tierras.

“Actuando en nombre y bajo la dirección de propietarios de tierras residentes en el extranjero, supervisamos explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elaboramos informes con observaciones actualizadas y propuestas de solución”, indica la firma que dirige el senador Benegas Lynch.