La precandidata a vice por el Frente de Todos habló desde Río Gallegos

La senadora y precandidata a vicepresidenta nacional Cristina Kirchner habló a través de un video desde Río Gallegos tras conocerse los resultados del escrutinio provisorio de las PASO.

"Felicitaciones para todos y todas, y también un agradecimiento muy grande a todos los hombres y mujeres jóvenes y mayores y todos los que han apoyado esta propuesta del Frente de Todos", dijo la senadora a través de un video grabado desde su casa de la capital de la provincia de Santa Cruz.

"No solo porque ganamos una elección, sino porque nos pone optimistas y alegres que muchas argentinas y argentinos decidan que las cosas deben cambiar en la Argentina. Porque así como estamos, no estamos viviendo bien. No estamos tranquilos", agregó.

"Los argentinos y argentinas hemos dejado de ser felices, son demasiado grandes las tensiones. Por eso quiero agradecerles", siguió.

Por último, se refirió a la transmisión de los datos: "Quiero dirigirme al gobierno nacional, especialmente al Ministerio del Interior, que es el responsable de las elecciones, al Presidente y al jefe de Gabinete y al jefe de Gobierno, y la gobernadora. Ellos cuatro constituyen la conducción de lo que denominamos el espacio de gobierno. Quiero pedirles que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 2017. Los números que tenemos son muy amplios", sostuvo.

Según los primeros resultados provisorios, con el 58,7 por ciento de las mesas escrutadas, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, obtenía el 47,01 por ciento de los votos por sobre el 32,66% de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, y el 8,47% de Roberto Lavagna, de Consenso Federal.

Por detrás de ellos se ubican el Frente NOS, del Juan José Gómez Centurión, con el 2,81 por ciento de los sufragios, y Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda Unidad, con el 2,72 por ciento, según informó la Dirección Nacional Electoral.