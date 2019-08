Cómo van las PASO 2019: el minuto a minuto de la elecciones en toda la argentina

Elecciones 2019: el minuto a minuto de lo que sucedió en las PASO

Hoy los argentinos eligen a sus candidatos. En todo el país, comenzó la votación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que decidirán quiénes se presentarán en las elecciones generales del 27 de octubre. Según datos oficiales, en total hay más de 14 mil mesas habilitadas para que los 33 millones de argentinos que deben votar se presenten con su DNI y cumplan con su deber civil.

18.28 | El Gobierno desestima los boca de urna

El equipo de campaña de Mauricio Macri no quería esta tarde referirse a los números de los boca de urna a nivel nacional. Desde Juntos por el Cambio seguían de cerca el nivel de participación en la PASO y se mostraban conformes con la afluencia de los electores.

18.22 | El Frente de Todos, con datos "alentadores"

Luana Volnovich y Santiago Cafiero desde el bunker del Frente de Todos

Santiago Cafiero, mano derecha del precandidato presidencial Alberto Fernández, aseguró que los resultados preliminares de la votación son "mejores" que los logrados por el FPV en 2015. "No solo en Córdoba, sino a lo largo y ancho del país", dijo. "Hemos interpretado bien lo que la gente pedía", agregó desde el búnker del Frente de Todos.

18.12 | Frigerio: "Vamos a empezar a recibir infomación a las 19"

Adrián Pérez y Rogelio Frigerio desde el centro de cómputos

El Ministro del Interior brindó una breve conferencia de prensa luego del cierre de las mesas. "Ha sido una jornada ejemplar de la democracia", dijo desde el centro de cómputos, e indicó que la carga de datos comenzará alrededor de las 19.

18.00 | Cerraron los comicios

Cerraron los comicios en todo el país y los primeros resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO) se conocerán a partir de las 21.30, según informaron fuentes del Ministerio del Interior a LA NACION.

17.42 | Votaron los presos K

Los detenidos por causas de corrupción votaron hoy para cargos nacionales y siguen atentos el desenlace electoral. El caso de Julio De Vido, el exministro de Planificación del kirchnerismo, es particular: es candidato a diputado nacional desde la cárcel por el partido Dignidad Popular

17.30 | Largas colas en las escuelas sobre el cierre de la votación

En el tramo final de la votación, se registran todavía largas colas en las escuelas de todo el país. A las 18 está previsto el cierre de los comicios.

17.22 | El balance de Fernando Iglesias

17.10 | Qué dijo Carrió después de votar

Carrió: "En octubre gana la democracia" 02:36

17.06 | Denuncian que Insfrán agredió a una fiscal

Alejandra Olmedo, precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, denunció hoy que el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, agredió "física y verbalmente a una fiscal", tras presentarse a votar sin la documentación correcta.

17 | Ya votó el 66%

Según informó la Cámara Nacional Electoral, hasta las 17 había votado el 66 % del padrón total de 33.841.837 electores habilitados para definir los postulantes que competirán en los comicios de octubre.

16.40 | Carrió: "Hoy no me preocupa"

La diputada nacional Elisa Carrió (CC-ARI) y referente de Juntos por el Cambio aseguró que no le preocupan los resultados de las elecciones primarias de hoy. "Tengo la certeza de octubre, hoy no me preocupa", remarcó. Y dijo que las PASO son una "encuesta". "De acá a octubre es decisivo y es en primera vuelta. No hay ballottage", pronosticó.

16.20 | Corte de luz en el búnker oficialista

Un corte de luz se produjo esta tarde en el búnker de Juntos por el Cambio en el predio de Costa Salguero. El servicio permaneció interrumpido durante unos pocos minutos.

16.16 | Votó Alicia Kirchner

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, que competirá por la reelección, votó hoy en esa provincia en las PASO. "Se trata de un acto de gran responsabilidad que en democracia nos ha permitido liberarnos y realizarnos", escribió en la red social Twitter.

Votó Alicia Kirchner y habló con la prensa 00:44

16.10 | Ritondo: "Queremos que sea una fiesta democrática"

El primer candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, aseguró hoy que estará "pendiente hasta que se retire la última urna" para que la jornada de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se desarrolle "con tranquilidad".

"Lo que queremos garantizar es que sea una fiesta democrática", dijo Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, al votar hoy en la escuela pública 7 del municipio bonaerense de Tigre.

16.02 | Ya votó el 58% del padrón

Un 58 % del padrón nacional ya votó en las primarias que se desarrollan hoy en todo el país. La Justicia electoral ordenó difundir públicamente los resultados del escrutinio provisorio recién cuando ya se encuentre escrutado el 10% de las mesas electorales de los principales distritos.

16 | Cristina Kirchner: "Voté con mucha esperanza"

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, evitó hoy hablar con los medios de comunicación, pero difundió un mensaje a través de sus redes sociales. "Con mucha esperanza voté hoy en Río Gallegos", escribió en su cuenta de Twitter.

15.45 | Análisis

Seis claves para leer el escrutinio de hoy, por Paz Rodríguez Niell

15.30 | Ya votó el 48 % del padrón

La Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 15.10 había votado el 48 % del padrón. Hay 33.841.837 electores habilitados para votar en las elecciones primarias que definen los candidatos que competirán en las generales de octubre por los cargos de presidente, senadores y diputados nacionales.

14.40 | Así votó Nicolás del Caño

14.31 | "En La Matanza ya superamos el 50 por ciento de los votantes"

La intendenta y compañera de fórmula de Axel Kicillof, Verónica Magario, habló antes de emitir su voto y dijo: "Es un día de mucha alegría para todos. Lo importante es que la gente haga valer su herramienta. En La Matanza ya superamos el 50 por ciento de los votantes".

14.19 | El post de Juliana Awada

14.10 | Las propuestas de los candidatos

14.00 | El 42 por ciento del padrón ya votó

13.54 | El candidato que se olvidó el DNI

El gobernador de Mendoza y titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, candidato a diputado nacional por Cambia Mendoza, no pudo votar en el momento que quiso hacerlo: se olvidó el DNI. "Me lo olvidé en el bolsillo del saco", expresó.

13.40 | Cristina Kirchner no habló

Pese a la cantidad de gente y de periodistas que la esperaban a la salida de la escuela de Río Gallegos, la expresidenta pasó de largo. "Vieron que hacía mucho frío", fue la frase que le dedicó a la prensa.

Cristina Kirchner no atendió a la prensa después de votar - Fuente: C5N 00:45

13.31 | Una hora y cuarto de demora

Ese es el tiempo que debió esperar el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para cumplir con su obligación cívica en el barrio de Palermo. Tras hacerlo, contó que esperará los resultados junto a su equipo en Costa Salguero.

13.22 | Gabriela Michetti votó y tildó las PASO de "raras"

" Es una elección medio rara por el hecho de que sea una interna y no tenga competencia. No tenemos mucha cultura de internas", declaró ante la prensa la vicepresidenta de la nación desde los alrededores de la escuela en la que le tocó votar. Asimismo, dijo: "Me sentí rara por no ser candidata".

Gabriela Michetti habló con la prensa después de votar - Fuente: C5N 02:37

13.20 | El anuncio de Bullrich sobre la situación en la frontera

13.15 | Lo que dijo Parrilli

El precandidato a senador nacional por el Frente de Todos y exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, reiteró el pedido de Cristina a los fiscales, que cuiden y cuenten los votos, que controlen el acta. "Necesitamos mucho a los fiscales para tener a la noche un resultado electoral creíble para todos", indicó.

13.00 | 36,5 por ciento del padrón ya emitió su voto

La información fue brindada por Sebastián Schimmel, secretario de Acuación Electoral, quien confirmó la noticia en diálogo con el canal de noticias TN.

12.57 | Llegó Cristina Kirchner

La exmandataria y precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos vota en Río Gallegos pero no permitió que las cámaras de televisión de la prensa ingresen hasta su mesa. Según las versiones que circulan, una productora privada será la única que transmitirá su voto.

12.55 | El tuit de Macri

12.52 | Paridad de género

En estas PASO se aplica por primera vez la Ley de Paridad de Género, que se sancionó el 23 de noviembre de 2018, para garantizar una representación equitativa en el Congreso de la Nación. ¿Cómo? Obliga a intercalar a mujeres y varones en las listas.

12.48 | La cifra para llegar

Los diez candidatos presidenciales que se exponen a la votación deben obtener un piso mínimo del 1,5 % de los sufragios para poder pasar a las generales.

12.33 | Sólo con el 10 por ciento de las mesas escrutadas

La Justicia Federal con competencia electoral ordenó hoy difundir públicamente los resultados del escrutinio provisorio recién cuando ya se encuentre escrutado el 10% de las mesas electorales correspondientes al distrito porteño y a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, según lo publicado por la agencia Télam.

12.24 | Axel Kiciloff: "Fue una campaña muy desigual"

El exministro de Economía y precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos aseguró: "Fue una campaña muy desigual. Se nota en todo. Pero hemos caminado, hemos escuchado a la gente. Hicimos nuestra propuesta. Les dimos una palabra de aliento".

El voto de Axel Kicillof - Crédito: Sol Coliva 00:16

12.17 | Patricia Bullrich, contra el kirchnerismo

La ministra de Seguridad de la Nación se refirió al centro de cómputo propio que instaló el Frente de Todos luego de votar y dijo: "Durante 12 años la elección la llevó adelante quien era gobierno. Que ahora hablen de escrutinio paralelo es muestra de que piensan que las instituciones son de ellos".

Bullrich votó y se quejó por el escrutinio paralelo del Frente de Todos 00:36

12.15 | Las que votan por primera vez

Las hijas de Juliana Awada, Sergio Massa y María Eugenia Vidal participan por primera vez en una elección. Al respecto, el precandidato a Intendente de Morón y exesposo de la gobernadora, Ramiro Tagliaferro, afirmó: "Tenemos un hermoso día para celebrar la democracia. Como papás es un día inolvidable porque vota por primera vez María José, nuestra segunda hija".

12.09 | Ya votó el 30 por ciento del padrón

12.00 | El saludo oculto de Lousteau

El precandidato a senador por la Ciudad de Juntos por el cambio fue a votar vestido con una camiseta del equipo de fútbol La Roma. Al ser consultado si tiene cábalas, aseguró que no pero explicó que eligió lucir esa remera para enviar un saludo a su cuñada, la hermana de Carla Peterson, y a sus sobrinos que viven en Italia y son fanáticos del club.

11.52 | Las palabras de Urtubey

"Lo que es importante es ir a votar en plena libertad, porque la opción que hoy se plantee electoramente es el primer paso a la elección de octubre. Hoy es el punto de partida", dijo el gobernador de Salta, además precandidato a vicepresidente por Consenso Federal. Sobre el posible resultado, se adelantó: " Mi percepción es que en esta elección se define un ballotage pero no hay que ser ansiosos".

Urtubey habló con la prensa después de votar - Fuente: C5N 01:24

11.51 | Documentos válidos

11.40 | Una pausa para un café

El precandidato a presidente Alberto Fernández se tomó unos minutos para relajarse después de emitir su voto y junto a su pareja, la periodista y actriz Fabiola Yañez, disfrutó de un café por Puerto Madero.

11.36 | El chiste del Presidente

Antes de salir de la escuela en la que votó, Macri se despidió de la prensa con una broma: " No se inunda más", la frase que el mandatario dijo en el cierre de campaña de la Ciudad y que se volvió viral en redes sociales.

11.30 | Qué se define en la Ciudad

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa el 7,6 por ciento del padrón electoral nacional. El distrito elegirá (además de presidente y vicepresidente) tres senadores nacionales, 12 diputados nacionales, jefe de Gobierno y vice, legisladores porteños y comuneros.

11.19 | Las zapatillas de Lammens

"Vengo del fútbol, somos bastante cabuleros", dijo el precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos y mostró sus zapatillas, que aseguró le dan suerte aunque ya estén muy usadas y no den "para más". Además aseguró que almorzará con la familia, que después recibirá al equipo de campaña en su casa y que luego irá al búnker junto con "Alberto y Axel".

11.13 | Sergio Massa, crítico con Marcos Peña

" No quiero hacer una polémica pero funcionarios a la mañana violaron la veda", dijo el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en línea con las declaraciones de Alberto Fernández y en alusión a Marcos Peña, quien declaró temprano que "no es indistinto para la economía lo que pasará con la elección de hoy".

11.03 | Macri pidió paciencia: "Los resultados va a estar pasadas las 21"

Quince minutos después de lo estipulado, el presidente Mauricio Macri votó en la escuela N° 16 Wenceslao Posse. Con facturas para las autoridades de mesa, llegó junto a Juliana Awada, se tomó fotos, cumplió con su deber y dijo: "Paciencia, los resultados va a estar pasadas las 21. Que la ansiedad no nos gane. 22.30 vamos a tener una idea más general".

Además,precandidato también se refirió al futuro del país: "Es muy importante lo que pase en esta elección, va a definir los próximos 30 años de la historia del país. Los mercados esperan que sigamos en el mismo camino".

10.43 | Alberto Fernández, en medio de un tumulto

En la mesa 68 de la Universidad Católica Argentina, el precandidato a presidente por el Frente de Todos emitió su voto y tras hacerlo, en medio de un gran tumulto por la cantidad de periodistas, aseguró: " Los peronistas estamos todos unidos, de eso no tenemos dudas. Después de las PASO haremos una convocatoria para empezar a arreglar los infinitos problemas que tenemos".

10.35 | Scioli, en el cuarto oscuro

El exgobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, emitió su voto en el jardín Xul Solar de Dique Luján y habló sobre la polémica con Smartmatic: " La gente tiene que estar tranquila porque la organización de los partidos va a controlar el resultado más allá de las dudas sobre la empresa".

10.30 | El apoyo de la familia de Espert

El precandidato a presidente por el Frente Despertar declaró tras salir del cuarto oscuro: "Es la primera vez que hago política en mi vida. Pasar del sector privado a una candidatura fue un gran cambio y sin el apoyo de la familia y de mi amada esposa esto no hubiera sido posible".

10.21 | Vidal: "Los argentinos empezamos hoy a definir nuestro futuro"

La gobernadora de Buenos Aires dijo que votar "es una fiesta", declaró que hoy va a ser "un domingo en familia como todos" y aseguró: " Los argentinos empezamos hoy a definir nuestro futuro". Asimismo indicó que aún no habló con el presidente Macri pero que le mandó un mensajito.

10.13 | Los detenidos

En total, más de 57 mil presos votarán en las PASO. Entre ellos se destacan los exfuncionarios kirchneristas Amado Boudou, Julio de Vido, Roberto Baratta, José López y Ricardo Jaime. De hecho, de Vido incluso es candidato a diputado nacional.

10.07 | Larreta, sobre el operativo de seguridad

Junto a su esposa, Bárbara Diez, el jefe de Gobierno porteño emitió su voto en una escuela de Recoleta y declaró que por ahora no se registraron problemas en las mesas de votación.

10.02 | Todos los candidatos

En este especial de LA NACION están los aspirantes a candidaturas según partido, cargo y provincia: "Conocé todos los nombres que se postulan para presidente, gobernador, jefe de gobierno y las listas a diputados y senadores nacionales".

9.52 | Pichetto habló antes de votar

El compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, está en Río Negro y votó en la escuela N° 60 de Sierra Grande. Allí se refirió a las primarias: "Tal vez habría que hacer menos elecciones. La elección de medio tiempo también es compleja. Este es el sistema, habría que analizar una reforma si es que se quiere cambiar".

9.48 | Ravioles de ricota

El precandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, votó antes de las 10 en Núñez y le contó a la prensa que almorzará ravioles de ricota comprados con su familia, como todos los domingos. Sobre la jornada, dijo: "El país tendrá una radiografía de lo que siente el país. Espero que la gente vote con el corazón".

9.39 | La única mujer precandidata a presidenta

Manuela Castañeira votó en la escuela EP N° 10 del partido de Avellaneda y declaró: "Estoy muy orgullosa de la gran campaña que hizo el Nuevo MAS. Estamos con muchas expectativas. Quiero advertir y denunciar sobre el robo de boletas hacia la lista 13. Nos han llegado mensajes haciéndonos saber que se estaban realizando estas maniobras, que también detectaron nuestros fiscales de escuela".

9.33 | "En EE.UU. a veces las mesas tampoco abren en el horario justo"

En San Martin, Graciela Camaño, precandidata a diputada en Buenos Aires por Consenso Federal, habló sobre las demoras de ciertos centros en abrir: "Son cuestiones normales. No es algo que sucede en una elección. Hay que decirle a la gente que en EE.UU. a veces las mesas tampoco abren en el horario justo. No es algo privativo de la Argentina".

9.22 | El voto de Dujovne

El ministro de Hacienda habló con la prensa al salir del colegio en el que estaba su mesa y contó cómo será su día: "Voy a estar con mis hijos por la mañana. Al mediodía comemos los ministros en Olivos y a la noche iré al búnker a esperar los resultados. Muy confiado".

9.20 | En blanco, válido, nulo, impugnado y recurrido

9.15 | Más de 500 kilómetros

Los argentinos que estén en el país pero lejos de su domicilio legal no serán sancionados por no votar. Eso sí: deberán justificar el alejamiento. ¿Cómo? Presentándose el día de la elección frente a la autoridad policial más cercana y pedir allí un certificado que acredite la distancia.

9.06 | Desayuno en Morón

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires recibió a su equipo en su casa. Con budines, medialunas y mate con termo del municipio de Morón, Vidal se muestra tranquila antes de ir a votar pasadas las 10 en el Colegio Parroquial Don Bosco, ubicado en Salcedo 2098.

9.00 | Alberto en Buenos Aires, Cristina en Santa Cruz

Antes de ir a votar, el precandidato presidencial habló sobre la polémica por Smartmatic, la firma encargada del escrutinio provisorio, y dijo: "Creamos nuestro propio centro de cómputos. Nos genera muchas dudas el modo en que se contrató esta empresa. El Gobierno lo único que acumula son fallas. Queremos que no se violente la voluntad popular". Asimismo, respecto de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, indicó que no estará a su lado porque vota en Santa Cruz y no hay vuelos pero advirtió: "Estamos permanentemente en contacto. Cristina no está en Buenos Aires pero está".

Fernández también se refirió a las declaraciones del jefe de Gabinete sobre el efecto del resultado de hoy (afirmó que "el lunes la economía no va a ser indiferente") y respondió: "Hace meses que la economía no es indiferente. Marcos Peña habla porque está nervioso, yo estoy en veda".

8.46 | Smartmatic

La empresa encargada del sistema informático que realizará la transmisión de datos y el escrutinio provisional será Smartmatic, que la semana pasada fue objetada por la oposición. Desde el Frente de Todos habían solicitado el apartamiento de la firma, protagonista en la denuncia de fraude en las últimas elecciones de Venezuela, debido a que el Gobierno no la había entregado para revisión.

8.40 | "Las elecciones más transparentes de la historia"

Consultado sobre las dudas en torno a la empresa que hará la transmisión de los datos provisorios, el jefe de Gabinete Marcos Peña dijo: "Estas son las elecciones más transparentes de la historia porque hemos aprendido de todo. No queremos que se repita lo de las PASO en 2015, que seguían entrando telegramas hasta las 5 de la mañana. Queremos evitar esos papelones".

8.38 | Paseo con Dylan

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, salió hoy temprano de su casa ubicada en Puerto Madero para pasear a su ya famoso perro Dylan. En diálogo con TN desde la calle, aseguró: "tengo que pasearlo sí o sí, él no sabe que hay elecciones".

8.35 | Matías Tombolini, el primer precandidato en votar

8.30 | Lousteau, tranquilo

El precandidato a senador por la Ciudad declaró al canal Crónica en medio del tradicional desayuno de Juntos por el cambio: "A mí no me dan ansiedad las elecciones, nunca. Durante la campaña nos comunicamos con la ciudadanía de maneras distintas y una vez que arranca la veda es un espacio de reflexión. Después hay que esperar el veredicto".

8.22 | Quien no vota

Aquellos que no cumplan hoy con su deber cívico enfrentan una multa de 50 pesos, según lo publicado por el Ministerio del Interior. Si bien el monto no es significativo, para aquellos que no puedan justificar la ausencia implica también la imposibilidad de hacer gestiones o trámites ante organismos estatales nacionales, provinciales o municipales por un año.

8.15 | Puertas cerradas

Pese a que los comicios ya habían empezado, la escuela parroquial de Don Bosco en la que debe votar la gobernadora y precandidata a la gobernación por Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo cerrada por 18 minutos debido a que faltaban autoridades de mesa.

8.10 | De 2011 a hoy

Estas son las quintas PASO que se celebran en el país desde que fueron sancionadas en 2009, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, tras la aprobación de la Ley Electoral N.º 26 571, que también definió que se celebren siempre el segundo domingo de agosto.

8.05 | En el Tortoni

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto al jefe de Gabinete Marcos Peña y el precandidato a senador por la Ciudad Martín Lousteau, de Juntos por el cambio, encabezan el tradicional desayuno en el Café Tortoni. "No hay excusa para no ir a votar, es un día para expresarnos", indicó Peña a los periodistas en el café.

8.00 | ¿Quiénes votan?

Obligados a votar están quienes tengan entre 18 y 70 años. Los adolescentes de 16 y 17 años y los mayores pueden hacerlo si quieren. De acuerdo con la Ley Electoral 19945, el voto para ellos es voluntario.