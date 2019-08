PASO 2019. Kicillof votó en Pilar: desayuno militante y gestos moderados

Axel Kicillof posa para los fotógrafos, en Pilar Crédito: Santiago Filipuzzi

11 de agosto de 2019

Scones de queso y café con leche. Axel Kicillof desayunó esta mañana en una cafetería de Manzanares, Pilar, horas antes de ir a votar, junto a Federico de Achával, concejal local y candidato a intendente de la localidad por el Frente de Todos, que lo acompañó hasta el momento de la votación.

El voto de Axel Kicillof

Achával llegó temprano al bar, a las 9.53, junto a tres personas para acomodar las mesas. El candidato a intendente de la localidad llegó con un canguro azul oscuro y jeans. Mientras esperaban a Kicillof, dos de los acompañantes del candidato a intendente se sacaban selfies y sonreían haciendo con sus manos el signo de la "victoria".

Casi una hora más tarde, llegó Kicillof con una polera negra y un "buen día para todos". El candidato a gobernador compartió una mesa rectangular junto al candidato a intendente por la localidad de Pilar, y el actual intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Risas, abrazos con Achával y fotos con clientes y mozos de la confitería Pachu. Dos clientas, en el fondo, halagaron a Kicillof por sus ojos. Incluso la dueña del local le dijo: "Y eso que hoy no vino la empleada que está enamorada de vos. Le acabo de mandar un mensaje".

Axel Kicillof habló con la prensa después de votar

Después del café con leche, Kicillof encaró en auto para la Escuela N. 10 Bartolomé Mitre, que se encuentra a siete cuadras de la cafetería.

La mesa N° 248 que esperó su llegada, compuesta por cinco mujeres, arrancó la mañana con humor. Horas antes de su arribo, la jueza de mesa dijo, entre risas: "Me enteré esta mañana que (Kicillof) votaba acá. Si me decían antes me maquillaba, me planchaba el pelo".

De todas formas, el clima en el predio escolar no era distinto al de otros años. Veronica, directora de la Escuela N.10 Bartolomé Mitre, aclaró: "Lo esperamos y va a hacer la fila como cualquier ciudadano".

Y así fue. Kicillof esperó 20 minutos en el patio del colegio junto al resto de los votantes, rodeado de cámaras y algunas personas que entonaban la conocida frase del kirchnerismo: "¡Vamos a volver!". Una vez que ingresó al establecimiento escolar, eran tantos los gritos, que el candidato a gobernador tuvo que chistar y pedir silencio a los presentes: "Chicos, por favor".

Al saludar a las integrantes de su mesa, el candidato del partido Frente de Todos les entregó un paquete con facturas compradas en la confitería que previamente había visitado y comentó sobre lo linda que le parecía la escuela. En eso se pareció a su rival María Eugenia Vidal, que hizo lo mismo en Morón. Además, les dijo: "Fueron sometidas a las selfies". Ellas, con risas, tomaron sus datos y le entregaron el sobre con el que a los minutos emitió su voto.

Axel Kicillof, al votar en Pilar Crédito: Santiago Filipuzzi

A las 12.20, Kicillof entró al cuarto oscuro para elegir su boleta y tan solo un minuto tardó en salir. Tanto en la previa como en el momento posterior a la votación, las personas que afuera lo esperaban aplaudían y gritaban: "¡Votá bien, Axel!"

Ya metido el sobre con su voto en la caja, Kicillof salió del establecimiento escolar y habló con los periodistas, a quienes les agradeció por el trabajo de hoy. "Estoy muy contento porque es una jornada que viene saliendo muy bien", afirmó. A pesar de la veda electoral, el candidato opinó que la campaña electoral fue "desigual" pero que desde el partido Frente de Todos han "hablado y escuchado a la gente".

Además, el candidato a gobernador contó que habló con Alberto Fernández, candidato a presidente por su partido. "Hablé con Alberto y estamos muy contentos, muy optimistas. La situación está brava en todos lados, pero hoy vemos que está todo el pueblo y la provincia de Buenos Aires movilizada y con ganas de que las cosas mejoren", afirmó.

Axel Kicillof dijo que iba a almorzar pizza con su familia y que pasará por el Centro de Cómputos antes de ir al búnker a la espera de los resultados. "Estoy emocionado en este momento lleno de esperanza", declaró. "Hoy no se puede tomar alcohol, pero la pizza se comerá con gaseosa".