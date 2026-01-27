Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Milei impuso la negociación bilateral con las provincias y se desarticuló el frente de gobernadores
Los gobernadores permanecen dispersos frente a la aceleración de las reuniones individuales que protagoniza el ministro del Interior, Diego Santilli, de cara al tratamiento de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias del Congreso. A la estrategia de diálogo bilateral delineada por el Gobierno, se agregan la debilidad de los incipientes bloques entre mandatarios, el receso legislativo y las licencias, que los fragmenta más de la cuenta.
Los jefes provinciales que mantienen afinidades geográficas o ideológicas conservan el diálogo, con variada intensidad según el caso. No obstante, no constituyen frentes consolidados que planteen una negociación colectiva con el Poder Ejecutivo, pese a compartir la inquietud por el artículo 191 del proyecto de modernización laboral, que reduce la recaudación de Ganancias y, en consecuencia, perjudica la coparticipación.
Un avión militar de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia con congresistas y el kirchnerismo le pide a Milei una explicación
EL CALAFATE.- Durante el fin de semana aterrizó un avión militar de los Estados Unidos con una delegación de congresistas estadounidenses en el aeropuerto internacional de Ushuaia “Malvinas Argentinas”. La visita se concretó en plena intervención del puerto de esta ciudad por parte del gobierno nacional y derivó en una serie de episodios políticos, entre ellos un pedido de informe en el Senado por parte del kirchenrismo.
“Ushuaia no es una ciudad más. Tierra del Fuego no es un territorio disponible para que potencias extranjeras se muevan sin dar explicaciones”, advirtió la senadora nacional Cristina López, en una presentación en la que exige explicaciones oficiales.
PEDIMOS EXPLICACIONES POR EL ARRIBO DE UN AVIÓN MILITAR DE EE.UU. A USHUAIA ✈️🇺🇸❌— Cristina Lopez (@crislopeztdf) January 26, 2026
👉 Sin información oficial.
👉 Sin intervención del Congreso.
👉 Al mismo tiempo que intervinieron el Puerto de Ushuaia.
👉 Sin aclarar que quieren hacer con nuestra Base Naval Integrada.
Son… pic.twitter.com/cGigj8wtFL
Javier Milei llegó a Mar del Plata y habló ante simpatizantes: “Vamos a cumplir todas las promesas de campaña antes de mitad de año”
MAR DEL PLATA.- Si buscaba ruido mediático, si el objetivo era calor popular, el presidente Javier Milei lo encontró esta noche en el paseo comercial de calle Güemes, donde se zambulló entre cientos de seguidores entre los que avanzó en una caminata a ritmo de scrum, completó los 150 metros de recorrido sobre una camioneta entre saludos y arengas y cuando llegó el punto de encuentro del acto gritó que cumplirá promesas como el déficit cero, la baja de la edad de imputabilidad y a la reforma laboral.
“Vamos a cumplir todas las promesas de campaña antes de mitad de año”, afirmó rodeado de cientos de personas, celulares y cámaras, acompañado en ese escenario móvil por su hermana, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli, la diputada marplatense Juliana Santillán y el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja.
