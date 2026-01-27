Qué es la Derecha Fest y quiénes hablan

El presidente Javier Milei sigue su gira de verano —que comenzó la semana pasada en Córdoba— en la ciudad de Mar del Plata, donde asistirá a “La Derecha Fest”, una fiesta que espera la convocatoria de varias personalidades del arco libertario.

Autodenominado como "el evento más anti zurdo del mundo“, la quinta edición del encuentro reúne a libertarios, predicadores evangélicos y militantes “celestes”. En esta oportunidad, la entrada será gratuita, ya que los organizadores apuntan a una convocatoria “multitudinaria”. Para eso, el lugar elegido es el parador Horizonte Club de Playa, al sur de Punta Mogotes.

Pese a que la fiesta comienza a las 19.30, se estima que Milei —que busca acercarse a sus seguidores en lo que denominó “Tour de la gratitud”— dé su discurso más entrada la noche.

“Ponemos el foco en la batalla cultural, son eventos muy relajados, hay mucha música, iluminación, lugares para tomarse un refrigerio”, dijo Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente y uno de los organizadores del encuentro. Márquez quedó el año pasado en el centro de la polémica por haber catalogado a los homosexuales de “insanos” e “invertidos”. En diálogo con Radio La Red, definió a La Derecha Fest como “una especie de CPAC, pero con una impronta más festiva”, en referencia a la Conferencia de Acción Política Conservadora que se realiza en Estados Unidos.

“Va a haber distintos oradores, pero Milei es el alma mater: la inmensa mayoría va a ir a escucharlo a él”, aseguró y anticipó: “Milei va a estar más maduro, menos beligerante y más estadista”.

Quiénes participarán

Antes que hable Milei —que cerrará alrededor de las 23 antes de pasar por el teatro para ver el espectáculo de su exnovia, Fátima Flórez—, habrá otros oradores, algunos de los cuales ya habían participado el año pasado, la primera vez que el Presidente asistió al evento.

Se trata de Agustín Laje; el expastor evangélico Gabriel Ballerini, quien fue una figura visible del activismo religioso durante el debate por el aborto y suele resumir su mensaje en una consigna repetida: “La batalla es espiritual, cultural y electoral”; el organizador del evento y biógrafo presidencial Márquez; y la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine.

Además, de acuerdo al anticipo que hizo La Derecha Fest en su cuenta oficial de la red social Instagram, también se sumarán el senador bonaerense de Pro Guillermo Montenegro, quien fuera intendente de Mar del Plata y declarado aliado de La Libertad Avanza; y Patricia Soprano, una empresaria y “conferencista” local que difunde contenidos conservadores contra el feminismo y el aborto.

A su vez, los presentadores serán Lemoine y Sergio Figliuolo, legislador libertario y conductor del canal de streaming Neura. Laje y Márquez serán quienes antecedan el discurso del Presidente. Ninguno forma parte del Gobierno, pero ambos defienden las ideas del mileísmo en redes sociales, libros y apariciones mediáticas. Márquez es autor de La revolución que no vieron venir, considerada la biografía política de Milei. Los libros de ambos fueron editados por Hojas del Sur, la editorial de Andrés Mego, que auspicia el evento junto con La Derecha Diario.