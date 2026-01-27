Predicadores evangélicos, legisladores de alto perfil y la interna libertaria en escena: quién es quién en la nueva edición de La Derecha Fest

Playa, música, consignas contra el socialismo y un Presidente como figura central. En la quinta edición de La Derecha Fest, que se realizará este martes en un parador de Mar del Plata, Javier Milei volverá a ser el protagonista. Será la segunda vez que el mandatario participe del evento que reúne a libertarios, predicadores evangélicos y militantes “celestes”. Además de la presencia estelar del jefe de Estado, la grilla incluirá legisladores y oradores del universo conservador, con la interna libertaria asomando entre los invitados.

El evento será, esta vez, gratuito. Los organizadores apuntan a que sea un acontecimiento más grande y multitudinario, con una épica especial. El lugar elegido es un parador marplatense: Horizonte Club de Playa, al sur de Punta Mogotes.

“Ponemos el foco en la batalla cultural, son eventos muy relajados, hay mucha música, iluminación, lugares para tomarse un refrigerio”, dijo Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente y uno de los organizadores del encuentro. Márquez quedó el año pasado en el centro de la polémica por haber catalogado a los homosexuales de “insanos” e “invertidos”. En diálogo con Radio La Red, definió a La Derecha Fest como “una especie de CPAC, pero con una impronta más festiva”, en referencia a la Conferencia de Acción Política Conservadora que se realiza en Estados Unidos. Junto a Agustín Laje, Márquez es uno de los cerebros detrás del evento.

Para el biógrafo presidencial, el plato fuerte será, una vez más, Milei. “Va a haber distintos oradores, pero Milei es el alma mater: la inmensa mayoría va a ir a escucharlo a él”, aseguró. Y arriesgó un diagnóstico político: anticipó un “Milei más maduro, menos beligerante y más estadista”, un perfil que, según sostuvo, emergió tras el triunfo electoral de octubre.

Agustín Laje, Javier Milei y Nicolás Márquez

Además del Presidente, que cerrará el evento alrededor de las 23 antes de pasar por el teatro para ver el espectáculo de su exnovia, Fátima Flórez, habrá otros oradores. La nota distintiva de esta edición es que, sobre el escenario, confluirán distintas vertientes del universo libertario ampliado. Entre los invitados estará Guillermo Montenegro, exintendente de Mar del Plata y actual senador bonaerense de Pro.

Montenegro selló una alianza local con La Libertad Avanza en las últimas elecciones, al igual que lo hizo casi todo el Pro en la provincia de Buenos Aires, de la mano de su titular, Cristian Ritondo. Aquella sociedad se exhibió durante la campaña con fotos conjuntas, el buzo violeta y el pasacalle con la consigna “kirchnerismo nunca más”.

La foto que selló el acuerdo entre Pro y LLA en la provincia de Buenos Aires

Hoy, ya instalado en la Legislatura bonaerense, Montenegro busca conservar influencia en su distrito de origen. Mar del Plata es uno de los principales municipios de la provincia y un territorio clave por su densidad poblacional dentro de la quinta sección electoral. En ese contexto, su participación en La Derecha Fest suma un componente político a una jornada atravesada, sobre todo, por la retórica cultural.

Desde el entorno libertario señalaron que su presencia fue impulsada por “Las Fuerzas del Cielo”, para marcar el límite con la dirigencia que se alinea con Karina Milei. Cerca del exintendente, en cambio, aseguraron que la invitación llegó directamente de los organizadores del evento.

Más allá de esa diferencia de versiones, en Mar del Plata asoma una disputa territorial de fondo con la mirada puesta en 2027. Montenegro busca conservar el control de la intendencia, mientras que el esquema libertario responde a la intención de instalar un candidato propio. Entre los nombres que circulan aparece Alejandro Carrancio, diputado nacional y aliado de Sebastián Pareja, uno de los principales armadores bonaerenses del espacio.

Evangélicos, legisladores y “conferencistas”

A las 19.30 se abrirán las puertas del evento. Habrá bandas en vivo, videos para denostar el socialismo y, en un guiño a Donald Trump, referencias al escenario internacional, incluida la evocación de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos.

Los presentadores serán los legisladores libertarios Sergio Figliuolo y Lilia Lemoine. Se trata de dos espadas comunicacionales del oficialismo: Figliuolo con fuerte presencia en los medios tradicionales y Lemoine en redes sociales. Ambos responden a la órbita de la secretaria general de la Presidencia.

Lilia Lemoine suele ser vista por sus gestos e intervenciones durante las sesiones en Diputados Soledad Aznarez

La grilla de oradores se iniciará a las 21. La primera en tomar el micrófono será Patricia Soprano, empresaria marplatense que se muestra en redes sociales junto a Agustín Laje. Se define como “abogada, docente y emprendedora” y resume su actividad bajo el rótulo de “conferencista”. En sus publicaciones difunde contenidos contra el feminismo, el aborto y las personas trans y explica qué significa, para ella, ser “un buen conservador”: “Poner la patria ante todo, defender la familia, la libertad individual y tener una fe en Cristo bien firme”.

Luego será el turno de Montenegro, que dará la nota política. Abordará la “batalla cultural”, pero desde la gestión municipal. Según pudo saber LA NACION, pondrá el foco en cómo la actividad privada le dio vida a la ciudad y sostuvo el empleo. Con slogans de campaña como “Mar del Plata, la ciudad del sí” -una consigna asociada a la desregulación y a la ausencia de trabas- el senador bonaerense buscará la complicidad del público en un contexto complejo: si bien revalidó su mandato por cuatro años, dejó la intendencia antes de completar el período y ahora intenta no perder influencia en uno de los pocos territorios que Pro todavía conserva.

También será orador Gabriel Ballerini, expastor evangélico de la Ciudad de Buenos Aires y una de las figuras visibles del activismo religioso durante el debate por el aborto entre 2018 y 2019. Ballerini ya participó de ediciones anteriores de La Derecha Fest y suele repetir una consigna que sintetiza su mirada: “La batalla es espiritual. La batalla es cultural. Pero también es electoral”. Fue director de bioética de Aciera (la asociación de iglesias evangélicas), organizó manifestaciones y fue uno de los referentes de la oposición al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Serán Laje y Márquez quienes antecedan el discurso del Presidente. Ninguno forma parte del Gobierno, pero ambos defienden las ideas del mileísmo en redes sociales, libros y apariciones mediáticas. Márquez es autor de La revolución que no vieron venir, considerada la biografía política de Milei. Los libros de ambos fueron editados por Hojas del Sur, la editorial de Andrés Mego, que auspicia el evento junto con La Derecha Diario.