escuchar

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, criticó a su contendiente de La Libertad Avanza, Javier Milei, por su acercamiento al sindicalista Luis Barrionuevo.

“Nosotros no somos el jamón del sandwich, quedamos segundos a un punto del primero. Y ahora estamos reorientando a Juntos por el Cambio. Sergio Massa está literlamente destruyendo el país con la inflación, generando una crisis que va a ser inédita. Milei seguirá con su discurso, pero los actores son los mismos. No quiero tener de mi lado a Barrionuevo. Para cambiar a la Argentina tenés que cambiar el statu quo”, señaló la exministra de Seguridad en declaraciones a Radio Mitre.

Cuando fue consultada acerca de los miembros de la política tradicional que se están sumando a la campaña de Milei, pese a su discurso contra la casta, Bullrich afirmó: “No quiero poner adjetivos, no llegamos a Venezuela por medio metro. Necesitamos desterrar este sistema. Milei camina y va introduciendo actores que son los que armaron este país que no avanza. El kichnerismo se comió a todos los partidos, la UCD, el Comunismo, el Frepaso. Es su decisión. Es su forma de suplir la razón profunda de que no está en condiciones de poner a la Argentina de pie. Yo enfrenté los desafío que tenía que enfrentar, me planté. Tengo una fuerza política que va a acompañar ese cambio. Si para suplir tu falta de gobernabilidad ponés a Barrionuevo, vas a terminar siendo Barrionuevo. Es lo que ha pasado en la historia argentina, cuando Alfonsín puso a un gremialista en el Ministerio de Trabajo. Argentina no tiene que detener el cambio”.

“Es importante tener gobernadores, diputados, senadores, intendentes. Solo en Córdoba tenemos más de 250 intendentes, para dar un ejemplo. No quiero ser una explicadora de Milei. No voy a analizar la motosierra, no soy psicóloga de Milei. Yo quiero que los argentinos vean a lo que me enfrenté a lo largo de mi vida. Me opuse a la estatización de YPF cuando Kicillof fijo que la pagaba con una moneda de un peso”, insistió Bullrich.

“Yo aprendí desde muy joven que la violencia no te lleva a ningún lado. Yo ejercí violencia verbal de muy joven y me di cuenta de que por ahí no va. Si vos a los 50 años hacés lo mismo, allá vos, la sociedad necesita que la protejamos. Cuando uno es muy joven se quiere comer el mundo y piensa que su verdad es la única, como hizo el kirchnerismo, poniendo como enemigo a todo aquel que pensaba distinto. Hay que desarmar ideologías que le han hecho mal a la Argentina. No hablamos de personas, eso es otra cosa, está fuera de los límites de la democracia”, afirmó la candidato de Juntos por el Cambio.

Sobre la situación de Cristina Kirchner, que no apareció en público tras las PASO, Bullrich aseguró: “Nunca demos por muerto al kirchnerismo. Ellos siempre se preparan para dos escenarios, ganar las elecciones o impedir que el otro gobierne. Por eso estoy convencida de que los únicos que podemos frenarlos somos nosotros. Quieren ser el poder eterno. Cristina se corre de la escena para no comprometerse con las medidas de Massa porque sabe que explota. Por eso es importante ganarle al kirchenrismo. Para nosotros es estratégico ganar la provincia de Buenos Aires, para no dejarles guarida”.

LA NACION