La exministra de Seguridad de la Nación y titular de Pro, Patricia Bullrich, cuestionó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien afirmó que no tiene dólares cuando defendía el endurecimiento al cepo por parte del Banco Central. A través de una carta, Bullrich le exigió al funcionario nacional que confirme si la declaración jurada que presentó al asumir sus funciones, que dan cuenta de fondos en divisa estadounidense, es veraz.

"Me dirijo a usted a fin de solicitarle tenga a bien de informar si la 'Declaración Jurada Patrimonial Integral' que le adjunto a continuación es de su pertenencia o no", dijo Bullrich. Y agregó: "El motivo de mi consulta se debe a que puntualmente usted en declaraciones públicas recientes aseguró que no posee ahorro en dólares".

Esta semana, en una entrevista con TN, Cafiero dijo que "no es un delito tener dólar", pero se distanció de los ahorristas en moneda extranjera y dijo: "No es mi caso, yo no tengo. Tuve dólares, muy pocos, pero los vendí".

Y continuó: "Pusieron en una nota que yo tenía dólares pero yo no tengo dólares". El jefe de Gabinete hizo referencia a la nota de LA NACION que reveló, a través de las declaraciones juradas de los funcionarios, que varios integrantes de su gabinete tienen ahorros en moneda extranjera, una modalidad cuestionada por el presidente Alberto Fernández.

A raíz de esas declaraciones, la exministra de Seguridad adjuntó la carta dirigida a Cafiero y en Twitter escribió: "Después de que el Presidente pidiera ahorrar en pesos, le mandé una nota al jefe de Gabinete. Dijo que ya no tenía dólares, pero en su declaración jurada figura que sí. Si los vendió, ¿a qué dólar recurrió? Sería importante conocer su respuesta y terminar con el doble discurso".

En las imágenes del documento adjuntadas por Bullrich, se ve que el funcionario declaró una caja de ahorro en dólares que contenía el monto de 992.413 pesos. En el listado que hizo LA NACION con los funcionarios que declararon ahorros en dólares, el diputado Máximo Kirchner encabeza la lista y Cafiero está en uno de los últimos lugares.

