En el marco de los ataques a supermercados y comercios que se dieron en las últimas horas en varios puntos del país, la presidenciable de Pro, Patricia Bullrich, aseguró que si la situación escala y el Gobierno pierde el control de la calle, deberá “pedir el estado de sitio”. Esa declaración le valió críticas de la Casa Rosada, desde donde le recordaron su paso como ministra de Fernando de la Rúa, que en 2001 se amparó en ese artículo de la Constitución Nacional en medio de la crisis política, que finalmente terminó con su renuncia. La representante de Juntos por el Cambio también fue cruzada por el kirchnerismo.

“Acá la solución frente al caos es el orden. El Gobierno está a cargo; tiene que ordenarse y, si necesita algo más porque esto se desborda, tendrá que llamar al Congreso y pedir medidas más drásticas frente a esta situación. Esperemos que esto no suceda”, opinó anoche en TN Bullrich, al analizar los saqueos que comenzaron en el interior y se extendieron luego al conurbano bonaerense.

“Si se pierde absolutamente el control y el Gobierno tiene que pedir estado de sitio, lo tiene que hacer. Hoy todavía no lo sabemos. Tiene que tener todas las hipótesis de lo que puede llegar a suceder”, sostuvo la exministra de Seguridad macrista.

“Beneficiaria clara”

Este miércoles, el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, consideró “muy sugestivo” que estos robos a comercios se den en medio del período electoral e involucró a Bullrich. “Uno naturalmente tiene que hacer inferencias. Hay una beneficiaria clara de lo que ha ocurrido ayer y es muy llamativo por cómo se dio, por el incentivo de ciertos medios, por cómo se trabajó en las redes, y por los propios grupos de WhatsApp y demás... Y claramente si hay alguien que se benefició con lo que pasó ayer es Patricia Bullrich, que está viendo cómo se cuelga del ballotage”, marcó el funcionario bonaerense, que suele oficiar como vocero informal del kirchnerismo.

“Uno no puede dejar de inferir eso, por supuesto teniendo en cuenta la complejidad de la situación que nos toca atravesar, con toda la asistencia y la presencia que está desarrollando el Estado”, reparó en El Destape Radio.

Bullrich también había dirigido dardos contra el exlíder camporista en Radio Rivadavia. “Cuando Larroque dice: ‘Peronismo o disolución nacional’… Muchachos, la disolución nacional la están provocando todos los días y es una palabra que no me gusta usarla, pero estamos en una situación terrible... La gente está sola, desamparada, la matan en las calles, le destruyen sus locales; los jóvenes y no tan jóvenes salen a robar y se llevan las cosas como si fueran de su propiedad. No hay ningún tipo de orden, no hay ley, estamos viviendo sin ley y tenemos un gobierno que para ellos la ley es una mala palabra”, señaló la candidata a presidenta.

“La amenaza de Larroque, que dice ‘peronismo o disolución nacional’. ¿Dónde está parado este Larroque? ¿No se dan cuenta que están disolviendo el país ellos? ¿Que están desarmando el país ellos? ¿Que la gente llora, está triste, no puede más? ¿Que está roto el país? ¿Y amenazan a quién? ¿No se dan cuenta que no amenazan a nadie?”, agregó.

Mensaje desde la Casa Rosada

Esta mañana también, pero un rato antes, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había apuntado contra la candidata opositora directamente por sus declaraciones sobre el estado de sitio. “Patricia Bullrich debe tener añoranzas de 2001, que ella protagonizó. Me imagino que está hablando de ella misma”, la cuestionó la vocera del presidente Alberto Fernández en Radio Futuröck por los dichos del martes a la noche. Dijo incluso que Bullrich fue “protagonista clara” de esa época que terminó con 39 muertos y 500 heridos, y la acusó de construir su discurso “en base a la añoranza que tiene de que la democracia cruja y se desestabilice”.

Durante el gobierno de De la Rúa, Bullrich fue ministra de Trabajo y, después, titular del área de Seguridad Social. Por ese período que formó parte del gobierno de La Alianza, las críticas que recayeron sobre la candidata de Juntos por el Cambio estuvieron sobre todo relacionadas al recorte que hizo en aquel entonces a los jubilados. Las últimas se vincularon a su plan para “blindar las reservas”, que sus detractores vincularon al “blindaje” de 2001; y ahora le llegan por esta cuestión.

Qué es el estado de sitio y cómo fue en 2001

Es que el 19 de diciembre de 2001, De la Rúa decretó el estado de sitio a través de una cadena nacional, luego de que se ocasionaran movilizaciones en todo el país tras el quiebre del sistema bancario y el anuncio oficial de establecer el “corralito”, que prohibía la libre extracción del dinero de los bancos. “Compatriotas culmina un día difícil, han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso”, señaló el entonces presidente.

Para hacer ese anuncio, De la Rúa se amparó en el artículo 23 de la Constitución Nacional, que establece: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior, que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”.

En ese momento se emitió el decreto 1678/2001 que declaró por un plazo de 30 días el estado de sitio en todo el territorio nacional. En esa decisión se tuvieron en cuenta “los hechos de violencia generados por grupos de personas, que en forma organizada promovieron tumultos y saqueos en comercios de diversa naturaleza”.

Entre los considerandos del decreto destacaron que en el país acontecieron actos de violencia colectiva que provocaron daños y pusieron en peligro personas y bienes, con una magnitud que implicó un estado de conmoción interior; que esta situación merecía ser atendida por el Gobierno con todas las facultades que la Constitución le otorgaba para resguardar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos; que la Casa Rosada consultó con las autoridades locales sobre su conveniencia y urgencia; y que, como estaba el Congreso en receso de las sesiones ordinarias, correspondía al Gobierno resolver en lo inmediato e incluir luego el decreto para su tratamiento en las sesiones extraordinarias. Quedó firmado por De La Rúa; por quien era su jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; y por el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre.

En tanto, entre las atribuciones constitucionales del Congreso está la de declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior y la de aprobar o suspender el estado de sitio declarado por el Poder Ejecutivo durante su receso.

LA NACION