Patricia Bullrich dijo que están los votos para la reforma laboral, pese a la postergación

La senadora Patricia Bullrich se refirió este jueves a la postergación del proyecto de reforma laboral, cuyo debate finalmente quedará para el 10 de febrero, como parte de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias en el Congreso. “Podríamos tratarlo, tenemos los votos. Lo que pasa es que es increíble la cantidad de gente que quiere participar”, aseguró la exministra de Seguridad.

“Los mismos senadores quieren tener la capacidad de aportar, leer y dar más ideas sobre la ley. Ya hay muchos sectores que se han quedado sin participar”, argumentó la jefa del bloque de LLA en el Senado, en diálogo con la prensa, luego de darse a conocer que el proyecto sería tratado recién en febrero, pese a haber conseguido el dictamen en las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

Si bien la propia Bullrich pretendía terminar el año con la media sanción del proyecto, el Gobierno dio marcha atrás. Fue horas después de la sesión en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no logró reunir los avales necesarios para aprobar el capítulo 11 del Presupuesto 2026, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Según pudo saber LA NACION, el cambio se terminó de sellar en una reunión esta tarde con representantes de casi todos los bloques en el Senado, con excepción del kirchnerismo, después que algunos radicales no disimularan su malestar por las declaraciones filtradas desde la Casa Rosada de que el Gobierno evaluaba vetar el presupuesto si es que el Senado lo convertía en ley, ante su disconformidad con el proyecto aprobado esta madrugada en Diputados.

“¿Para que vamos a aprobar el presupuesto si lo van a vetar? Lo mejor es sancionar el presupuesto y esperar a que lo promulguen; después avanzamos con la reforma laboral. Si lo vetan, no tratamos nada", confió un senador radical a este medio.

En ese contexto, es que se definió esta tarde con los legisladores posponer el tratamiento del proyecto. Sin embargo, Bullrich negó que la decisión buscara desactivar el malestar opositor por lo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo acordó con el peronismo la designación de tres miembros de la AGN, en negociaciones a contrarreloj por el Presupuesto y el capítulo 11, que finalmente no prosperó. “No hay nada escondido. Los apoyos los tenemos”, afirmó la senadora libertaria.

“No tiene nada que ver, porque también pasamos la ley de glaciares para el 10 de febrero. Es decir, que todos los proyectos que tenían inicio en esta Cámara les dimos un poco más de tiempo para respetar los cambios que nos pidieron otros bloques. Es importante entender que tenemos una escucha abierta para todos”, insistió Bullrich.

Por último, la legisladora y principal vocera del Gobierno en el Senado, se refirió al voto de los diputados de Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil, quienes ayer no acompañaron el capítulo 11. “El único tema que tenemos ahí, y que para nosotros es muy importante, es que no se violente el superávit fiscal, porque esa es la base de nuestro programa económico. Uno puede tener aumentos para los docentes universitarios y el nomenclador para discapacidad, pero esas leyes fueron como sobre giradas y tenían una incidencia tan grande que nos generaban déficit fiscal”, señaló.

Y al respecto concluyó: “Una columna de nuestro proyecto es tener superávit, porque nos hace bajar la inflación. Es decir, que el sistema está funcionando y en consecuencia, ¿por qué funciona? Porque tiene pilares fuertes y esos pilares son los queremos defender".