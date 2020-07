Patricia Bullrich: "El Gobierno está en una situación de crisis de conducción"

La exministra de Seguridad dijo que "deben alinearse en una estrategia única" Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2020 • 22:27

La titular de Pro, Patricia Bullrich, se refirió a la interna que hay dentro del Frente de Todos a raíz del diálogo de Alberto Fernández con los empresarios y la posterior crítica de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini."El Gobierno está en una situación de crisis de conducción", sostuvo.

En diálogo con Radio Con Vos, la exministra de Seguridad de la Nación cuestionó la relación entre el mandatario y Cristina Kirchner: "Cada vez que el Presidente determina una dirección del gobierno tiene un choque directo o indirecto con la vicepresidenta y con actores del mismo conglomerado político".

"Estoy absolutamente convencida de la necesidad de que esto sea arreglado por el mismo poder, porque si el Presidente y la vicepresidenta generan una incertidumbre total sobre el país, van a generar reflejos en campos como el de la economía o la deuda. No es gratis que haya una pelea tan desenfadada en el poder", agregó la exfuncionaria de Cambiemos.

Bullrich remarcó que el Gobierno "debe alinearse en una estrategia única" dado que el país "está con muchos problemas". "Nosotros podemos ayudar si hay racionalidad, no podemos meternos en el medio del ring en las peleas que tiene el poder".

Por el contrario, al hablar sobre las diferencias dentro de Juntos por el Cambio, dijo que las discusiones son "bastante menores" a las que pueda tener la actual administración. "Tenemos plena consciencia de la importancia de nuestra unidad y de que hay que cuidar nuestra fuerza", señaló.

Consultada por la mesa de diálogo entre oficialismo y oposición, la titular de Pro manifestó que Fernández fue muy categórico a la hora de responder. "Creo que el Presidente y su equipo cuando recibe una propuesta de semejante amplitud debería pensarlo un poco más, verificarla y trabajar. No entiendo el 'no'. Por un lado dice que quiere dialogar y por el otro, cuando hay una gran cantidad de dirigentes que quieren aportar en este momento tan difícil, su respuesta es 'no'. Debería repensarlo y releer".

Bullrich también habló sobre las últimas medidas adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus en la Argentina y sostuvo que, después de cuatro meses de cuarentena, "hay una mezcla de cansancio y de imposibilidad".

Además, opinó sobre el vínculo de Horacio Rodríguez Larreta y el mandatario: "La pandemia no tiene partido político. Horacio tiene que acomodarse a la realidad política del país. La ciudad de Buenos Aires no se puede cortar sola", concluyó.