Patricia Bullrich habló sobre la Ley Penal Juvenil y remarcó: “La mayoría de los que matan vuelven a sus casas”

En medio de una agenda legislativa cargada, la senadora nacional y exministra de seguridad, Patricia Bullrich, volvió a poner en el centro del debate la necesidad de reformar el sistema de justicia para menores. Tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada, el Ejecutivo confirmó que el proyecto de Ley Penal Juvenil será tratado en el Congreso a partir del próximo lunes 2 de febrero. La legisladora insistió en que la normativa —que, según sus palabras, “estaba lista para ser debatida en 2024”— no puede postergarse más.

En diálogo con El Cronista Streaming, subrayó que la prolongación en el tratamiento legislativo tuvo costos sociales. “La Ley Penal Juvenil se nos retrasó un poco, pero hay momentos en los que uno tiene que decir ‘basta’”, sentenció. Para la senadora, la intervención temprana del Estado es la única herramienta eficaz para frenar la criminalidad organizada que utiliza a menores y consideró: “Si a los chicos los agarrás temprano, impedís que hagan una carrera delictiva. Si vos permitís que hagan desmanes, rompan vidrios o roben, siempre vas a tener consecuencias”.

La legisladora recordó que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad y el régimen penal para menores no es nueva en la Argentina, pero remarcó que la gravedad de los últimos episodios aceleró la decisión política del bloque. “Hace muchos años que se está discutiendo esto. Cuando nos reunimos el lunes dijimos ‘pongámoslo’, porque los que mataron a Jeremías Monzón se fueron a su casa como si nada”, enfatizó, en alusión al caso que reactivó el malestar social.

Uno de los ejes centrales de la propuesta que defiende Bullrich es terminar con lo que denomina la “puerta giratoria” para los menores de edad. “Esta ley tiene un resguardo: si alguien menor a la edad de imputabilidad comete un delito o, peor aún, un asesinato, tiene una consecuencia. No va a pasar que vuelva a su casa como si nada. Hoy, la mayoría de los que matan vuelven a su casa”, advirtió con dureza.

Además, la senadora introdujo un punto clave en la nueva normativa que señala directamente al entorno familiar de los jóvenes que delinquen. Según detalló, el proyecto no solo se enfoca en el menor, sino también en su círculo de crianza: “Con esta nueva ley, si se comprueba que el padre o la madre son cómplices, también van a tener consecuencias”.

Ante las dudas acerca del lugar en el que cumplirían sus penas los menores, sobre todo en un sistema carcelario ya saturado, Bullrich aseguró que el Poder Ejecutivo inició un plan para abordar ese desafío. “Se está preparando el sistema penitenciario para esta nueva ley”, confirmó, aunque aclaró que el objetivo final del proyecto trasciende el encierro.

“Lo importante es que cuando el chico salga no reincida”, indicó la exministra y destacó que la reforma debe ir acompañada de programas de rehabilitación que corten el ciclo de violencia.