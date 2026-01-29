El Gobierno transferirá $100.000 millones a los Bomberos Voluntarios para afrontar los incendios en la Patagonia

Cuando faltan cuatro días para que comience el período de sesiones extraordinarias, en la Casa Rosada vuelve hoy a reunirse la mesa política del presidente Javier Milei. Encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el encuentro será a partir del mediodía y se da en momentos de definiciones, cuando la oposición dialoguista busca cambios en el capítulo tributario de la reforma laboral y hay una fuerte presión de gobernadores y aliados para que se declare la emergencia ígnea en la Patagonia.

En la previa al encuentro, esta jornada, en el Boletín Oficial (B.O) se publicó la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, en la órbita de Alejandra Monteoliva, que establece varias medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

Una de ellas fue la transferencia de 100.000 millones de pesos a esa entidad. Ese monto se dividirá en 1062 entidades de todo el país, lo que implicará que a cada una de ellas llegarán $94.924.971,75. En el BO se consigna que eso será “con destino a la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos”.

El de este jueves es el segundo encuentro de la mesa política de esta semana, que ya se reunió el lunes y decidió allí la inclusión en el temario de extraordinarias de la Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En tanto, para el miércoles de la semana próxima está previsto otro encuentro.

En la Casa Rosada hay hermetismo sobre los temas que se tratarán este jueves, pero se descuenta que el pedido de los gobernadores patagónicos por la grave situación de los incendios en el sur del país estará presente. Los mandatarios buscan que la declaración de la emergencia se dé en el temario de extraordinarias. La Casa Rosada evalúa opciones sobre el tema. En caso de que se declare la emergencia, eso supondría más recursos estatales para afrontar los incendios en las regiones afectadas.

Suscribieron el reclamo Alberto Weretilneck (Río Negro); Ignacio Torres (Chubut); el pampeano Sergio Ziliotto; Rolando Figueroa (Neuquén) y el santacruceño Claudio Vidal. También recibieron el respaldo de legisladores nacionales de diferentes bloques e incluso hubo un apoyo a su reclamo del expresidente Mauricio Macri, un aliado de La Libertad Avanza.

Los gobernadores remarcaron la “gravedad” de la situación que atraviesa la región patagónica, producto de los incendios forestales registrados en los últimos meses. En ese período, se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz.

El tema es sensible por la gravedad de los hechos en sí mismos, pero también el atender la situación significaría un gesto de Balcarce 50 hacia un sector como el de los gobernadores, que en el oficialismo necesitan para la aprobación de sus proyectos en extraordinarias.

Por la situación hubo un llamado directo del gobernador de Chubut, la segunda de las provincias más golpeadas por el fuego detrás de La Pampa, al ministro del Interior, Diego Santilli.

Torres y Santilli tienen muy buena sintonía y de hecho, Chubut fue la primera provincia que visitó Santilli en la rueda de visitas provinciales que comenzó este enero para obtener apoyos para la reforma laboral.

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recorrieron las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y de Epuyén Prensa Santilli

En la reunión que mantuvieron entre ellos en las últimas horas, los gobernadores patagónicos dieron cuenta del trabajo conjunto con Nación a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional.

Sin embargo, señalaron que la magnitud de los incendios y la crisis climática que afecta a la Patagonia requieren de recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades y la recuperación ambiental y productiva de las zonas afectadas.

De la reunión de este jueves participarán, además de Adorni; la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que se conectará de forma remota; el asesor Santiago Caputo; los ministros de Interior Diego Santilli y de Economía, Luis “Toto” Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

