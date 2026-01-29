A través del Decreto 56/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno declaró al 2026 como “el año de la grandeza argentina” y dispuso que, a partir de la medida, toda documentación oficial de la administración pública deberá llevar una leyenda con la consigna. Además dijo que el Poder Ejecutivo “realizará las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir políticas que se lleven adelante para engrandecer al país”.

La normativa fue impulsada un día después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, definiera al 2026 como el año de la grandeza argentina mediante sus redes sociales. En tanto, el Ejecutivo invitó a los gobiernos provinciales y al de la ciudad de Buenos Aires a adherirse a la medida.

“El gobierno nacional asumió el compromiso de retornar a los principios fundacionales de la República Argentina bajo los cuales fue sancionada nuestra Constitucional Nacional, garantizando la libertad, la propiedad privada, la vida y el progreso de todos los habitantes de nuestro país. A lo largo del año 2025, esta administración profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos”, justificó el Ejecutivo en el documento que lleva la firma del presidente Javier Milei y Adorni.

Acto seguido, el Gobierno aseguró que se encomendó a impulsar reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica para “paliar la situación en la que se encontraba el país” y a profundizar un proceso sostenido de “desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

Señaló también que la Argentina estaba sometida a una “crisis institucional, económica y social” desde hacía décadas, lo que exigió al Gobierno a “sostener un proceso de transformación estructural que fortalezca el Estado de Derecho y garantice el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades”. “Las políticas públicas adoptadas por esta gestión permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la República Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente”, continuó.

2026 - “Año de la grandeza argentina”.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) January 28, 2026

En esta línea, remarcó que la previsibilidad y la estabilidad constituyen condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido, y proyectar a la Argentina como protagonista dentro de un escenario mundial “relevante con importantes oportunidades y retos que harán posible la transformación económica y social que el país merece”.

A modo de cierre, el Gobierno se comprometió a “profundizar los cambios estructurales” que inició en su gestión y aseguró: “La grandeza de una nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, una administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades“.