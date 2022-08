Patricia Bullrich le contestó a Cristina Kirchner: “Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta”

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, le contestó hoy a Cristina Kirchner luego de que esta la tratara de borracha, sin decirlo, por sus dichos sobre el pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. “Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta”, aseveró en Twitter un día después de la burla de la exmandataria.

“Parafraseando a Churchill: ‘Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta’”, fue el texto completo que la exministra de Seguridad de Mauricio Macri incluyó en la publicación, que borró apenas minutos después.

El tuit de Patricia Bullrich que luego borró

El posteo, que Bullrich volvió a compartir más tarde en la red social, incluía el fragmento del discurso que la vicepresidenta dio ayer en el Congreso, en el que afirmó: “Quieren estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido [por el Pro] sacó un tuit poco inteligente donde dice: ‘12 años de gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó. La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio… a esa hora. No sé, qué sé yo pero, pero… si lo pensás, por lo menos no lo escribas. Pero, decir que por 12 años de gobierno, 12 años de condena, repitió exactamente lo que dije yo en mi intervención”.

¡SE TERMINÓ!



Cristina Fernández de Kirchner: basta de su prepotencia violenta.

12 años de gobierno: 12 años de condena. Esa es su realidad. Víctima es el pueblo que sufrió el robo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2022

Horas antes de que la propia titular de Pro se manifestara públicamente con relación a la burla de Cristina Kirchner, fueron varios los referentes del principal espacio opositor que repudieron las declaraciones y le hicieron llegar su apoyo a través de Twitter.

Parafraseando a Churchill: "yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta". pic.twitter.com/kRF9UgjKQW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 31, 2022

“¿Medio qué? Esto es violencia política contra una mujer. Esto es Cristina Kirchner”, tuiteó la diputada nacional María Eugenia Vidal. Y en esa misma línea, su par Carolina Píparo cuestionó: “¿Ya salió la ministra de la mujer a repudiar la desacreditación pública de la vice a la presidenta de Pro? ¿Qué pasa? ¿Si viene de una mujer no califica como violencia política, chiques? Cierren ese antro y larguen la bandera feminista, les queda enorme, chantas”.

Medio qué?

Esto es violencia política contra una mujer. Esto es Cristina Kirchner. pic.twitter.com/0AclpdkXBl — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 31, 2022

Por otra parte, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, calificó los dichos de la vicepresidenta de “completamente desubicados” y aseveró: “Esto es violencia. Todo mi apoyo para Patricia Bullrich”. En tanto, el diputado Diego Santilli apuntó: “Los dichos de la Vicepresidenta son inadmisibles e incitan a la violencia. Toda mi solidaridad y apoyo a Patricia Bullrich”.

Estos comentarios son completamente desubicados. Esto es violencia. Todo mi apoyo para @PatoBullrich. pic.twitter.com/qMiWH1ywt0 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 31, 2022

Otro de los opositores que alzaron la voz en defensa de la exministra fue el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que expresó: “De ningún modo se puede admitir que Cristina Kirchner hable y se dirija con ese nivel de vulgaridad y violencia hacia una dirigente de Juntos por el Cambio como lo es Patricia Bullrich. Mi apoyo y solidaridad”.

Sra. vicepresidenta, el país está viviendo una tremenda crisis y Ud. es responsable: Millones de argentinos sufren el flagelo de la inflación, la falta de educación, el desempleo y la pobreza. No busque distraer y hágase cargo de la angustia que están generando en los argentinos. — PRO (@proargentina) August 31, 2022

Por último, desde la cuenta de Twitter de Pro publicaron un breve hilo en el que sostuvieron: “Desde el Pro no podemos tolerar tampoco que agravie a la presidenta del partido e insulte a los representantes de nuestro espacio. Son frases poco felices para su tribuna, la que parece no tener límites para el respeto y menos aún hacia aquellos argentinos que piensan distinto”

Tras ello, concluyeron: “Sra. vicepresidenta, el país está viviendo una tremenda crisis y Ud. es responsable: Millones de argentinos sufren el flagelo de la inflación, la falta de educación, el desempleo y la pobreza. No busque distraer y hágase cargo de la angustia que están generando en los argentinos”.