“La gran tragedia”: Andrés Larroque aseguró que la política subestima a Cristina Kirchner y cruzó a Juan Grabois por su posible salida del frente: “Es inoportuna”

Tras una semana que tuvo a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el centro de todas las miradas, el referente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, dijo que el liderazgo de la exmandataria “no tiene techo” y que continuará “consolidándose”, al tiempo que pidió que “el país asimile lo que significa” su figura para el sistema político. “Subestimar a Cristina es la gran tragedia de la política argentina”, sostuvo en diálogo con Radio Metro.

Para Larroque, la vicepresidenta “está proscripta hace mucho tiempo, no en términos formales sino políticos”. En esa línea, sostuvo que los acontecimientos de los últimos días, a partir del pedido de 12 años de prisión en su contra por ser la supuesta jefa de una asociación ilícita, no hicieron más que “sacarla del corsé que la tenía aprisionada y que la obligó a ser vicepresidenta en 2019 cuando todas las condiciones indicaban que no tenía ningún problema con la sociedad”.

Andrés Larroque Télam

“Si pretenden, por la vía de la intervención del Partido Judicial, correrla a ella de la intervención pública y política, la agenda de la gente se va a complicar cada vez más”, continuó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense al ser consultado por los problemas que hoy aquejan a la economía argentina, como la inflación y la falta de dólares.

Así y todo, en otro tramo de la entrevista, Larroque calificó de “inoportuna” la decisión que tomarían los diputados nacionales que responden al dirigente social Juan Grabois de romper con el bloque del Frente de Todos en la Cámara baja tras la negativa del Gobierno de crear un salario básico universal o algún ingreso para aquellas personas que no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria.

Juan Grabois y Andrés Larroque em la charla-debate sobre el proyecto de ley para un Salario Básico Universal. Télam

En ese sentido, el dirigente camporista definió: “Me parece injusto e irresponsable ese apuro de correrlo a Sergio [Massa] cuando hubo tanta parsimonia en otro momento y se aceptaron situaciones que nos llevaron a este escenario tan complejo”. Tras ello cargó contra el exministro de Economía Martín Guzmán al señalar: “El problema no es salir a decir ahora que Massa está haciendo un ajuste, acá el problema es el acuerdo con el FMI que hoy naturalmente es un cerrojo que condiciona, producto de la propia impericia”.

“Recuperar la esperanza”

La semana pasada, Larroque se había mostrado esperanzado por las consecuencias que podrían tener las palabras de la exmandataria en la discusión de “la verdadera realidad” y en un peronismo que, según sus palabras, estaba “en un momento gris”. Y agregó: “Acá se está gestando algo que tiene que ver con terminar con un momento difícil y volver a recuperar la esperanza, que es lo que anhela el conjunto del pueblo”.

“Genera esperanza que Cristina se haya plantado, como siempre lo ha hecho, y que diga las cosas con claridad y nos ponga de cara a la verdadera discusión que tiene nuestro país”, sostuvo el dirigente, para quien el debate no pasaría solamente por “la persecución” a la vicepresidenta, sino por “una cuestión de modelos”. Y apuntó: “Tenemos que definir en dónde se va a discutir eso, si en los tribunales comandados por el Partido Judicial o en el marco de la democracia”.