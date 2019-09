Patricia Bullrich negó que piense irse del país si gana Alberto Fernández: "Pase lo que pase, no me voy" Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

23 de septiembre de 2019 • 07:44

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó hoy que analice irse del país, en caso de que Alberto Fernández gane las elecciones presidenciales del 27 de octubre próximo y se concrete el regreso del kirchnerismo al poder. Y rechazó que tema represalias.

"No me voy del país. Nunca se me ocurriría irme. Estoy en campaña y trabajando llegar al ballottage", afirmó la funcionaria en diálogo con Radio La Red.

"Pase lo que pase, no me voy. No estoy preocupada por mi seguridad", afirmó. Según consignó el diario Clarín en su edición de hoy, Bullrich, Laura Alonso (Oficina Anticorrupción) y Mariano Federici (Unidad de Información Financiera) no descartan irse al exterior si gana la oposición porque temen sufrir una embestida.

Bullrich, además, afirmó que no le manifestó al presidente Mauricio Macri un presunto temor por su seguridad en un posible gobierno de Fernández.

La funcionaria dijo que está enfocada en la campaña del oficialismo y que aspira a mantenerse en el Ministerio de Seguridad en un eventual segundo mandato de Macri. "Se habla del 'Ministerio de la venganza', pero no hablé con ningún funcionario que haya comentado esto o tenga una preocupación. Estoy sorprendida con lo que se publicó", señaló.

La ministra de Seguridad dijo que no está "pensando" en que pueda sufrir una embestida del kirchnerismo, ni de bandas delictivas vinculadas al narcotráfico o barras bravas. Y que aún no analizó si pedirá o no custodia en caso de que Fernández sea electo presidente.