Martín Tetaz propone un acuerdo político con Javier Milei: “Si no lo hacemos, Kicillof puede ganar”

PINAMAR, enviado especial- El diputado Martín Tetaz todavía no formaliza una candidatura, pero se prueba el traje para ir por la gobernación. Con esa idea, lanza hoy aquí los “100 kilómetros por el futuro de la provincia de Buenos Aires”, unas recorridas por la costa atlántica que tendrán como objetivo difundir propuestas y reformas y cuyo punto final será Mar del Plata, el 29 de enero. “Son propuestas para la Provincia que voy a socializar con el resto de Juntos por el Cambio”, explica.

El economista radical recibe a LA NACION en UFO Point, uno de los paradores de moda en Pinamar. Durante la charla, Tetaz hace un llamado a un acuerdo político con el libertario Javier Milei, para ganar la provincia de Buenos Aires. “[Axel] Kicillof, aún con una mala gestión, con 37 o 38 por ciento de los votos, puede ganar, porque en la Provincia no hay balotaje”, advierte. “Y si perdemos la provincia de Buenos Aires, nos debilitamos de cara a la elección nacional”, afirma. Sería un acuerdo extra partidos.

“Un candidato de Milei nos puede sacar entre 10 o 15 puntos”, aclara. “Y esos 10 o 15 puntos nos pueden hacer perder la provincia de Buenos Aires”, agrega. Además, considera que por primera vez en la historia de la Argentina un espacio político como Juntos por el Cambio tiene media docena de candidatos competitivos a presidente y que el radicalismo necesita construir uno propio. Considera que de los que hoy se anotaron los que mejor miden son Facundo Manes y Martín Lousteau, “pero Lousteau decidió que va a jugar por la Ciudad”. Está convencido que el líder de Evolución Radical le ganará al Pro en suelo porteño a menos que haya un imprevisto. “Hoy por hoy, los que están lanzados, los ministros de Horacio [Rodríguez Larreta] pierden contra Lousteau. Pero si por decir algo, y no por meterme en la interna del Pro, solo como hipótesis, si Patricia Bullrich decidiera competir por la Ciudad, sería muy competitiva y muy desafiante”, analiza.

A los gobernadores radicales y al exgobernador Alfredo Cornejo no los ve competitivos. “Son muy buenos candidatos, pero les falta llegada con la gente”, explica. Y adelanta que el principal problema de la provincia de Buenos Aires es la educación pública, que ya no solo no iguala sino que se está generando una sociedad fragmentada por el crecimiento de la matrícula privada. “Eso va a terminar generando una sociedad fracturada, donde si te va bien, vas a estar inseguro que se quieran apropiar de lo tuyo porque hay gente que está con rencor, porque está totalmente excluida del sistema. Y yo no quiero eso. Hay que construir las mejores escuelas públicas y poner los mejores maestros”, dice. Y cuestiona con dureza a Kicillof: “No hay ningún dato sobre educación en la Provincia. Si querés saber quiénes son los que dejaron la escuela, no podés. Y eso pasa con todas las áreas de la provincia”, precisa.

Martin Tetaz recibió a LA NACION en un parador de Pinamar LA NACION/Marcelo Manera

-¿La eventual pérdida de puntos frente a Milei os puede hacer repensar la idea de incorporarlo a Juntos por el Cambio?

-No hay ninguna posibilidad de que Milei entre en Juntos por el Cambio por múltiples razones, primero porque representa un conjunto de ideas que no son correctas. El diagnóstico que hace él sobre la decadencia del Estado es correcto, pero él tiene una visión de país donde no hay Estado. Y cuando vos mirás el mundo no hay países que no tienen Estado. El mundo se divide en dos: entre los países que tienen Estados que funcionan y Estados que no. Nosotros estamos en este segundo grupo, pero lo básico y lo fundamental, es garantizar la salud pública y la educación. La idea de la educación pública viene de los liberales en realidad. Ellos [los integrantes de La Libertad Avanza] no creen que tiene que haber educación pública, sostenimiento en la educación pública por parte del Estado, no creen que tiene que haber remedios para los chicos que tienen determinada patología. Creen que todo tiene que estar librado al mercado y a nosotros nos parece que el mercado es muy importante y que tiene que haber mucho más mercado pero también tiene que funcionar bien el Estado y garantizar lo básico. Y además Milei no quiere entrar en Juntos por el Cambio y por lo tanto no hay ninguna posibilidad que Milei entre en el espacio.

-Pero sí le restaría puntos.

-Tendríamos que poder hacer un acuerdo político con Milei. El acuerdo que propongo es muy simple: convirtamos la elección de octubre en la provincia en un balotaje, que deje mano a mano al mejor candidato contra Kicillof. Esa es la forma de ganar la provincia de Buenos Aires. Si el mejor candidato en la provincia de Buenos Aires, en las PASO, es el de Milei, el resto de los candidatos que se bajen y dejen al candidato de Milei a gobernador. Si es nuestro el mejor, que lo deje al nuestro mano a mano con Kicillof y que se baje el de él. Pero tenemos que convertir la elección de octubre en un balotaje, que deje mano a mano al mejor candidato opositor con Kicillof. De esa manera se termina Kicillof en la provincia de Buenos Aires y tenemos muchas más chances en el proyecto nacional.

-¿Lo pudo hablar con los dirigentes nacionales de Juntos?

-Sí lo hablé, y hay mucho escepticismo porque el problema es cómo conciliar esa idea con la conformación de la lista de diputados nacionales, porque si vos bajás tu lista de gobernador dejás manca la lista de diputados nacionales porque queda con un agujero en el medio. Es un problema, que tenemos que estudiar de qué manera hacerlo para que sea la arquitectura de la propia elección pero no veo que haya problema más allá de este planteo. Tenemos que converger a una propuesta de esas características. Necesitamos que Milei comprenda que él tiene todo el derecho de ser candidato, que lo sea, él es una figura muy competitiva, a mi juicio va a ser un gran tercer contendiente, una gran tercera fuerza, con entre 15 y 20 puntos a nivel nacional y va a ser muy importante después en el Congreso, porque los diputados de él que por ahí no nos van a acompañar algunas reformas después van a hacerlas irreversibles. Acordate lo que pasó en Juntos por el Cambio: muchas de las reformas de Macri, el mercado decía que quería esperar la elección de medio término para ver que no la revierten. Y acá si nosotros perdemos la elección de medio término, el kirchnerismo va a necesitar los votos de Milei para revertir las reformas y Milei no le va a dar los votos al kirchnerismo. Va a cambiar la composición del Congreso con Milei. Pero en particular en la provincia de Buenos Aires, él no tiene un candidato competitivo y va a tener que inventar alguno, y por arrastre de la boleta, así ponga al que ponga, a José Pérez, va a terminar sacando 12, 13, 14 o 15 puntos. Y esos puntos nos pueden hacer perder la gobernación.

-En el armado nacional, ¿cómo ve a los candidatos de Juntos por el Cambio?

-Es un fenómeno nuevo en la Argentina. Hay media docena de candidatos competitivos en Juntos por el Cambio. No pasó nunca en la historia, ni siquiera en el peronismo. Y eso te genera una crisis de crecimiento, que mientras sobrevive la PASO, tenemos la herramienta para dirimir eso. Obviamente después está la cuestión estratégica de cómo llega cada uno de los candidatos a la propia PASO. A mí me gustaría que las PASO fueran con fórmulas cruzadas, por lo que pasó en Córdoba, en Santa Fe, La Pampa, muchos distritos de la Argentina, en 2021, donde nosotros ganamos porque la gente, gracias a las PASO, pudo elegir a la mejor versión de Juntos por el Cambio. Y la mejor versión no es uno de los partidos. La UCR no es la mejor versión de Juntos por el Cambio. El Pro tampoco. Son partidos. No es Juntos por el Cambio. Necesitamos fórmulas cruzadas para que la gente pueda elegir fórmulas que representen a Juntos por el Cambio para que sea cual sea el resultado en la PASO terminemos aglutinando más y no menos después de la PASO. Ahora es cierto que el radicalismo tiene tres gobernadores que siempre son candidatos cualquier presidencial, pero también es cierto que esos tres gobernadores ni el ex gobernador de Mendoza que podría ser competitivos, no lo son desde el punto de vista electoral. En seis meses, el radicalismo puede crear una candidatura competitiva y espero que lo haga. Porque la verdad es que la construcción de poder, el resultado de tener un candidato que saca 10 por ciento en las PASO, que es testimonial, que es un gran candidato para nosotros, pero no era taquillero Sanz. Eso generó que después, durante la gestión, el peso del radicalismo fuera de 85 por ciento para el Pro y 10 por ciento para nosotros; y obviamente eso lo tenemos que revertir. Se revirtió en 2021 y estoy convencido que podemos hacerlo si seguimos creciendo como en Córdoba, con figuras que nos pueden hacer ganar la provincia de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, en Tucumán (donde tenemos un radical competitivo), en Neuquén (también tenemos un candidato competitivo), en la Ciudad ni hablar (el más competitivo es radical); si logramos replicar ese esquema en la provincia de Buenos Aires muy pronto el radicalismo va a poner un presidente radical.