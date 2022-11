Patricia Bullrich reveló cuándo se “rompió” su relación con Horacio Rodríguez Larreta: “Nunca volvió a ser igual”

escuchar

En medio de una enardecida interna en Juntos por el Cambio (JxC), la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, reveló cuándo se “rompió” su relación con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ambos los principales presidenciables de Pro de cara a 2023, mientras se espera la decisión que tomará el exmandatario Mauricio Macri, activo en los encuentros políticos. “Nunca volvió a ser igual”, aseguró la exministra de Seguridad en cuanto a ese momento en que se quebró su vínculo con el alcalde porteño.

De acuerdo a Bullrich, esa situación se desencadenó cuando fueron juntos a comer a Pizza Cero, un local en la Avenida del Libertador al 1800, en barrio de Recoleta. “Horacio me dice: ‘Bueno, ¿vos qué querés ser? ¿Cómo te ves? ¿Querés ser jefa de gobierno? No sé si vas a poder porque seguramente vas a competir con [María Eugenia] Vidal o algún otro, está también [Martín] Lousteau’”, introdujo Bullrich, que visitó ayer por la tarde los estudios de Neura Media.

Después contó la respuesta que ella le habría dado: “Horacio siento que mi lugar en la historia argentina es ser candidata a presidenta”. Entonces, en ese instante se habría generado la tensión. “Me dijo: ‘Eso no, en eso estoy yo, estoy ahí, me vengo preparando para eso’. Le digo: ‘Siento que es un momento y un lugar, al final hay uno que llega, pero yo voy a competir’. Y él me dijo: ‘No puede ser’. No pudo procesar eso y a partir de ahí la relación nunca volvió a ser igual”, describió la titular de Pro sobre el intercambio que se habría dado en ese bar. “No lo entendió, pensaba que ese lugar no iba a tener ninguna competencia”, acotó.

E incluso Bullrich se atrevió a hacer un paralelismo futbolístico. “Cuando vos querés ser el diez de la Selección nunca tenés el camino liberado, ¿o no? Nunca lo tenés. ¿Cuántos hay que compiten por eso, y se rompen por competir y ser el mejor?”, se preguntó la exministra de Seguridad macrista, quien dijo que hubo “falta de entendimiento” en la actitud de Rodríguez Larreta. “No es un lugar que tiene dueño. Es un lugar que hay que ganarlo”, le respondió ella, según contó.

El día en que decidió ser candidata

Luego, la dirigente opositora que integra el ala más vehemente de Juntos por el Cambio reveló otra anécdota, vinculada al momento en que decidió ser candidata a presidenta el año próximo, algo que habría ocurrido unos días antes del encuentro en la pizzería con Rodríguez Larreta. Así, Bullrich narró que había ido a un acto a Junín junto al diputado nacional Gerardo Milman, de su riñón, y que luego viajaron hacia su campo en Los Toldos para quedarse unos días.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich son los principales presidenciables de Pro, mientras se espera la definición de Mauricio Macri Gerardo Viercovich

“Era 4 de enero, habíamos terminado el gobierno. Nos sentamos mi marido [Guillermo Yanco], Jerry [por Milman] y Martín Culatto [un exfuncionario de Seguridad cuando Bullrich era ministra] y recién llegábamos, no habíamos ido al súper. Teníamos un salame de Los Toldos y empezamos a comer el salame, un poquito de galleta. Y les decimos con Guille: ‘Bueno, salimos del ministerio, estamos en la presidencia de Pro, tenemos que jugar para gobernar el país porque mostramos en el ministerio que podíamos cambiar las cosas’”, relató la antes funcionaria de la gestión de Cambiemos.

“Jerry se quedó medio callado, Martín también, y no dijeron nada. Dos años después fuimos también a Junín y nos fuimos de nuevo al campo. Vienen Milman y Culatto, y nos dicen: ‘Poné esa mesa acá, en el medio de la galería, y traé un salame de Los Toldos. Solo un salame y un pedazo de galleta’”, contó Bullrich, que siguió: “Y dicen: ‘Venimos a pedirles disculpas porque salimos de acá ese día que nos comimos el salame, nos subimos al auto los dos y dijimos estos dos están totalmente locos. Y ahora nos damos cuenta que no estaban locos’”. En ese sentido, Bullrich consideró que su candidatura “es una realidad que emanaba de la sociedad” y no una “locura personal”.

Bullrich habló sobre Milei: “Para una segunda vuelta trabajar en común es una posibilidad importante”

Asimismo, la referente de Pro -que fue noticia en las últimas horas por increpar al jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y decirle que le iba a “romper la cara” si seguía hablando mal de ella en televisión- se refirió a las alianzas electorales para el año próximo. Y pese a la resistencia que hay en una parte de su fuerza y en los aliados radicales, aseveró que no tiene “ninguna barrera” con el diputado liberal Javier Milei, también presidenciable.

“Él está en Libertad Avanza, yo en Juntos por el Cambio. Creo que cada uno va a seguir en su lugar, pero para una segunda vuelta un diálogo y luego trabajar en común me parece que es una posibilidad importante”, aseveró Bullrich.

Patricia Bullrich y Javier Milei

“Si nosotros en Juntos por el Cambio tenemos 120 diputados y Milei tiene diez, ¿no nos podemos poner de acuerdo en los cambios importantes del país? Él tiene una cabeza económica muy buena”, consideró la exministra de Seguridad, que acotó: “Sí, es una persona que yo la convocaría y viceversa. Si le tocase a él, me convocaría”.

Y pese a que aclaró que no coincide en algunas expresiones que tuvo el diputado nacional en relación con “el mundo de la ética”, Bullrich indicó: “En economía es una cabeza que hay que tener en la Argentina, activa para salir de la crisis, es una persona con ideas”.

