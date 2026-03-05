Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Senado y dijo que “intentaron apropiarse” de su liberación

“Apenas nos pudimos contar el 10 por ciento de lo que vivimos en este tiempo, así que nos vamos a volver a ver para seguir hablando”. La senadora Patricia Bullrich resumió, así, la reunión que sostuvo esta tarde en su despacho de la Cámara alta al gendarme Nahuel Gallo, liberado el domingo pasado tras permanecer casi 450 días detenido por la dictadura de Venezuela.

Bullrich recibirá este viernes, a las 11.30, a la familia de Germán Giuliani, el último argentino que permanece detenido en las cárceles del régimen bolivariano.

Gallo llegó al Senado temprano, cerca de las 14, escoltado por personal de Gendarmería y evitó sostener contacto con la prensa. Sólo se lo pudo ver en el final de la entrevista, cuando Bullrich lo acompañó desde su despacho del primer piso hasta el automóvil que el gendarme abordó sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

Gallo y Bullrich se saludan en la puerta del Senado La Nacion

Cuando Gallo abandonó el Senado atrás habían quedado casi dos horas de reunión, la primera parte a solas con la exministra de Seguridad. En la segunda hora se sumaron algunos senadores, como el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis); Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires) y Martín Goerling (Pro-Misiones), entre otros.

Tras despedir a Gallo en la vereda del palacio legislativo, Bullrich habló con la prensa y volvió a defender el papel de la administración de Javier Milei y a cuestionar, de manera velada, la supuesta participación de terceros, en particular de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), en las negociaciones que terminaron con la liberación del gendarme.

La liberacin de Nahuel Gallo con el avin de la AFA, el ltimo domingo, junto a los dirigentes Luciano Nakis y Fernando Isla Casares

Sin entrar en mayores detalles, Bullrich dijo que “acá hubo un intento de apropiación” y justificó el éxito de las gestiones de la AFA al afirmar que “ellos podían llegar a (la presidenta de Venezuela) Delcy Rodríguez, son amigos, comparten ese mismo modelo, ese mismo régimen”.

Al respecto, Bullrich justificó la falta de protagonismo del Gobierno en la liberación de Gallo en las diferencias ideológicas con la administración venezolana. “Nosotros siempre tuvimos dificultades, nuestra embajada fue destruida”, aseguró, antes de rematar: “Bueno, Gallo está acá, eso es lo importante”.

En la misma línea, la jefa de los senadores oficialistas dijo que Gallo le comentó que “cuando lo fueron a buscar se enteró, en ese momento, que había un avión con dos representantes de la AFA”.

Gallo con varios senadores, entre ellos Bullrich, Abdala y Abad

“Después le pidieron que diga que había sido la AFA y él (por Gallo) decidió no decirlo porque sabe que su país estuvo siempre. Agradece que lo hayan traído, pero lo hace de manera privada”, agregó Bullrich.

Al respecto, la senadora contó que en su encuentro con Gallo hablaron “muchísimo de todo lo que fue ese año, de todo lo que hizo Gendarmería, lo que hizo Argentina” mientras estuvo detenido por el régimen venezolano, durante 448 días. Bullrich le regaló a Gallo un libro de su autoría titulado “Guerra sin cuartel”.

“También hablamos de los problemas que Argentina tuvo por la realidad de un país que está en las antípodas del régimen venezolano”, confió Bullrich en alusión al gobierno libertario de Javier Milei.

Uno de los varios abrazos que se dieron Bullrich y Gallo en el Senado

Según confiaron algunos de los participantes del encuentro, el gendarme contó algunos detalles de su detención. Por ejemplo, que estuvo tres meses incomunicado y que sus condiciones de contención eran más duras por la postura crítica del gobierno de Milei con el de Nicolás Maduro, expresidente ahora detenido en los Estados Unidos.

En otro momento, siempre de acuerdo al testimonio del gendarme, le colgaban carteles con las leyendas “mercenario” y “subversivo”. También habría contado que se enteró de la detención de Maduro una semana después de ocurrida.

Una mujer se acerc a saludar a Gallo en la puerta del Senado La Nacion

Consultada sobre cuál será el futuro de Gallo, la senadora libertaria dijo que seguirá como efectivo de Gendarmería, tal como lo pidió el propio Gallo.

“Gallo es gendarme. Lo primero que pidió y quiso es seguir en la Gendarmería, nadie lo iba a sacar de la Gendarmería”, explicó Bullrich, quien dijo que tras un previsible “tiempo de adaptación”, Gallo “retomará las tareas de Gendarmería”.

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dijo que “la AFA hizo de taxi” al poner el avión a disposición de Gallo. “Ellos tendrán que explicar cuáles son los vínculos que tienen con un régimen irregular”, sostuvo el libertario puntano.