escuchar

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió esta tarde que no irá a votar “por primera vez” en su vida. “Me lo impide mi conciencia moral”, añadió la exdiputada, líder de la Coalición Cívica y una de las fundadoras de Cambiemos en 2015. Tras mostrar sus diferencias por el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a Javier Milei, de cara al balotaje, Carrió adelantó a Cadena 3 que no irá a las urnas. “Yo llamo a todos a votar a conciencia y también a no votar a conciencia”, manifestó.

“Me lo impide mi conciencia moral; cada uno tiene la suya y yo me quedo en paz no votando por primera vez en mi vida”, explicó. El lunes posterior a la primera vuelta y con la fórmula Bullrich-Petri fuera de la cancha de cara a la segunda vuelta, un sector del Pro, liderado por Macri, impulsó un acuerdo -lo llamaron el pacto de Acassuso- de respaldo unilateral a Milei. El expresidente explicó que como la oferta de oposición y cambio se dividió, Juntos perdió: “Somos el cambio o no somos nada”, reiteró Macri al argumentar por qué, según él, hay que optar por la opción “que nunca gobernó”.

Pero esas declaraciones, que hizo públicas tras una conferencia de Bullrich pidiendo el voto por el libertario, Carrió las rechazó. “Macri siempre jugó para Milei”, le dijo a a Luis Novaresio, por LN+. Carrió cargó contra La Libertad Avanza, ya que pronosticó que habrá “delitos de lesa humanidad” si Milei llega a la Casa Rosada. “No vamos a dar un salto al vacío para la venta de órganos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico”, enumeró el 25 de octubre, tres días después de la elección general.

Se alineó así con la postura de neutralidad de Gerardo Morales y Martín Lousteau, que en una conferencia de prensa también cuestionaron a Macri y Bullrich. “Ellos se han ido de Juntos por el Cambio”, sostuvo Morales. Macri, este domingo, con José del Río y por LN+, cargó contra ellos y el diputado Emiliano Yacobitti. “Quieren que gane Massa, que lo digan”, advirtió. “Han votado N cantidad de veces leyes con el oficialismo”, manifestó.

En ese reportaje, Macri habló de los acuerdos subterráneos que, supuestamente, tienen hace tiempo Morales y Lousteau: “Son una minoría y que perdieron. Fueron perdedores en la interna. La mayoría de los radicales se han modernizado, tienen una actitud distinta para vincularse con el mundo, cómo liberar la economía, como gestionar en sus provincias y ciudades. No están cargados de esta visión de ideas viejas. Fue malo para Juntos por el Cambio que Morales haya tomado la presidencia. Pero no vale la pena hablar de ellos. Lo que tienen que hacer es decir las cosas como son de una vez: Morales, desde Gualeguaychú que quería a Massa como socio del radicalismo, nunca dejó de ser socio de Massa. Estos cuatro años, sus diputados votaron cantidad de veces en contra Juntos por el Cambio y a favor de Massa, y todos nosotros tuvimos que hacernos los distraídos para contener y conservar la paz en Juntos por el Cambio. No por algo, Alfonsín en 2002 se fue del Senado, dicen, porque no aguantaba más las cosas que hacía Morales”.

LA NACION