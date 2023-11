escuchar

Patricia Bullrich, la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), fue entrevistada por José Del Rio en su programa Comunidad de Negocios donde reflexionó sobre el presente de la coalición luego de la derrota electoral del 22 de octubre y los cruces entre dirigentes. “ Ya era un envase que estaba muy destruido ”, dijo, pero aclaró que pese a las diferencias “no es el fin”.

La presidenta de Pro sostuvo que para que JxC perdure en el tiempo hace falta “hablar desde qué lugar y qué base se reconstruye”. “El tema fundamental son las ideas, y a dónde vamos”, marcó y agregó: “ Eso fue lo que se debatió en las PASO y había diferentes maneras de pensar sobre a dónde llevar el país”.

En ese sentido, lamentó no haber entrado al balotaje, y sostuvo que el debate hacia adentro de la coalición -entre PRO, UCR, Coalición Cívica y Encuentro Republicano- es el mismo que se cierne sobre la ciudadanía. “Hoy el país debate lo mismo, si va hacia el cambio y la transformación, en el que las personas puedan vivir libremente y crecer con empresas, trabajando, con posibilidades y educación, o un modelo corporativo donde las partes políticas se arreglan entre si y la gente las mira de afuera”, indicó en referencia al candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa.

Tras ello, se le preguntó acerca de si la decisión de parte de Pro de apoyar a Milei fue apresurada, pero negó que fuera así y en cambio retrucó haciendo foco sobre el accionar de la UCR y la CC: “La decisión que tomamos es sin condicionamientos. Tomamos una decisión solos, pero media hora después la UCR iba a tomar la suya. Ellos también la tomaron solos y no en el marco de Juntos por el Cambio y un día antes ya lo había hecho la CC. Nos jugamos a una idea y siempre me juego”.

Del mismo modo, la exministra de Seguridad marcó su opinión respecto a lo que que cree que está en juego en la elección del 19 de noviembre: “Lo que se está conversando es la construcción de un cambio en la Argentina. Cuando uno mira el país y tiene uno de los gastos más altos en salud y educación de América Latina y ve los resultados es que hay una disociación entre lo que se invierte y lo que se logra”.

No obstante, la referente de Pro decidió aclarar cuál fue el motivo de su “desencuentro” con Javier Milei durante la campaña electoral, quien también fue entrevistado en Comunidad de Negocios el domingo por la noche. “Nosotros no fuimos acérrimos opositores. Tuvimos buen diálogo y en un momento hubo un desencuentro que tuvo que ver más con la campaña que con las ideas, porque habíamos coincidido mucho en las ideas”, expuso.

Y continuó: “Yo gané unas internas, unas PASO, planteando un cambio más radical que el que la otra parte quería. Me impuse con esas ideas. Hubo un desencuentro que lo arreglamos y es de buena gente poder decir qué es lo importante: el país”.

Tras ello, Bullrich volvió a insistir en que tanto el apoyo suyo como el del expresidente Mauricio Macri y otras figuras de Pro hacia La Libertad Avanza es “sin condicionamientos”. “ Perdimos, él [Milei] llegó al balotaje y no vamos a ser tan egoístas de dejar al país sin cambio. Es una posición sin condicionamiento, sin cargos. Pusimos la disposición y el llamado a nuestros votantes porque creo poder decirles a quienes me votaron por qué hay que votar un cambio y no seguir con la destrucción de la Argentina”, enfatizó.

Más tarde fue consultada respecto a las recientes declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que Bullrich no estuvo dispuesta a ampliar la coalición para captar más votos. Sobre ello, Bullrich diferenció su postura de la de su exrival en las PASO: “Es muy diferente pensar si el país se arregla con el 70% de la política o si se arregla con los que quieren un cambio”.

“El 70% de la clase política no quiere un cambio y ese fue el debate de las PASO”, señaló Bullrich. “Él decía que había que juntarse, pero con quién ¿con los que hacen paro, piquetes, destrucción del capital de la Argentina, que cierran empresa y mantienen la pobreza como manera de vivir? Yo creo que no, y eso fue lo que mantuve”, añadió.

En línea con su argumento observó: “El cambio no lo podés hacer con aquellos que quieren conservar la Argentina como está. En eso gané yo con una propuesta clara. Retroceder a esa situación, que fue saldada por la ciudadanía, es retroceder a algo que está resulto por la gente”.

LA NACION