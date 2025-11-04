Paulón se quejó por el “odio” en el Día del Orgullo y una diputada libertaria salió al cruce: “Sus creencias”

El Día del Orgullo en la Argentina, que se celebró el pasado sábado, reunió a una multitud en el centro porteño y muchos de los participantes llevaron consignas en contra del gobierno de Javier Milei.

Uno de los asistentes fue el diputado nacional Esteban Paulón, del socialismo, que además milita por los derechos LGBTIQ+ y que es un fiel detractor de la gestión nacional.

Tras participar de la movilización, Paulón compartió un mensaje en su cuenta de X y salió al cruce su colega, pero de La Libertad Avanza (LLA), Nadia Márquez, quien ahora sin embargo pasará al Senado.

Es que a Márquez se le vencía su cargo en 2027 como diputada, pero en las elecciones de este año se postuló a senadora y asumirá entonces su banca en la Cámara alta.

En un descargo bajo el título Más orgullo que nunca, Paulón escribió: “Frente al odio y la violencia respondemos con más visibilidad y orgullo. La sociedad democrática argentina una vez más envió un mensaje claro a quienes quieren retroceder en derechos: no admitimos ni un paso atrás. A pesar de todos los intentos, ¡al closet no volvemos nunca más!“.

Sumó a la publicación unas fotos suyas en medio de la marcha del orgullo y con la bandera que referencia al colectivo LGBTIQ+.

Fue tras eso que salió Márquez al cruce. “Estimado Esteban… no compartir un estilo de vida o sus creencias ni es odio ni violencia“, le escribió la diputada nacional que se referencia en Milei.

“Digo, porque al menos yo no comparto sus creencias pero ni los odio ni es violencia”, dijo también la representante neuquina y concluyó: “Pero hay países donde aún se castiga con pena de muerte la homosexualidad, y eso es atroz“.

El mensaje de Márquez causó revuelo en redes por entender que la homosexualidad es una “creencia”.

Paulón ya había sido blanco de ataques de Milei y también de parte de los propagandistas libertarios en redes sociales por ser homosexual.