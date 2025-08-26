Pelea en el clan Menem: dos familiares de Lule y Martín toman distancia desde La Rioja por las presuntas coimas

CÓRDOBA.- El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela -crítico y enfrentado a Javier Milei desde antes de que asumiera la Presidencia-, tiene en el gabinete a su propio clan Menem. Se trata de Alfredo Menem, ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, y su hermano Yamil, titular de la Agencia de Espacios Públicos. El parentesco con los funcionarios nacionales Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, ahora en el centro de la escena por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), es lejano. Desde La Rioja los criticaron y tomaron distancia tras el escándalo en la Andis.

El padre de Alfredo y Yamil Menem, oriundo de Anillaco, era sobrino directo del expresidente Carlos Menem. “Todos nos conocemos en La Rioja; no nos juntamos a pasar Navidades ni a comer asados, pero si nos cruzamos, nos saludamos. Ellos, Martín y ‘Lule’ se fueron muy chicos a Buenos Aires y volvieron muy poco”, dijo Alfredo Menem a LA NACION

“Sorprende desde la responsabilidad que nos compete como dirigentes lo que está pasando. A los casi 10.000 riojanos que recibían pensiones por discapacidad se las suspendieron y, que en ese contexto, se hable de sobreprecios y de coimas, genera bronca. Se les está quitando a los que realmente necesitan y se desvían fondos del Estado para beneficio propio”, señaló Alfredo Menem en relación a las presuntas coimas en el área de Discapacidad.

Y agregó: “Es importante que lo justo sea justo; si hay pensiones mal entregadas se tienen que denunciar. Investigar y cortar, pero no al revés. No hay que generalizar y mandar cartas documentos dando de baja así nomás. Tenemos casos de familias con integrantes con Síndrome de Down, otra con los dos brazos amputados y se las quitaron. Es desesperante la situación; no tienen para medicamentos, no tienen para comer. Ver eso y lo que se comenta de sumas siderales de coimas da mucha bronca”.

El gobernador Quintela se refirió ayer también al escándalo por las presuntas coimas. Sostuvo que es “vergonzoso lo que está sucediendo y apuntó contra los Menem: ”Ya están diciendo que es culpa del kirchnerismo. Una barbaridad. La verdad es que los pillaron; los pillaron públicamente haciendo lo que todos sabíamos que estaban haciendo”.

Y agregó: “Estaban con abstinencia de esto porque no pudieron incorporarse a esos gobiernos que ellos tantos repudian y que fueron de los mejores de la Argentina. Ahora que tienen la oportunidad de incorporarse, se incorporar con una voracidad pocas veces vista. Son muy voraces los muchachos”.

Martín Menem fue candidato a gobernador en La Rioja en 2023, cuando quedó en tercer lugar, con 6,01% de los votos (Quintela logró 70%). Desde entonces, regresa periódicamente a la provincia y usa sus redes sociales para cuestionar la gestión del oficialismo. La Rioja es el único distrito del país que está en default.

Consultado Alfredo Menem sobre si cree que Martín se postulará nuevamente en 2027, indicó que faltan todavía dos años, aunque dejó la puerta abierta. “Dependerá de la credibilidad de La Libertad Avanza y del trabajo que realice. Si no viene, es difícil que tenga la aceptación de quien conoce el día a día de los vecinos. Nosotros vamos a seguir trabajando por el modelo del peronismo, que genera oportunidades y obras”.

Sobre ese punto, añadió que el corte de los fondos nacionales para obras “dejó a 10.000 personas sin empleo, a 2000 viviendas sin terminar en la capital”.

El ministro provincial, que es yerno de Quintela, planteó que no están transitando, como provincia, “los mejores momentos”. Precisó: “No nos respetan los giros por el punto de coparticipación perdido en los ’80 y que todos los gobiernos respetaron. El de Milei no lo hizo y hemos perdido unos US$1300 millones que nos corresponden y que no se recibieron y por eso no están en obras, en escuelas, en servicios. Vamos a levantar la voz en la queja todas las veces que haga falta”.

Amado Omar Menem es el otro portador de apellido que, en La Rioja, está a cargo de la delegación del PAMI. El abogado responde políticamente, por supuesto, a los libertarios, que ubicaron de manera estratégica a tropia propia en las delegaciones del PAMI y la Anses.