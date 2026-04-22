El emotivo regalo a un joven que se recibió y hacía 16 kilómetros en bicicleta todos los días para estudiar

Un estudiante riojano se recibió de profesor de Historia tras pedalear todos los días 16 kilómetros desde un paraje rural hasta la ciudad de Chepes para cursar. El joven, llamado Leonardo Brito, tuvo asistencia perfecta pese a la dificultad logística, por lo que sus compañeros decidieron hacerle un emotivo homenaje. Sus profesores, ahora colegas, le prepararon un festejo y le regalaron una bicicleta nueva.

Brito vive en un pequeño paraje rural de la localidad de Pampa Chica, en la provincia de La Rioja. Para poder llegar a la ciudad de Chepes, donde estudiaba, tuvo que viajar soportando el clima hostil de la región: las temperaturas elevadas durante el verano y el frío durante el invierno. Sus clases arrancaban a las 18.40 y terminaban a las 23.30, por lo que llegaba a su casa por la madrugada.

La historia de Leonardo, un ejemplo para sus compañeros (@nicolasgonzaleslarioja)

Alicia, una de sus profesoras, confirmó que el estudiante “no faltó nunca a la escuela, ni a ninguna clase ni a una jornada institucional”. “Recorrer 16 kilómetros todos los días cuando salíamos a las 23.30 con noches de invierno muy frías era muy duro para él, y quisimos reconocer esa responsabilidad”, destacó también la docente en una entrevista televisiva.

Esta conducta inspiró a toda la comunidad educativa, que lo homenajeó el día de su graduación. Según informó el medio local Rioja24, sus profesores le regalaron una bicicleta nueva de modo simbólico y sus compañeros le escribieron una carta, realizaron un cartel alusivo y lo aplaudieron al recibir el título.

“¡¡Felicidades, profe Leo!! Estamos muy orgullosos de usted”, escribieron en la pancarta que le dedicaron al joven. Además, los presentes grabaron el egreso y lo compartieron en distintas plataformas. Especialmente en TikTok, ese video se viralizó y miles de usuarios destacaron la historia del flamante profesor.

Leonardo en el día de su egreso, festejando con sus profesores

El ejemplo en medio de un panorama adverso

La organización Argentinos por la Educación detectó que el 51% de los alumnos secundarios acumuló 15 o más faltas durante el ciclo lectivo. Los datos del operativo Aprender 2024 indicaron un aumento del ausentismo frente al 44% consignado dos años antes.

Los relevamientos de esta institución señalaron que el 62% de las inasistencias obedeció a problemas de salud y un 39% a la falta de voluntad de los estudiantes para concurrir.

Expertos del sector vincularon esta tendencia con la pérdida de valoración social de la escuela y la flexibilización de las normas académicas. Solo tres provincias programaron los 190 días de clases efectivos acordados por el Consejo Federal de Educación para el presente año.