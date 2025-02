Sergio Berni habló de la inseguridad en la Provincia y dijo cómo terminaría con el delito en seis meses

Tras el crimen de Kim Gómez, una niña de 7 años asesinada durante un robo perpetuado por dos delincuentes de 14 y 17 años, el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni analizó la inseguridad en el distrito que comanda Axel Kicillof. Además, dijo cómo terminaría con el delito en territorio bonaerense en un período de seis meses. “Esto no es [el Cartel de] Sinaloa”, dijo el senador local y destacó la necesidad del trabajo de todas las “responsabilidades del sistema”.

Convencido de que los delitos en la provincia de Buenos Aires son “producto de una gran negligencia” de “un sistema judicial”, Berni apuntó en particular a la jueza juvenil Carmen Ibarra. “Hace 20 días la Policía lo detuvo [al ladrón de 17 años] en las mismas circunstancias y la jueza, con las herramientas para dictar una medida de encierro, lo dejó en libertad”, dijo en diálogo con Radio La Red.

“Todos dicen que hay que bajar la edad de imputabilidad. No nos confundamos. Muchos funcionarios de altos cargos están en el saco de la ignorancia. En la Provincia la Ley Penal Juvenil permite dictar una medida de encierro, y el que no lo dicta es porque no quiere o no le interesa trabajar. En muchos casos la Justicia no quiere por cuestiones ideológicas, porque está impregnada con ese progresismo de la desgracia de los demás”, sostuvo.

Sobre la gestión de su sucesor en materia de seguridad, Javier Alonso, Berni aseguró que Buenos Aires “tiene un ministerio de la Policía” y no de Seguridad. “El delito es un tema complejo. Solamente el que está trabajando en la calle intentando reducir los delitos es el ministerio de Seguridad y los demás se hacen los distraídos porque no saben, no pueden, o no quieren. Vayamos al caso de Kim Gómez, ¿cuántos actores hay en el medio? ¿Es solo el problema del Ministerio?”, reflexionó el exfuncionario de Kicillof.

Consideró entonces que primero hay que empezar por la Justicia. “Llamen a [Carmen] Ibarra”, ejemplificó, al tiempo que “la ministra [de Seguridad de la Nación, Patricia] Bullrich no tiene injerencia en materia ciudadana porque no tiene territorio para cumplir más que la frontera”. “Esto es cuestión de que los actores de la política tomen conciencia de que no podemos seguir así, es una situación totalmente corregible”, dijo.

Y remarcó: “Tiene que existir un varadero ministerio de seguridad para coordinar. La primera alerta de que un joven entre en un sistema delictivo es el abandono escolar. Si cada eslabón que le compete la responsabilidad y lo hace de manera comprometida y coordinada, el delito de la Provincia se termina en 6 meses. No estamos en Sinaloa. Esto tiene que tener educación, organismos provinciales, nacionales, municipales”.

