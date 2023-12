escuchar

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente Javier Milei generó un debate interno en casi todos los espacios políticos parlamentarios. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los bloques “de centro”, donde el gobierno nacional deberá ir a buscar los votos que le faltan si no quiere negociar con el peronismo, expusieron sus matices respecto de cómo posicionarse frente el megadecreto que pretende desregular la economía.

No obstante, la dinámica propia de cómo debe tratarse una norma de estas características en el Poder Legislativo, donde se rechaza o se avala en su conjunto, vertebró la discusión y, en última instancia, primó la disciplina partidaria frente a las fracturas internas. Por eso, algunos enclaves de poder se replegaron ante las superestructuras.

Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), que apuestan a mostrarse cohesionados ante el Poder Ejecutivo, no emitieron un comunicado conjunto y priorizaron mantenerse en línea con sus cúpulas partidarias. Una situación que habían tratado de evitar al presentarse como una “liga” con peso específico en el Congreso.

Los cinco gobernadores radicales, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), respetaron la institucionalidad de su partido y se plegaron a la declaración de la Mesa Nacional de la UCR por la que se cuestionó la forma con la que se pretende llevar adelante las reformas . “El Poder Ejecutivo está a tiempo de enmendar su error enviando un proyecto de ley espejo que pueda debatirse en el Congreso de la Nación, recuperando así el camino de la normalidad, la construcción de confianza pública, los consensos y el diálogo parlamentario”, concluyó el comunicado.

De los cinco mandatarios provinciales de la UCR, solo Pullaro hizo un comentario sobre el megadecreto. Si bien destacó que la norma tiene iniciativas “que van en el camino correcto”, subrayó la necesidad de un “gran acuerdo republicano, donde se respete la división de poderes y se valoren todas las opiniones e instituciones”. Fue en línea con el mensaje que emitió el jefe de bloque radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, quien indicó que “si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno esté dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento”.

El radicalismo, con 34 diputados y 13 senadores, será fundamental a la hora de definir la suerte del decreto de Milei. Conviven allí dos posturas: mientras que Cornejo y Valdés, quienes hasta ahora guardaron silencio público, son proclives a abrir una instancia de negociación con el Gobierno; el senador y presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, junto a su socio político Gerardo Morales, son más intransigentes.

Algo similar pasó en el Frente Pro, donde las diferencias están a la vista desde la feroz interna presidencial que tuvo como protagonistas a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ambos son referentes de una porción de legisladores amarillos en las dos cámaras, quienes frente al DNU apostaron por mostrar cohesión a pesar de las discrepancias expuestas entre la ministra de Seguridad y el exalcalde porteño.

Mientras que Bullrich utilizó su ya conocida frase “si no es todo, no es nada” para defender el DNU del Gobierno, acompañada de una foto del gabinete nacional; Rodríguez Larreta cuestionó la decisión de Milei de imponer estas reformas por decreto, e hizo hincapié en su endeblez jurídica. Se espera, no obstante, que los 37 diputados de Pro avalen las medidas. Luciano Laspina, una de las espadas parlamentarias en cuestiones económicas del bloque liderado por Cristian Ritondo ya se pronunció a favor del megadecreto.

En Cambio Federal, la bancada de nueve legisladores con Miguel Ángel Pichetto a la cabeza, se presentó un escenario parecido al del resto de los bloques. “Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la Justicia. No está justificada ni la necesidad ni la urgencia, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”, sentenció el jefe del bloque.

En este espacio gravitan los gobernadores Pro Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). Si bien Frigerio emitió un tuit en el que dijo coincidir con las reformas pero destacó que la discusión en el Congreso le daría “fortaleza y sostenibilidad” a las medidas, Torres apeló al silencio.

A este panorama se le suma que el Gobierno convocó el viernes por la noche a sesiones extraordinarias con la idea de enviar la semana próxima los proyectos de ley que Milei quiere aprobar antes de marzo. Sin embargo, en el temario el Presidente no pidió expresamente que el Congreso trate el DNU. Ante el fuerte rechazo opositor que considera que el Poder Ejecutivo se extralimitó en sus facultades, en el Gobierno especulan con dilatar su tratamiento para evitar una primera derrota legislativa al inicio de su mandato.