Pettovello derivó a su secretario para coordinar una reunión con Novelli, a quien dijo no haber recibido

Sandra Pettovello negó públicamente haber recibido al lobista Mauricio Novelli. Sin embargo, mensajes incorporados al expediente judicial del caso $LIBRA muestran que la ministra de Capital Humano derivó a su secretario para coordinar una reunión con él.

Novelli es el lobista que llevó a la Casa Rosada al estadounidense Hayden Davis -impulsor de $LIBRA- y es investigado por la Justicia como uno de los planificadores de la estrategia para el lanzamiento y posterior colapso de esa criptomoneda que involucra a Javier Milei y su hermana Karina Milei.

La conversación entre el lobista y la funcionaria fue mencionada en la red social X por el legislador Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien consultó públicamente a la ministra sobre el vínculo con Novelli. La respuesta de Pettovello fue tajante: “No recibí a esa persona”.

Si podés porque te lo dije yo, no recibí a esa persona. En todo caso si vos me pedís que desmienta o ratifique y yo te llamo para desmentir tenés que publicar el contenido de esa conversación mi enfática negativa de hacer recibido a esa persona. Eso define “nobleza obliga”. — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 15, 2026

Los registros surgen de peritajes informáticos realizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre el teléfono de Novelli. En esas conversaciones -a las que accedió LA NACION- aparece Agustín Rossi, entonces secretario de Pettovello, gestionando un posible encuentro entre el empresario y la funcionaria.

La secuencia comienza el 27 de diciembre de 2023 a las 16.31, cuando Pía Novelli -hermana y asistente del empresario- le escribe a Rossi: “Mauricio Novelli me proporcionó tu contacto con la intención de que podamos coordinar una reunión entre Sandra Pettovello y él. ¿Podríamos organizar esto proximamente?”. El secretario respondió: “Ahí le manod [sic] eso, y te digo q me dice”.

La primera conversación entre Pía Novelli y Agustín Rossi: ella le pide coordinar una reunión entre Pettovello y Mauricio Novelli

Doce minutos después, a las 16.43, Pía Novelli le envió un mensaje a su hermano: “Listo todo mauri, ya hable [sic] con él -por Rossi-. Quedamos en que él ahora habla con ella -Pettovello- y me dice la fecha”.

Pía Novelli le confirma a su hermano que está a la espera de que Rossi -secretario de Pettovello- le de una fecha de reunión

No hay registros en el expediente que confirmen si ese encuentro llegó a concretarse. Pero los mensajes revelan que, al menos, la ministra habilitó a su entorno a avanzar con la coordinación de una reunión con el lobista, pese a que luego negó haberlo recibido.

El intercambio entre Novelli y Pettovello había comenzado unos días antes, incluso antes de la asunción formal de Milei como presidente y de la funcionaria como ministra.

“Karina Milei me pasó tu contacto. Yo vengo trabajando con ellos hace unos años. ¿Cómo estás?”, le escribió Novelli a Pettovello en su primer mensaje. “Estaría bueno coordinar una reunión para poder dialogar sobre todo lo que puede aportar mi empresa en materia de educación -añadió-. Estoy conectado con grandes fondos del extranjero (principalmente USA y Asia) que están dispuestos a invertir altas sumas de dinero en la Argentina”.

La respuesta de Pettovello llegó el 4 de diciembre de ese año. “Hola Mauricio. Sí, por supuesto, dame un para e [sic] días para agendar. Te va a llamará (sic] mi secretaria, Consuelo”.

“Excelente, Sandra! Quedamos en contacto”, replicó Novelli a las 13.35 de aquel miércoles. Cuarenta y ocho minutos después volvió a escribir: “Me acaban de llamar de otra empresa mas [sic]. Quieren invertir fuerte”. Y agregó: “te podre [sic] llamar 5 minutos para contarte por encima y despues [sic] coordinamos otra reunión?”.

Novelli abordó a Pettovello incluso antes de la asunción formal de Milei como presidente y de ella como ministra

Ante la falta de respuesta, insistió. “Buenas tardes sandra como estas [sic]? tenemos pendiente nuestra reunión. queres [sic] pasarme el contacto de tu secretaria así coordina con mi asistente una fecha para reunirnos? Desde nuestra empresa podemos apoyar mucho la educación en el país y traer inversiones de afuera. Quedo atento”.

Pettovello entonces le envió el contacto de su secretario, Agustín Rossi, junto con el siguiente mensaje: “Mauri te paso el Contacto de mi secretario combina con el [sic]”.

El intercambio con la ministra de Capital Humano surge del peritaje del teléfono de Novelli en el marco de la investigación por una presunta estafa que también involucra al Presidente y a su hermana, la secretaria General de la Presidencia.

Karina Milei y Mauricio Novelli