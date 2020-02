Pichetto, sobre una eventual candidatura en 2021: "A mi edad la gente se muere"

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabian Marelli

Miguel Ángel Pichetto dijo que para las próximas elecciones presidenciales habría que seguir el ejemplo de Cristina Fernández. El exsenador habló en una entrevista radial y aseguró que el giro que realizó la vicepresidenta fue el que permitió que el Frente de Todos ganara en octubre pasado.

El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio resaltó el liderazgo de Mauricio Macri, pero aseguró que no "tiene nada que ver con las candidaturas presidenciales de 2023". Si bien aclaró que "falta una eternidad" para esa contienda, en diálogo con Radio 10 sostuvo: "Indudablemente hay que elegir lo conveniente y tomar como ejemplo lo que hizo Cristina".

Además, lanzó una sugestiva frase sobre una eventual candidatura en las elecciones de medio término, en 2021. "A mi edad la gente se muere", lanzó.

El exsenador de Río Negro explicó que en las elecciones presidenciales de 2019 CFK hizo un "giro táctico, fue hacia el centro, expresó una visión más moderada y se guardó". Luego enfatizó: "Esto le permitió ganar".

Sin embargo, fue crítico y aseveró que el modelo tiene complejidades desde el punto de vista de la conducción. En este sentido, aseguró que el poder presidencial de Alberto Fernández está en desarrollo, pero no "del todo consolidado".

También comparó a Macri y con Cristina y afirmó: "Macri tiene un liderazgo elaborado en la sociedad, no se puede negar. Así como no se puede negar el liderazgo de Cristina en el Frente de Todos". El dirigente fue tajante: "No debe confundirse las candidaturas presidenciales con los liderazgos".

Al ser consultado sobre si será candidato en 2021 afirmó que todavía no lo tiene decidido: "Vivo día a día, me levanto y digo 'estoy vivo' y sigo". Además, el exsenador de 69 años retrucó: "A mi edad la gente se muere". Sin embargo, dejó la puerta abierta: "Tengo una mirada optimista y positiva. Puede ser (que sea candidato), no se", completó.

Liderazgos dentro de Juntos por el Cambio

Pichetto adelantó que el próximo miércoles por la tarde se reunirán las autoridades de Juntos por el Cambio y que habrá representación política y parlamentaria de los tres partidos, la UCR, la Coalición Cívica y el PRO. En relación al pedido radical de mayor igualdad en la discusión de ideas, el exsenador afirmó que es un reclamo legítimo.

El exsenador se refirió a las formas de decidir de la coalición de partidos e indicó: "Hay que salir del modo gobierno donde el presidente tiene un poder por arriba que superior, por lo que determina y da órdenes que todos los demás cumplen". Para el excandidato, todos los partidos que integran Juntos por el Cambio deberían discutir y tener una mirada de convergencia. "Es imprescindible. Macri es consiente de eso y hará todos los esfuerzos necesarios para lleva adelante esta etapa", completó.

Contó que en la reunión se fijarán "posiciones que sean claras en la sociedad y expresen la voluntad de los argentinos" que los votaron, pero supeditó la presencia de Macri a que vuelva a tiempo de un viaje que hará a Guatemala.

El viernes pasado la mesa chica del PRO mantuvo una reunión en la que participó el expresidente Macri. Entre los temas que se trató el rumbo de la Justicia, la deuda externa y la agenda legislativa.