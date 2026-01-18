Cruce entre Sturzenegger y Pichetto por la política de apertura comercial

En un ida y vuelta que tuvo lugar en las redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se cruzó con el diputado de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto.

El legislador había criticado al Gobierno por el ingreso de autos eléctricos e híbridos a la Argentina, a lo que el funcionario del gabinete de Javier Milei reaccionó con una metáfora de la película “Interstellar” para explicar por qué la apertura era una bonanza.

Sin embargo, Pichetto insistió:“La metáfora es simpática, pero la realidad es otra: ningún país serio permite que una potencia extranjera destruya su industria con precios de dumping”.

“Imaginemos que en nuestro mundo el oxígeno que respiramos, en vez de ser abundante y gratis como es ahora, sea escaso y habría que producirlo. Andaríamos como Matthew McConaughey y Matt Damon“, había escrito Sturzenegger para ilustrar su argumento de defender la importación de ese tipo de rodados.

La metáfora es simpática, pero la realidad es otra: ningún país serio permite que una potencia extranjera destruya su industria con precios de dumping. El Gobierno habla de Occidente y de Trump, pero le abre la puerta al principal enemigo comercial de Washington. Coherencia y… https://t.co/rdVU4oxf5N — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) January 18, 2026

“La industria en ese mundo sería la producción de oxígeno, así como la producción de escafandras y accesorios. Ahora cae alguien y nos ofrece inundar el planeta de oxígeno, tanto que pasaría a ser gratis, a cambio de cierta cantidad de rocas”, prosiguió el ministro e ironizó, apuntando al legislador: “Obvio que hay que aceptar, ¿no? Pero no me cuesta imaginar en ese mundo a algunos diciendo: ¡no hay que aceptar el oxígeno gratis! ¡Podría dañar la industria del oxígeno! ¡Y la de escafandras! ¡Se perderán empleos en esas industrias! Vendrían a ser los Pichetto de ese mundo”.

“Espero esta pequeña metáfora sirva para dimensionar por qué la apertura es una bonanza. Los BYD, el acuerdo con la UE, Shein, los celulares más baratos. Solo la imaginación es el techo. Todo será más bienestar y más empleo. Por eso ayer el Presidente explicaba que el acuerdo con la UE debiera ser el punto de partida de una apertura más agresiva”, agregó Sturzenegger.

Previamente, el líder de Encuentro Republicano Federal había cuestionado la influencia del mercado chino y advirtió que el alineamiento del gobierno libertario con Estados Unidos contradice la apertura a productos provenientes del país oriental. “El Gobierno habla de Occidente y de [Donald] Trump, pero le abre la puerta al principal enemigo comercial de Washington. Coherencia y defensa del trabajo argentino, de eso se trata el debate”, volvió a arremeter Pichetto.

Qué más dijo Sturzenegger

A través de un extenso mensaje publicado este domingo en su cuenta de la red social X, el ministro planteó: “¿Cómo explicar las ganancias del comercio? Todo el tema de las vacaciones en el exterior, Shein, los autos BYD y ahora el acuerdo con la UE (Unión Europea) son buenas excusas para pensar nuevamente sobre los beneficios del comercio. Debería ser obvio”.

“Desde siempre las sociedades crecieron y se enriquecieron comerciando. Es que comerciar es acceder a bienes más baratos y eso nunca puede ser malo”, agregó. En los últimos meses de 2025, los autos chinos representaron un 5,6% del total de mercado y aumentaron en torno al 522% en todo el año.

¿CÓMO EXPLICAR LAS GANANCIAS DEL COMERCIO? Todo el tema de las vacaciones en el exterior, Shein, los autos BYD y ahora el acuerdo con la UE son buenas excusas para pensar nuevamente sobre los beneficios del comercio. Debería ser obvio. Desde siempre las sociedades crecieron y se… pic.twitter.com/qZWbX4y2ro — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 18, 2026

“Siempre se arma debate porque hay alguien afectado por esa competencia externa que protesta. Sabemos que en equilibrio (si se me permite el tecnicismo) el empleo no se modifica porque todo dólar que se importa requiere un dólar que se exporte; entonces los empleos desplazados por las nuevas importaciones se reemplazan con nuevos empleos en sectores de exportación”, consideró Sturzenegger en el mismo posteo.

Y añadió: “El problema es que es difícil ver esos nuevos trabajos porque se distribuyen en toda la economía. El que sea visible lo que se pierde sin que sea igualmente visible lo que se gana es lo que le da alguna pátina de verosimilitud a la crítica al comercio. Entonces expliquémoslo al revés, ¡veamos si podemos hacer que se vea mejor lo que se gana que lo que se pierde!“.