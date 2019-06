Pichetto: "Las listas estaban hechas, no le pedí nada al Presidente"

Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Desmintió estar molesto por no haber logrado candidatos propios; visitó a Schiaretti y se reunió con empresarios

CÓRDOBA.- El senador nacional y compañero de fórmula de Mauricio Macri , Miguel Ángel Pichetto , negó estar molesto por la exclusión de sus candidatos en el armado de listas. "Absolutamente no. No le he pedido nada al Presidente ni a los que construían las listas. Las listas estaban hechas, yo llego en la última semana por una decisión de Macri. No puse condiciones".

Planteó que hay "compañeros" que "van a acompañar por más que hoy no están en ningún lugar" y mencionó a la dirigente Claudia Rucci.

"Hay que trabajar con la sociedad; no estoy enojado para nada. Voy a trabajar en el territorio, con los medios tradicionales y con los nuevos medios, con la interacción personal. Voy a ayudar al Presidente donde él me lo pida. También, por supuesto, voy a ser un hombre de la campaña; no soy un libre pensador. Voy a seguir los lineamientos que determine (Jaime) Durán Barba, a quien respeto, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña", dijo Pichetto a LA NACION.

Pichetto llegó ayer a Córdoba, donde se reunió con el gobernador Juan Schiaretti, a quien ponderó como dirigente y aseguró que "respeta" su decisión de ir a la elección con boleta corta.

Tras el encuentro con el gobernador cordobés, Pichetto disertó ante empresarios en la Bolsa de Comercio de esta ciudad. Sobre el desarme de Alternativa Federal -espacio que compartió e impulsó con el mandatario cordobés-, planteó que no cambió su visión, sino las circunstancias políticas. "Trabajé tres años de manera intensa en un espacio que se desintegró y que hoy es minoritario. Desde ese mismo espacio había planteado que en el ballottage votaría a Macri".

Respecto de la polémica generada porque el dirigente Alberto Asseff -después de una reunión con él- abandonó su apoyo a la candidatura de José Luis Espert, el senador fue terminante: "Yo no desarmé ningún partido, tenía una relación de conocimiento histórico con Asseff y él decidió en forma personal ir al encuentro de Unidos por el Cambio y apoyar a la gobernadora Vidal. Un acuerdo político de cara a la sociedad, transparente".

Irónico, apuntó que la política "no es una entidad de beneficencia ni tampoco es una ONG, se hace con partidos políticos y hay una decisión del presidente y de sus apoderados de participar de un frente electoral, que es el que impulsó Macri, una apertura que hizo convocándome a mí y a otros".

Ante los empresarios, Pichetto aseguró que después de las elecciones habrá una "gran convocatoria" por parte del Presidente.

"¿Por qué haría ahora lo que otras veces no quiso?", preguntó LA NACION. "Porque Cambiemos ya formalizó una apertura, hizo un frente electoral, ha decidido convocarme y hay otra gente de otros partidos. Necesariamente para afrontar los procesos de cambio, de potenciación del trabajo y del modelo productivo hay que convocar a todos los sectores".

-¿Lo conversó con el Presidente?

-Sí, por supuesto. La Argentina necesita de un acuerdo más amplio que exceda lo parlamentario. Lo parlamentario puede ser la ratificación de ese consenso. El Presidente sabe que el país necesita de reformas importantes, de las denominadas estructurales, y que tienen que hacerse con el mundo del trabajo y con los empresarios. Esa es la manera para ser más competitivos, aumentar la competitividad. Vaca Muerta es un ejemplo del acuerdo tripartito para definir un modelo de crecimiento del empleo y mejores condiciones para los trabajadores.