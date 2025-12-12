Juró Carlos Presti como ministro de Defensa, con el uniforme puesto y con Lamelas en primera fila

El teniente general Carlos Presti juró hoy como ministro de Defensa. Se convirtió así en el primer militar en dirigir esta cartera desde la vuelta de la democracia. El acto se hizo este mediodía: el 12 del mes 12, a las 12.

Presti, que juró con el uniforme puesto, asumió al frente de la cartera que deja Luis Petri, que pasó a la Cámara de Diputados. Para integrarse al gabinete de Javier Milei, el nuevo ministro no se retiró sino que pidió quedar en disponibilidad.

Carlos Presti juró como nuevo ministro de Defensa Presidencia

Al igual que durante la asunción de Alejandra Monteoliva en Seguridad, desde la primera fila lo observó el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien fue uno de los últimos en irse y ya dejó claro en otras oportunidades que su país no ve con buenos ojos los nexos que el resto de las naciones puedan establecer con China en materia militar.

Según fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.

Peter Lamelas (en el centro) en la jura de Presti

La designación de Presti fue una de las más polémicas de la era Milei, sobre todo por las críticas de la oposición a la decisión de ubicar a un militar al frente de Defensa. Los más moderados pidieron que al menos se retire si se pensaba “dedicar a la política”.

La opción que eligió el ministro fue quedar “en disponibilidad”, que implica que si terminado su mandato quiere retomar su carrera castrense, podría hacerlo. Este status tiene que ser por un período determinado. Es una figura que normalmente se usa por motivos de salud. En ese caso, la persona en cuestión percibe sus haberes. Esa es la principal diferencia con el retiro, que es equivalente a una jubilación.

Al ingresar al Salón Blanco, Presti lo hizo junto a Milei y Petri, que -al igual que Patricia Bullrich con Monteoliva- observó la ceremonia parado al costado de la mesa central. Entre los presentes se anotaron, además de Lamelas, familiares, altos mandos de las Fuerzas Armadas, los integrantes del Gabinete y el estratega Santiago Caputo junto a parte de su equipo.

El Presidente Javier Milei tomó juramento al nuevo ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Presidencia

Minutos después de que la secretaria general, Karina Milei, saludara y ordenara a los presentes ponerse de pie porque ya arrancaba el evento protocolar, Presti exclamó “¡sí, juro!” ante el Presidente, en un tono que recordó a su carrera en el Ejército, que dejó en pausa cuando estaba como jefe y le ofrecieron pasar al Gabinete que comanda Manuel Adorni.

“¡Bien!“, lo arengó Petri a su sucesor, en medio de un abrazo triple que incluyó a Milei. Cuando terminó el acto, el ministro saliente exclamó a LA NACION: “No necesita consejos, estuvo 41 años en la fuerza. Pero por supuesto estoy a disposición”.

Juró Carlos Presti como ministro de Defensa, con el uniforme puesto y con Lamelas en primera fila

Ya como ministro, Presti se acercó a Lamelas para agradecerle haber participado de su asunción.

Al culminar la jura, llegó también la hora de las fotos. Además de con sus allegados, el exjefe del Ejército posó con los hermanos Milei, con Bullrich y Monteoliva, y con los jefes de las tres fuerzas.

El flamante ministro también dedicó unos minutos a hablar con los jóvenes libertarios que responden al estratega Caputo -algunos con cargos en el Estado y otros no, pero todos propagandistas del Gobierno-.

Al retirarse, evitó hablar con la prensa.