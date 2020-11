Murió Fernando Pino Solanas, a los 84 años Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

No bien murió Fernando "Pino" Solanas se generó una gran repercusión en distintos ámbitos. Las redes sociales fueron el espacio en donde rápidamente varios usuarios eligieron recordar al renombrado cineasta y político con uno de sus discursos más recientes en el Senado y de los más memorables: rescataron el conmovedor mensaje que brindó en apoyo al proyecto de ley de despenalización del aborto.

Con un vibrante mensaje, muy recordado por estas horas por varios usuarios de Twitter, Pino Solanas se dirigió en 2018 a todas las jóvenes que se encontraban fuera del Congreso en una vigilia, mientras se debatía en el recinto el proyecto de ley de despenalización del aborto. "Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será ley, habrá ley, contra viento y marea", pronosticó en su discurso.

"Hablo en nombre de otra Argentina que no quiere una juventud reprimida. Ahí está esa fabulosa y gloriosa juventud en las calles de Buenos Aires. Esta oleada verde de chicas, que está expresando una marcha que lleva años, de las mujeres, nada menos que por el reconocimiento igualitario de sus derechos. No sólo el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a poder decidir sobre su cuerpo. ¿Y por qué no? ¿Por qué tenemos miedo a decir que el derecho a gozar? ¡A gozar de la vida y a gozar de su cuerpo!", proclamaba en ese entonces Solanas.

El discurso del senador es recordado, en parte, por introducir en la discusión "el goce femenino". Solanas reivindicó en su exposición la lucha de la mujeres en pos de una ampliación de derechos. "Hoy no es una derrota, es un triunfo monumental. Ellas lograron introducir un debate fundamental. Ellas lo lograron. Años de movilizaciones. Que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota", festejaba Solanas en agosto de 2018 acerca del debate histórico que se dio en el recinto, en el que se rechazó por 38 votos a 31 el proyecto de ley de "interrupción voluntaria del embarazo".

"A las millones de mujeres movilizadas: nadie podrá parar la oleada de las nuevas generaciones. Será hoy o mañana, pero será", auguró Solanas en uno de sus discursos más vibrantes, que hoy, el día de su muerte, es recordado en las redes.

El discurso completo en el Senado

